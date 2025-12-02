"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Депутат Госдумы направил официальное приглашение певице Ларисе Долиной на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке недвижимости.

"Я ей направил официальное приглашение принять участие в круглом столе по проблемам мошенничества на рынке недвижимости", — заявил депутат Дмитрий Свищев в своем телеграм-канале.

Ирония ситуации в том, что обсуждать будут именно "эффект Долиной" — когда продавец забирает и квартиру, и деньги покупателя. Мероприятие запланировано на 17 декабря.

Скандал, который взорвал интернет

Напомним, Долина оказалась в центре громкого скандала после того, как продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей. По данным СМИ, покупательница Полина Лурье внесла предоплату в 46 миллионов, а затем полностью рассчиталась. Однако вместо сделки женщина получила судебный иск от артистки.

Певица добилась признания договора купли-продажи недействительным, ссылаясь на то, что ее якобы "ввели в заблуждение". В итоге Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

История мгновенно разлетелась по социальным сетям, породив термин "эффект Долиной" — когда продавец забирает и квартиру, и деньги.

"Придет или не придет — ее дело"

Свищев подчеркнул, что приглашение отправлено не только певице. На круглый стол позвали обманутых покупателей, адвокатов, представителей правоохранительных органов и экспертов рынка недвижимости.

"Надо понять, что там произошло на самом деле", — заявил депутат, добавив при этом философски: "Придет Долина или не придет — это ее личное дело".

Реакция общественности

Пользователи соцсетей отреагировали на новость неоднозначно. Многие возмущены самим фактом приглашения:"Похоже на троллинг. Может депутаты решили поучаствовать во всенародном тренде", — иронизирует один из комментаторов.

Другие настроены более жестко: "Надо было назвать более правильно махинацию Долиной: не "эффектом Долиной", а "подлостью Долиной". Это будет куда точнее!"

Многие выражают сомнение, что артистка рискнет появиться на заседании, где ей придется отвечать на неудобные вопросы перед обманутыми покупателями и экспертами.

Что дальше?

17 декабря покажет, готова ли Долина публично объяснить свою позицию. А пока рынок недвижимости замер в ожидании — смогут ли депутаты найти решение, которое защитит честных покупателей от повторения подобных историй.

Одно ясно точно: "эффект Долиной" уже стал нарицательным, и забыть об этом скандале не получится еще долго.

2 декабря 2025, 18:47
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
