Четверг 4 декабря

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает

Кардинальная смена имиджа Глюкозы шокировала мужа певицы: Потом привыкает
39-летняя певица Глюкоза, известная своим ярким стилем и запоминающимися хитами, недавно поделилась подробностями о реакции своего мужа на ее новый имидж.

Артистка рассказала о своих изменениях в образе и о том, как они повлияли на ее личную жизнь. После сложного периода в жизни, когда Глюкоза столкнулась с критикой и отменой выступлений на телевидении из-за инцидента, связанного с алкоголем, она решила изменить не только свой стиль, но и музыкальное направление.

Артистка на долгое время исчезла из медийного пространства, но вернувшись, удивила поклонников новым звучанием и смелым образом. Певица отказалась от привычных элегантных нарядов, обесцветила брови и выбрала оригинальную прическу, что стало настоящей сенсацией.

По словам Глюкозы, в создании нового имиджа ей помогали профессиональные стилисты. "Я как будто узнала себя с другой стороны, какие-то вещи позволила, простила и чего-то перестала бояться", — делится она. Это чувство освобождения дало ей возможность экспериментировать и открывать новые грани своей личности.

Однако не все изменения были восприняты легко. Муж Глюкозы, по ее словам, сначала тяжело привыкал к новому образу. "Если честно, иногда он какое-то время находится в шоке. Но потом привыкает", — призналась певица. Несмотря на первоначальную реакцию, супруг Глюкозы — человек неординарный, который интересуется современным искусством и необычными вещами.

"Он любит искусство, в прошлом году летом он сделал выставку в МОММА. И вообще, если посмотреть, какое искусство он коллекционирует и собирает, то у него какие-то моменты неординарности тоже присутствуют", — цитирует Глюкозу Woman.ru.

Несмотря на позитивные изменения в жизни Глюкозы, певица продолжает сталкиваться с критикой. Ранее общественники призвали запретить ее выступления до тех пор, пока она не пройдет курс лечения в реабилитационном центре.

4 декабря 2025, 14:40
Глюкоза. Фото: официальное сообщество Глюкозы в VK
Woman.ru✓ Надежный источник

