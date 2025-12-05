Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот

141

В последние месяцы "квартирный скандал" вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Новый поворот в этом деле может оказаться весьма значительным.

Верховный суд России привлек к разбирательству дочь артистки, Ангелину Анатольевну, и её несовершеннолетнюю внучку, что добавляет новые нюансы в уже запутанную ситуацию. Покупательница апартаментов, Полина Лурье, обратилась в высшую судебную инстанцию с надеждой отменить предыдущие решения, которые оказались в пользу Долиной.

Напомним, что два предыдущих судебных процесса завершились благоприятно для народной артистки. Суд постановил вернуть ей квартиру, оставив Лурье без жилья и средств. Это решение вызвало бурю обсуждений в обществе. Многие считают, что такие решения Фемиды несправедливы и подрывают доверие к судебной системе. Общественный резонанс только усилился после того, как стали известны подробности о том, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые повлияли на продажу её недвижимости.

Согласно материалам суда, теперь интересы дочери и внучки певицы также будут учтены в процессе. Это обстоятельство может значительно изменить ход дела. Высшая инстанция запросила материалы для кассационного рассмотрения, что говорит о возможных нарушениях в предыдущих судебных актах. Судьи Верховного суда проявляют осторожность и стремятся тщательно изучить все аргументы сторон.

Общественное мнение о деле Долиной разделилось. Некоторые поддерживают артистку, полагая, что она действительно стала жертвой обмана. Однако многие другие выражают недовольство тем, как развиваются события. Знаменитости, такие как Никита Джигурда, открыто критикуют действия Долиной и её защитников, утверждая, что они пытаются использовать свои связи для обхода закона. В своём видеообращении Джигурда заявил: "Я убежден, что Верховный суд должен отменить это решение. Все именитые жабы всполошились на своих болотах, пытаются защитить свою подругу, не понимая, что она творит беспредел".

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной продолжает оставаться в центре внимания СМИ и общественности. Ожидается, что окончательное решение по делу будет принято после детального анализа всех материалов. Судебный процесс может стать важным прецедентом для будущих дел о недвижимости и мошенничестве в России. Артистка и ее семья надеются на справедливость, в то время как покупательница продолжает бороться за свои права и восстановление справедливости в этой запутанной истории.

5 декабря 2025, 12:45
Лариса Долина. Фото: Феликс Грозданов
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына

Соколовский и его жена сообщили о поступающих им угрозах о похищением сына
Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова находятся в состоянии сильного стресса из-за угроз, которые поступают в адрес их трехлетнего сына Дэвида. Ситуация обострилась, когда супруги начали получать тревожные сообщения с пугающими фотографиями, в том числе снимками их ребенка, а также изображениями двери их квартиры и кладбищ.

Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ

Сколько денег готовы потратить россияне на зимние путешествия – исследование дало ответ
С приближением зимнего сезона россияне начинают планировать свои путешествия по стране. Исследование показало, что большинство граждан настроены на активный отдых в зимние месяцы.

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир

Ушел из жизни культовый актер из фильма "Мортал Комбат" – легенду оплакивает весь мир
4 декабря мир кино понёс тяжелую утрату: ушел из жизни знаменитый голливудский актер Кэри-Хироюки Тагава, известный своей яркой ролью Шан Цзуна в культовом фильме "Мортал Комбат". Актер ушел из жизни в своем доме в Санта-Барбаре от осложнений после инсульта.

Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие

Популярная певица откровенно рассказала о зависимости Димы Билана: Получай удовольствие
Певица Диляра Вагапова, известная как солистка группы "Мураками", поделилась своими впечатлениями о работе с Димой Биланом в рамках популярного шоу "Голос". Вокалистка отметила, что Билан — это зависимый от работы человек, настоящий трудоголик, который несмотря на свою загруженность всегда находил время для общения и поддержки участников.

Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"

Адвокат раскрыл простой способ защиты россиян от "эффекта Долиной"
Адвокат Александр Добровинский предложил инновационное решение для защиты россиян от негативных последствий, связанных с мошенничеством в сфере недвижимости, известного как "эффект Долиной". Этот термин возник после скандала, связанного с продажей квартиры известной певицы Ларисы Долиной, где возникли сомнения в законности сделки и участии мошенников.

