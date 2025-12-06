Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблетокНайдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток "Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа"Помогают только они": врач Мясников назвал два препарата, способных повлиять на вирус гриппа Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье

Лента новостей

Суббота 6 декабря

03:09Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания 00:19Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире 21:27Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки 20:33Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс 19:24Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи 18:06Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8" 17:41"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 16:10"Продажи растут": PR-эксперт раскрыл, как бойкот Долиной обернулся для нее золотым дождем 15:23Назван главный тренд новогоднего стола 2026: легкий и готовится быстро 13:58Надежда Бабкина переживает серьезную потерю – время сыграло против артистки 12:45В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот 12:02Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына 11:10Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ 10:03Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир 09:06Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие 06:29Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной" 03:40Педиатр назвала самую распространенную ошибку при расстройстве желудка 00:17Год Красной Огненной Лошади 2026: выбираем подарок для каждого знака зодиака 00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны 21:14Пока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 20:58В Подмосковье расширяют дорожную сеть в рамках нацпроекта 20:13Доктор Мясников назвал самые эффективные и безопасные лекарства от высокого давления 19:16"Моя мечта – дом престарелых": собравшаяся замуж Елена Проклова шокировала всех признанием 18:20"Даже фастфуд отменяет сотрудничество": Лариса Долина выступит с главным откровением по делу о мошенниках 17:38Нас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 16:03Вся "Битва экстрасенсов" – постановка? Ведущий шоу привел личное доказательство 15:11Сергей Собянин обсудил с москвичами важные городские проекты 14:40Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает 13:13Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился 12:47Виновный в трагическом уходе Мэттью Перри врач получил приговор суда 11:11В жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания

Известный врач опроверг миф о существовании правильного питания
140

В последние годы тема правильного питания становится все более актуальной.

Врач Саймон Фельдхаус поставил под сомнение существование универсального подхода к этому вопросу. В интервью изданию El Español он заявил, что понятие "правильного питания" является мифом, который не отражает индивидуальные потребности каждого человека.

По словам Фельдхауса, невозможно однозначно определить, какие продукты являются полезными или вредными, так как это зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и даже климатические условия. "Кто может сказать, что считается полезным? Я не могу утверждать, что это полезно именно для вас", — отметил врач. Он призывает людей отказаться от жестких ограничений в диете и сосредоточиться на качестве продуктов, которые они употребляют.

Доктор акцентировал внимание на важности происхождения и обработки пищи. "Главное — качество еды, а не то, что это за еда", — добавил он. Например, Фельдхаус сам предпочитает мясо, производимое только в определенных регионах Швейцарии. Это подчеркивает его убеждение в том, что локальность и чистота продуктов играют ключевую роль в их питательной ценности.

Кроме того, врач советует употреблять сезонные овощи и фрукты. "Если клубника сейчас не растет, то зачем я буду ее есть?" — задает риторический вопрос Фельдхаус. Он считает, что сезонные продукты более свежие и питательные, так как они собираются в оптимальные сроки.

Эти рекомендации вызывают интерес в свете недавних исследований о влиянии рациона на здоровье. Например, диетолог Анна Бражникова ранее говорила о том, какие продукты могут повышать риск развития рака. Она рекомендовала избегать картофеля фри и чипсов, подчеркивая важность выбора качественных и безопасных для здоровья продуктов.

Подход Фельдхауса к питанию может показаться революционным для многих. Он предлагает пересмотреть привычные представления о диетах и правильном питании, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Важно помнить, что каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.

Шоу-бизнес в Telegram

6 декабря 2025, 03:09
Фото: Freepik
El Espa?ol✓ Надежный источник

По теме

Мозг опаздывает на 20 минут: простой трюк против переедания, о котором вы не знаете

Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире

Эти 10 пород собак идеально подходят для жизни в квартире
Просторный дом для комфортной жизни с четвероногими друзьями для многих городских жителей остается лишь мечтой. Однако ограниченная площадь квартиры не является поводом отказываться от покупки собаки.

Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки

Опаснее 100 сигарет и в 5 раз повышает риск рака: врачи бьют тревогу из-за этой привычки
Врачи предупреждают: это не просто вредно, это моментальная перегрузка для сердца и сосудов, которая в разы опаснее распределенной на весь день дозы никотина. Ароматный дым, расслабленная атмосфера, иллюзия безопасности — кальян прочно вошел в культуру отдыха как "легкая" альтернатива сигаретам.

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс

Лариса Долина согласилась отдать покупательнице деньги за квартиру, но есть нюанс
Кажется, в главной квартирной драме страны наступила развязка. После месяцев публичного осуждения, волны хейта и даже "отмены" на телевидении Лариса Долина, похоже, решила пойти на попятную.

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи

Вечный спор в салате: что лучше – майонез или сметана? Отвечают врачи
Приближаются праздники, а вместе с ними и главный кулинарный вопрос: чем заправлять салаты? Для многих ответ очевиден: майонез — абсолютное зло, а сметана — его более здоровый и диетический аналог.

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"

Сделайте перед сном всего одну вещь – и сможете выспаться как за две ночи: техника "4-7-8"
Есть один из самых известных, научно обоснованных и при этом невероятно простых методов, который рекомендуют врачи и эксперты по сну по всему миру. Это не эзотерика, а чистая физиология. Существует один простой, бесплатный и научно доказанный метод, который занимает меньше минуты, но способен кардинально изменить качество вашего сна.

Выбор читателей

04/12ЧтвНас обманывали десятилетиями: "вредная" куриная шкурка оказалась эликсиром молодости 05/12Птн"Я что, на квартиру кого-то обманула?": Лолита нанесла сокрушительный удар по Ларисе Долиной 04/12ЧтвСамайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 04/12ЧтвПока все обсуждали развод: SHAMAN и Мизулина вместе оказались в шаге от гибели 04/12ЧтвВ жизни Лолиты случилось поворотное событие – впервые за 10 лет 04/12ЧтвКардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает