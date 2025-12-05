Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Четверг 4 декабря

00:17"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны
"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны

"Песня года": какие сюрпризы готовит главный новогодний концерт страны
173

Этот фестиваль эстрадной песни проходит с 1971 года. Менялись страна, люди, вкусы, но традиция проводить новогодние праздники вместе с "Песней года" остается непоколебимой.

Секрет популярности "Песни года", наверное, в том, что она объединяет артистов и зрителей разных поколений. И еще в том, что участвующих в ней исполнителей мы уже воспринимаем как своих родственников – каждый год видим Филиппа Киркорова, Лолиту, Ирину Аллегрову, Владимира Преснякова, Льва Лещенко... Ведь Новый год – семейный праздник, а они приходят с экрана в наши дома, когда доедаются салаты и допивается праздничное шампанское.

Вообще, по "Песне года" можно изучать историю советской и российской эстрады – какие мелодии и жанры были в фаворе, как одевались артисты, кто был ведущим, кто становился лауреатом. Что-то кажется сегодня наивным, может даже смешным. Но тогда это все выглядело шикарно, богато, стильно.

Год от года "Песня" становится все масштабнее, представительнее, технологичнее. Это словно эффектная кода того, чтобы было в отечественной музыке сделано за год. Поэтому артисты стремятся попасть сюда, за несколько месяцев начинают продумывать образы и номера. Причем участвуют они тут бесплатно – спеть на "Песне года" просто престижно и статусно, Это как получение знака качества для певцов, как отметка о профессиональной зрелости и праве считаться "звездой".

В этом году "Песня года" будет петь и танцевать 6 декабря в "Мегаспорте". А уже 7 числа там соберутся кумиры молодого поколения на свою "Новую Песню года". Это надо увидеть лично, почувствовать мощь и энергетику.

И тогда весь 2026-й обязательно пройдет весело. Примета верная!

5 декабря 2025, 00:17
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

С приближением Нового года мы все задумываемся о подарках для близких. Астрологи предлагают учитывать особенности каждого знака зодиака, чтобы выбрать действительно уместный и желанный подарок. В 2026 году нас ждет Красная Огненная Лошадь — символ страсти, свободы и энергии.

На фоне слухов о снятом обручальном кольце и первом кризисе в семье певец SHAMAN и Екатерина Мизулина пережили то, что могло стать их последним совместным выходом в свет. Несколько дней вся страна обсуждала пустой безымянный палец Ярослава Дронова, гадая, неужели самый громкий союз года дал трещину всего через месяц после свадьбы.

Выяснилось, какие препараты наиболее эффективно справляются с гипертонией. По словам известного врача и телеведущего Александра Мясникова, одно из лидирующих мест в этом списке занимают мочегонные препараты, или диуретики.

Приняв предложение руки и сердца от бывшего муга, с которым прожила 30 лет, Елена Проклова тут же раскрыла свои истинные планы на будущее – и они не имеют ничего общего с романтической сказкой. История Елены Прокловой и ее третьего мужа Андрея Тришина могла бы стать сюжетом для мелодрамы.

Пока страна следит за битвой Ларисы Долиной с мошенниками за квартиру, ее директор анонсировал обращение к нации. Казалось бы, ситуация с квартирным мошенничеством, в которую попала народная артистка, — это серьезная драма, требующая взвешенных юридических комментариев.

