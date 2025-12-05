В прогремевшем на всю страну деле с квартирой Долиной случился новый поворот

В последние месяцы "квартирный скандал" вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты. Новый поворот в этом деле может оказаться весьма значительным.

Верховный суд России привлек к разбирательству дочь артистки, Ангелину Анатольевну, и её несовершеннолетнюю внучку, что добавляет новые нюансы в уже запутанную ситуацию. Покупательница апартаментов, Полина Лурье, обратилась в высшую судебную инстанцию с надеждой отменить предыдущие решения, которые оказались в пользу Долиной.

Напомним, что два предыдущих судебных процесса завершились благоприятно для народной артистки. Суд постановил вернуть ей квартиру, оставив Лурье без жилья и средств. Это решение вызвало бурю обсуждений в обществе. Многие считают, что такие решения Фемиды несправедливы и подрывают доверие к судебной системе. Общественный резонанс только усилился после того, как стали известны подробности о том, что Долина могла стать жертвой мошенников, которые повлияли на продажу её недвижимости.

Согласно материалам суда, теперь интересы дочери и внучки певицы также будут учтены в процессе. Это обстоятельство может значительно изменить ход дела. Высшая инстанция запросила материалы для кассационного рассмотрения, что говорит о возможных нарушениях в предыдущих судебных актах. Судьи Верховного суда проявляют осторожность и стремятся тщательно изучить все аргументы сторон.

Общественное мнение о деле Долиной разделилось. Некоторые поддерживают артистку, полагая, что она действительно стала жертвой обмана. Однако многие другие выражают недовольство тем, как развиваются события. Знаменитости, такие как Никита Джигурда, открыто критикуют действия Долиной и её защитников, утверждая, что они пытаются использовать свои связи для обхода закона. В своём видеообращении Джигурда заявил: "Я убежден, что Верховный суд должен отменить это решение. Все именитые жабы всполошились на своих болотах, пытаются защитить свою подругу, не понимая, что она творит беспредел".

Ситуация вокруг квартиры Ларисы Долиной продолжает оставаться в центре внимания СМИ и общественности. Ожидается, что окончательное решение по делу будет принято после детального анализа всех материалов. Судебный процесс может стать важным прецедентом для будущих дел о недвижимости и мошенничестве в России. Артистка и ее семья надеются на справедливость, в то время как покупательница продолжает бороться за свои права и восстановление справедливости в этой запутанной истории.