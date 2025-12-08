Станислав Ярушин рассказал о способах привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент

Известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин поделился своими мыслями о том, как привить молодежи любовь к Родине через медиаконтент.

В условиях быстроменяющегося мира, где молодое поколение активно потребляет информацию и развлекательный контент, важно находить новые подходы к патриотическому воспитанию.

Станислав Ярушин считает, что одним из ключевых способов популяризации национальной культуры является использование народных мотивов в музыке. Однако он подчеркивает, что эти элементы не должны становиться основой произведения, а должны служить "фишкой", которая добавляет уникальности и колорита. Это подход не только способствует развитию отечественной музыкальной индустрии, но и помогает молодежи осознать свою культурную идентичность и гордость за нее.

"Симбиоз творчества и патриотического воспитания не только возможен, но и необходим для работы с поколением Z и Alpha", — отметил Ярушин. Он акцентировал внимание на том, что современные молодые люди воспринимают мир через образы, эмоции и истории. Поэтому важно создавать качественный контент на родном языке, который будет естественно вызывать гордость и сопричастность у молодежи.

По мнению артиста, патриотическим может быть любой вид контента: фильмы, сериалы, музыка или компьютерные игры. Однако при этом качество и искренность должны стоять в приоритете. Молодежь способна мгновенно распознавать фальшь и искусственные попытки навязать патриотические идеи.

"Нельзя просто взять развлекательный формат и натянуть на него патриотические лозунги", — сообщил Ярушин.

Он считает, что задача создателей контента заключается в том, чтобы сделать патриотическую составляющую естественным дополнением к интересному шоу, а не его обязательной частью.

На форуме Ярушин также посетил экспозицию Центра и написал письмо бойцам специальной военной операции, в котором выразил благодарность за мужество и защиту страны. Это подчеркивает его личное отношение к теме патриотизма и поддержки защитников Родины.

Всероссийский патриотический форум "Герои сквозь века", который проходит с 7 по 9 декабря 2025 года, объединяет более 4000 участников из разных регионов России и зарубежных стран. Это масштабное событие стало важной вехой в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества. Форум служит площадкой для консолидации патриотического сообщества и обсуждения актуальных вопросов воспитания молодежи.