Долина обвинила покупательницу в ситуации с жильем Тесты Надежда Бабкина потеряла все свои бренды Игры Сонник

Топ новостей недели

Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандалаПопавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодостиНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа?Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шагПострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг

Лента новостей

Понедельник 8 декабря

00:42"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами 21:5156-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно 21:04Лед, огни и Конек-огонек: чем заняться на ВДНХ этой зимой, чтобы не замерзнуть 20:04Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть 19:42Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела 19:15Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ 18:11На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло 16:54Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент 16:17Буланова внезапно столкнулась с финансовыми трудностями: Не могу себе позволить 14:36Сложный тест для настоящих знатоков фильма "Служебный роман": вспомни эти факты 13:18Битва банков: Клео.ру выбирает лучшее приложение года – ваш голос может стать решающим 11:45Акция "Добрая елка" проходит более чем на 100 площадках столицы 11:26Отдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 10:18Дело на миллиард: рейтинг показал, какие юридические услуги стали самыми дорогими 09:38Евгений Ткачук раскрыл главную аферу фильма "Волчок" 08:37Доктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 08:00Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 04:10Pantone назвал главный цвет 2026 года – "Облачный танцор": с чем сочетать и где использовать 04:05Где лучше всего встречать 2026 год Лошади, чтобы обрести счастье 00:47Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента 21:29Ни за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 18:34Пепел в шампанском – невкусно и не работает: 5 современных ритуалов на Новый год, которые вам понравятся 15:05Вирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ 12:41Вы пьете коллаген, а морщины на месте? 5 причин, почему это деньги на ветер 09:39Может усугубить состояние: врач объяснил, полезен ли контрастный душ на самом деле 04:06Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 00:17Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным 21:44"Новогодней сказки все меньше": Любовь Успенская сделала грустное признание в канун праздников 18:25"За деньги – да": астролог Володина вынесла жестокий приговор Долиной 15:44Сделайте это простое действие в канун Нового года и будете купаться в деньгах: этому учат нас народные приметы 12:11"Ответ зимней хандре": "Эксмо" готовит главное шоу зимы 09:02Не надевайте это ни в коем случае 6 декабря, чтобы не разругаться с самыми близкими 06:48Мошенники отобрали квартиру у семьи Пригожина: Мы столкнулись с несправедливостью 03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": почему 9 декабря так легко остаться с пустыми карманами
108

9 декабря – не просто очередной день в календаре. В народе его называли Юрьев день, и с ним было связано одно очень важное правило, нарушение которого, как верили наши предки, могло серьезно испортить дела на будущее.

"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день": что это за дата?

Многие слышали эту знаменитую поговорку, но не все знают, откуда она взялась. Исторически Юрьев день (или Егорьев день) был датой, когда крестьяне могли перейти от одного помещика к другому. Когда это право отменили, день стал символом рухнувших надежд. Но кроме этого, он был важной вехой в народном календаре — окончательным приходом зимы. Считалось, что "Юрий мостит, а Никола гвоздит", то есть Егорий Зимний приносит морозы и лед.

Именно поэтому с этим днем было связано множество запретов, которые помогали правильно встретить суровое время года.

Главный запрет: почему нельзя было оставаться в долгах?

Самым строгим правилом 9 декабря было "закрыть" все свои финансовые обязательства. Отдать все до последней копейки, что был должен, и постараться вернуть то, что должны тебе.

Наши предки верили, что входить в "глухозимье" — самый темный и холодный период года — с долгами было очень плохой приметой. Это сулило финансовые трудности на весь следующий год. Считалось, что если ты не рассчитался до Юрьева дня, то денежные проблемы будут "ходить за тобой по пятам" до самой весны. Так что этот день был временем настоящего финансового детокса.

Что еще старались не делать 9 декабря?

Кроме долгов, существовал и ряд других, не менее важных запретов.

  • Отправляться в дальнюю дорогу. Зима окончательно вступала в свои права, дороги становились опасными, а погода — непредсказуемой. Путешествие, начатое в этот день, могло обернуться неприятностями.
  • Охотиться. Святой Георгий (Юрий), которому посвящен день, считался покровителем не только домашних, но и диких животных. Поэтому охота в его день была под строжайшим запретом.
  • Ссориться и сквернословить. Как и в любой другой большой праздник, негативные эмоции и ругань, по поверьям, привлекали в дом беды и несчастья.
  • Бездельничать. Несмотря на праздничный статус, день считался временем для завершения последних дел по подготовке к зиме. Нужно было утеплить окна, проверить запасы — словом, убедиться, что дом полностью готов к морозам.

А что же можно и нужно было сделать?

Чтобы зима прошла благополучно, в Юрьев день старались не только соблюдать запреты, но и следовать определенным традициям. Например, ходили слушать воду в колодцах: если вода была тихой и не волновалась — зима ожидалась теплой, а если из колодца доносился шум — стоило готовиться к сильным метелям и морозам.

Верить в приметы или нет — дело каждого. Но согласитесь, идея войти в новый сезон без долгов и с полностью подготовленным к холодам домом звучит очень здраво и сегодня.

Шоу-бизнес в Telegram

9 декабря 2025, 00:42
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Не делайте этого 8 декабря или зима заморозит удачу на весь год – 5 запретных дел по народным приметам Климента

Деньги утекут из дома: что наши предки не советовали делать 7 декабря, чтобы не остаться нищим и несчастным

56-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно

56-летняя Бледанс откровенно заговорила о старении: Может морщина появиться где угодно
56-летняя Эвелина Бледанс открыто высказалась о своем отношении к старению и критике со стороны недоброжедателей, которые не упускают возможности указать на изменения в ее внешности. Артистка, известная своим ярким образом и харизмой, отметила, что особенно болезненно воспринимает комментарии от молодых девушек, которые без стеснения критикуют ее за появившиеся морщины и другие признаки возраста.

Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть

Спрос на отели российского курортного города в новогодние каникулы вырос на треть
Россияне проявили активный интерес к новогоднему отдыху в Анапе. Это подтверждается ростом спроса на отели в этом курортном городе. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2025 году количество бронирований увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела

Адвокат оценил претензию Долиной в иске к Лурье на фоне громкого дела
Адвокат Алексей Гавришев, управляющий партнер юридической компании AVG Legal, прокомментировал ситуацию, связанную с иском певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье. В этом иске Долина указывает на неосмотрительность Лурье при покупке квартиры, утверждая, что она должна была проявить "разумную осмотрительность" в процессе сделки.

Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ

Сформируется ли в Москве к Новому году снежный покров — синоптик дала ответ
С приближением Нового года москвичи с нетерпением ожидают зимней сказки. Одним из важнейших вопросов остается наличие снежного покрова в столице. Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале поделилась оптимистичными прогнозами относительно формирования снега к праздникам.

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло

На резкую смену внешнего вида Глюкозы отреагировала психоаналитик: Тетушку понесло
Резкое преображение певицы Глюкозы стало настоящей сенсацией и вызвало множество обсуждений как в прессе, так и среди почитателей ее творчества. Ее новый имидж, который кардинально отличается от прежнего образа скромной артистки, стал темой обсуждения для многих поклонников и экспертов.

Выбор читателей

08/12ПндВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты 08/12ПндОтдавшая деньги мошенникам Долина накинулась с обвинениями на покупательницу 08/12ПндДоктор Мясников назвал неожиданный препарат, вызывающий кашель: вы удивитесь 07/12ВскНи за что не ешьте это на ночь: не будете спать и наберете вес 07/12ВскМозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете 07/12ВскВирус просто исчез: ученые сообщили о полном излечении пациента от ВИЧ