"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами

9 декабря – не просто очередной день в календаре. В народе его называли Юрьев день, и с ним было связано одно очень важное правило, нарушение которого, как верили наши предки, могло серьезно испортить дела на будущее.



"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": что это за дата?

Многие слышали эту знаменитую поговорку, но не все знают, откуда она взялась. Исторически Юрьев день (или Егорьев день) был датой, когда крестьяне могли перейти от одного помещика к другому. Когда это право отменили, день стал символом рухнувших надежд. Но кроме этого, он был важной вехой в народном календаре — окончательным приходом зимы. Считалось, что "Юрий мостит, а Никола гвоздит", то есть Егорий Зимний приносит морозы и лед.

Именно поэтому с этим днем было связано множество запретов, которые помогали правильно встретить суровое время года.

Главный запрет: почему нельзя было оставаться в долгах?

Самым строгим правилом 9 декабря было "закрыть" все свои финансовые обязательства. Отдать все до последней копейки, что был должен, и постараться вернуть то, что должны тебе.

Наши предки верили, что входить в "глухозимье" — самый темный и холодный период года — с долгами было очень плохой приметой. Это сулило финансовые трудности на весь следующий год. Считалось, что если ты не рассчитался до Юрьева дня, то денежные проблемы будут "ходить за тобой по пятам" до самой весны. Так что этот день был временем настоящего финансового детокса.

Что еще старались не делать 9 декабря?

Кроме долгов, существовал и ряд других, не менее важных запретов.

Отправляться в дальнюю дорогу. Зима окончательно вступала в свои права, дороги становились опасными, а погода — непредсказуемой. Путешествие, начатое в этот день, могло обернуться неприятностями.

Зима окончательно вступала в свои права, дороги становились опасными, а погода — непредсказуемой. Путешествие, начатое в этот день, могло обернуться неприятностями. Охотиться. Святой Георгий (Юрий), которому посвящен день, считался покровителем не только домашних, но и диких животных. Поэтому охота в его день была под строжайшим запретом.

Святой Георгий (Юрий), которому посвящен день, считался покровителем не только домашних, но и диких животных. Поэтому охота в его день была под строжайшим запретом. Ссориться и сквернословить. Как и в любой другой большой праздник, негативные эмоции и ругань, по поверьям, привлекали в дом беды и несчастья.

Как и в любой другой большой праздник, негативные эмоции и ругань, по поверьям, привлекали в дом беды и несчастья. Бездельничать. Несмотря на праздничный статус, день считался временем для завершения последних дел по подготовке к зиме. Нужно было утеплить окна, проверить запасы — словом, убедиться, что дом полностью готов к морозам.

А что же можно и нужно было сделать?

Чтобы зима прошла благополучно, в Юрьев день старались не только соблюдать запреты, но и следовать определенным традициям. Например, ходили слушать воду в колодцах: если вода была тихой и не волновалась — зима ожидалась теплой, а если из колодца доносился шум — стоило готовиться к сильным метелям и морозам.

Верить в приметы или нет — дело каждого. Но согласитесь, идея войти в новый сезон без долгов и с полностью подготовленным к холодам домом звучит очень здраво и сегодня.