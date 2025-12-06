В последние годы тема правильного питания становится все более актуальной.

Врач Саймон Фельдхаус поставил под сомнение существование универсального подхода к этому вопросу. В интервью изданию El Español он заявил, что понятие "правильного питания" является мифом, который не отражает индивидуальные потребности каждого человека.

По словам Фельдхауса, невозможно однозначно определить, какие продукты являются полезными или вредными, так как это зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни и даже климатические условия. "Кто может сказать, что считается полезным? Я не могу утверждать, что это полезно именно для вас", — отметил врач. Он призывает людей отказаться от жестких ограничений в диете и сосредоточиться на качестве продуктов, которые они употребляют.

Доктор акцентировал внимание на важности происхождения и обработки пищи. "Главное — качество еды, а не то, что это за еда", — добавил он. Например, Фельдхаус сам предпочитает мясо, производимое только в определенных регионах Швейцарии. Это подчеркивает его убеждение в том, что локальность и чистота продуктов играют ключевую роль в их питательной ценности.

Кроме того, врач советует употреблять сезонные овощи и фрукты. "Если клубника сейчас не растет, то зачем я буду ее есть?" — задает риторический вопрос Фельдхаус. Он считает, что сезонные продукты более свежие и питательные, так как они собираются в оптимальные сроки.

Эти рекомендации вызывают интерес в свете недавних исследований о влиянии рациона на здоровье. Например, диетолог Анна Бражникова ранее говорила о том, какие продукты могут повышать риск развития рака. Она рекомендовала избегать картофеля фри и чипсов, подчеркивая важность выбора качественных и безопасных для здоровья продуктов.

Подход Фельдхауса к питанию может показаться революционным для многих. Он предлагает пересмотреть привычные представления о диетах и правильном питании, ориентируясь на индивидуальные потребности и предпочтения. Важно помнить, что каждый организм уникален, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому.