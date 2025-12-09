Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился

Александр Буйнов рассказал о своей личной жизни.

На недавней Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" певец Александр Буйнов заинтриговал публику, заявив, что его служба в армии прошла "отлично". В своем Telegram-канале артист опубликовал видео общения с журналистами, где намекнул, что его армейских рассказов хватит надолго, но пока не стал вдаваться в подробности.



Главной интригой стало его признание о самом запоминающемся событии того периода. Вместо рассказа о службе, Буйнов неожиданно заявил: "Я женился!". Эта деталь добавляет новый штрих к насыщенной биографии исполнителя.

Артист также тепло отозвался о журналистах телеканала Муз-ТВ, отметив их "каверзные вопросы", которые его всегда веселят. "Классно поболтали, а что из этого получилось — позже увидим в эфире", — добавил счастливый и улыбающийся музыкант.

Напомним, Буйнов был женат трижды: