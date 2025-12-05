"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны

Этот фестиваль эстрадной песни проходит с 1971 года. Менялись страна, люди, вкусы, но традиция проводить новогодние праздники вместе с "Песней года" остается непоколебимой.

Секрет популярности "Песни года", наверное, в том, что она объединяет артистов и зрителей разных поколений. И еще в том, что участвующих в ней исполнителей мы уже воспринимаем как своих родственников – каждый год видим Филиппа Киркорова, Лолиту, Ирину Аллегрову, Владимира Преснякова, Льва Лещенко... Ведь Новый год – семейный праздник, а они приходят с экрана в наши дома, когда доедаются салаты и допивается праздничное шампанское.

Вообще, по "Песне года" можно изучать историю советской и российской эстрады – какие мелодии и жанры были в фаворе, как одевались артисты, кто был ведущим, кто становился лауреатом. Что-то кажется сегодня наивным, может даже смешным. Но тогда это все выглядело шикарно, богато, стильно.

Год от года "Песня" становится все масштабнее, представительнее, технологичнее. Это словно эффектная кода того, чтобы было в отечественной музыке сделано за год. Поэтому артисты стремятся попасть сюда, за несколько месяцев начинают продумывать образы и номера. Причем участвуют они тут бесплатно – спеть на "Песне года" просто престижно и статусно, Это как получение знака качества для певцов, как отметка о профессиональной зрелости и праве считаться "звездой".

В этом году "Песня года" будет петь и танцевать 6 декабря в "Мегаспорте". А уже 7 числа там соберутся кумиры молодого поколения на свою "Новую Песню года". Это надо увидеть лично, почувствовать мощь и энергетику.

И тогда весь 2026-й обязательно пройдет весело. Примета верная!