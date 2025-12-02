"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму

Депутат Госдумы направил официальное приглашение певице Ларисе Долиной на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке недвижимости.



"Я ей направил официальное приглашение принять участие в круглом столе по проблемам мошенничества на рынке недвижимости", — заявил депутат Дмитрий Свищев в своем телеграм-канале.

Ирония ситуации в том, что обсуждать будут именно "эффект Долиной" — когда продавец забирает и квартиру, и деньги покупателя. Мероприятие запланировано на 17 декабря.

Скандал, который взорвал интернет

Напомним, Долина оказалась в центре громкого скандала после того, как продала свою московскую квартиру за 112 миллионов рублей. По данным СМИ, покупательница Полина Лурье внесла предоплату в 46 миллионов, а затем полностью рассчиталась. Однако вместо сделки женщина получила судебный иск от артистки.

Певица добилась признания договора купли-продажи недействительным, ссылаясь на то, что ее якобы "ввели в заблуждение". В итоге Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

История мгновенно разлетелась по социальным сетям, породив термин "эффект Долиной" — когда продавец забирает и квартиру, и деньги.

"Придет или не придет — ее дело"

Свищев подчеркнул, что приглашение отправлено не только певице. На круглый стол позвали обманутых покупателей, адвокатов, представителей правоохранительных органов и экспертов рынка недвижимости.

"Надо понять, что там произошло на самом деле", — заявил депутат, добавив при этом философски: "Придет Долина или не придет — это ее личное дело".

Реакция общественности

Пользователи соцсетей отреагировали на новость неоднозначно. Многие возмущены самим фактом приглашения:"Похоже на троллинг. Может депутаты решили поучаствовать во всенародном тренде", — иронизирует один из комментаторов.

Другие настроены более жестко: "Надо было назвать более правильно махинацию Долиной: не "эффектом Долиной", а "подлостью Долиной". Это будет куда точнее!"

Многие выражают сомнение, что артистка рискнет появиться на заседании, где ей придется отвечать на неудобные вопросы перед обманутыми покупателями и экспертами.

Что дальше?

17 декабря покажет, готова ли Долина публично объяснить свою позицию. А пока рынок недвижимости замер в ожидании — смогут ли депутаты найти решение, которое защитит честных покупателей от повторения подобных историй.