"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной

Доведенная до отчаяния, Долина была готова бросить все и эмигрировать в Америку.



Сегодня Лариса Александровна — икона, чей авторитет непререкаем. Она создала себя сама — так гласит официальная легенда, которую певица поддерживает десятилетиями. Но ее первый муж, джазовый музыкант Анатолий Миончинский, в своем скандальном интервью нарисовал совершенно другую картину, где он был не просто спутником, а главным архитектором ее звездной судьбы.

"Она стала певицей благодаря мне"

Ключевой и самой болезненной для имиджа Долиной стала фраза, брошенная ее бывшим мужем.

"Лариса врет, что она все сделала сама. Она стала самостоятельной певицей благодаря мне", — заявил Миончинский.

По его словам, в начале 80-х карьера певицы была на грани краха. Ее, как "еврейку, приезжую, с родственником за границей", полностью вырезали из телеэфиров. Доведенная до отчаяния, Долина была готова бросить все и эмигрировать в Америку. Именно Миончинский, по его утверждению, спас ее карьеру.

"Я говорю: "Давай не будем ныть, а попытаемся создать свой коллектив здесь, в Ленинграде. Если не получится, тогда поедем за границу", — вспоминал он.

Так был создан ансамбль "Эскорт", который и проложил Долиной дорогу к всесоюзной славе.

Образование под вопросом

Вдобавок к этому Миончинский поставил под сомнение и интеллектуальный багаж певицы, который сегодня кажется неотъемлемой частью ее образа профессора. Он утверждал, что у Ларисы не было даже полного школьного образования.

"У Ларисы нет аттестата зрелости, потому что с 15 лет она ездила по гастролям. Справку о восьмилетнем образовании ей купила мама", — шокировал признанием музыкант.

Он также добавил, что лично помогал ей с поступлением в престижное учебное заведение: "Что там говорить, если два экзамена в Гнесинку сдавал за нее я".

Глядя на сегодняшнюю Долину — бескомпромиссную и жесткую в отстаивании своих интересов, — невольно задаешься вопросом. Возможно, эта борьба за квартиру — лишь продолжение той битвы, которую она ведет всю жизнь: доказать всем, и в первую очередь себе, что она никому ничего не должна. Ни за крышу над головой, ни за свою блистательную карьеру.