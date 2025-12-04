Сотрудник компании случайно включил камеру на онлайн-совещании и крупно опозорился

На платформе Reddit пользователь с ником AmaraMehdi поделился своей неловкой историей, которая произошла во время онлайн-совещания.

В ходе важной конференции, где собрались почти пятьдесят сотрудников, юзер случайно включил микрофон и камеру, что привело к весьма неловкой ситуации. Как рассказал сам участник, он всегда заботится о том, чтобы его микрофон был отключен во время совещаний. Однако в этот раз он одновременно обедал и не заметил, как отключил его в интерфейсе программы.

Спустя примерно 45 минут после начала заседания, когда руководитель проекта начал объяснять причины задержек в работе, AmaraMehdi, находясь в расслабленном состоянии, не удержался и громко вздохнул, произнеся фразу: "Боже мой, давай уже ближе к делу, всем плевать".

К сожалению для него, его слова не остались незамеченными. Микрофон оказался включенным, и его язвительное замечание услышали все присутствующие. Но на этом неприятности не закончились — программа автоматически активировала камеру AmaraMehdi, и все участники увидели его лицо в момент произнесения этой реплики. Неловкость ситуации усилилась тем, что все сразу поняли, кто именно высказал недовольство по поводу хода совещания, отмечает RidLife.

"Тишина в зале была просто убийственной", — вспоминает AmaraMehdi. Руководитель проекта на мгновение замер в шоке и не смог произнести ни слова. Коллеги также не отреагировали на произошедшее, и лишь через несколько секунд менеджер продолжил свой доклад, пытаясь игнорировать неловкость момента.

Пользователь Reddit с юмором отреагировал на произошедшее, отметив, что до сих пор не осмеливается заглянуть в сообщения от коллег. Он даже пошутил о том, что рассматривает возможность инсценировать собственную гибель и переехать на ферму подальше от людей. Этот инцидент стал для него не только источником смущения, но и поводом для размышлений о том, как важно быть внимательным к своим действиям в виртуальной среде.