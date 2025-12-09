Счастливый Буйнов заинтриговал публику: Я женился

На недавней Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" певец Александр Буйнов заинтриговал публику, заявив, что его служба в армии прошла "отлично". В своем Telegram-канале артист опубликовал видео общения с журналистами, где намекнул, что его армейских рассказов хватит надолго, но пока не стал вдаваться в подробности.
Главной интригой стало его признание о самом запоминающемся событии того периода. Вместо рассказа о службе, Буйнов неожиданно заявил: "Я женился!". Эта деталь добавляет новый штрих к насыщенной биографии исполнителя.
Артист также тепло отозвался о журналистах телеканала Муз-ТВ, отметив их "каверзные вопросы", которые его всегда веселят. "Классно поболтали, а что из этого получилось — позже увидим в эфире", — добавил счастливый и улыбающийся музыкант.
Напомним, Буйнов был женат трижды:
- Первая жена, Любовь Вдовина, трагически погибла при пожаре в 2002 году.
- Второй брак был заключен с женщиной по имени Людмила. Певец признавался, что решился на этот шаг из-за беременности подруги, о чем позже сожалел. В этом союзе родилась дочь Юлия.
- Третьей и нынешней женой стала Алена Гутман. Пара вместе уже почти 40 лет, и артист называет ее самой желанной женщиной, о которой он мог только мечтать. Совместных детей у них нет.