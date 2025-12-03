Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Среда 3 декабря

Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха

Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха
51

В декабре 2025 года россияне смогут насладиться отдыхом по более доступным ценам, чем в прошлом году.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает о значительном снижении цен на пакетные туры для россиян на популярных направлениях. Это делает зимний отдых более привлекательным для тех, кто хочет провести время у моря или открыть для себя новые страны.

На первом месте по доступности остается Россия. Средний чек на внутренние туры практически не изменился по сравнению с декабрем 2024 года, что позволяет туристам наслаждаться красотой родных курортов без лишних затрат. Это особенно актуально для тех, кто предпочитает путешествовать по стране и открывать для себя новые уголки.

На втором месте находится Турция, где средняя стоимость отдыха снизилась почти на 14%. Эта страна продолжает оставаться одним из самых популярных направлений для российских туристов благодаря своему теплому климату, красивым пляжам и богатой культуре. Снижение цен делает туры в Турцию еще более привлекательными, особенно в зимний период, когда многие россияне стремятся сбежать от холодов.

Однако наиболее заметное снижение цен наблюдается в поездках во Вьетнам. Здесь средний чек упал на впечатляющие 29%. Вьетнам славится своими живописными пейзажами, уникальной кухней и дружелюбным населением. Снижение цен на туры в эту страну может стать отличной возможностью для тех, кто мечтает о тропическом отдыхе.

В числе других подешевевших направлений также оказались Мальдивы и Куба. Эти экзотические страны привлекают туристов своими пляжами и атмосферой уединения. Также стоит отметить, что стоимость пакетных туров в Египет снизилась на 7,8%, в Таиланд — на 9%, а в Объединенные Арабские Эмираты — на 6,6%. Это делает зимние каникулы в этих странах более доступными для россиян.

Ранее российские туристы получили возможность отправиться на отдых у моря в декабре за сумму около 40 тысяч рублей с человека, включая перелет. Такие предложения особенно актуальны для путешествий в ОАЭ, где можно насладиться не только пляжами, но и разнообразными развлекательными мероприятиями.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2025, 12:07
Фото: Freepik
Ассоциация туроператоров России (АТОР)✓ Надежный источник

