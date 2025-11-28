Суд вынес приговор Аглае Тарасовой Тесты Нарколог поставил Волочковой серьезный диагноз Игры Сонник

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва

Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва
69

Эхо громкой судебной тяжбы Ларисы Долиной неожиданно ударило по ее коллеге по цеху, превратившись в настоящее проклятие для всех звезд, кто решил продать свою недвижимость.

Казалось бы, история с квартирой Ларисы Долиной давно отгремела, но ее последствия оказались куда разрушительнее, чем можно было представить. Неожиданной жертвой этого скандала стала певица Слава, которая записала эмоциональное видеообращение, находясь на грани нервного срыва. Да, квартирный скандал Долиной аукнулся Славе, и теперь артистка не может продать свою элитную недвижимость в центре Москвы.

В чем дело? По словам Славы, у нее сорвалось уже две сделки. Потенциальные покупатели, узнав, что квартира принадлежит знаменитости, впадают в панику и разрывают договоренности. Всему виной "синдром Долиной": люди панически боятся, что артистка в любой момент может передумать и попытается оспорить сделку в суде.

Рынок отреагировал на прецедент мгновенно. Теперь для продажи квартиры от Славы требуют пройти унизительную процедуру доказательства своей адекватности: предоставить справки из психоневрологического диспансера и института им. Сербского, а саму сделку записать на видео в присутствии психолога, который будет проводить "допрос".

"Меня трясет, я говорить даже нормально не могу!" — призналась доведенная до отчаяния певица, которая сейчас действительно на грани срыва.

Она планировала на вырученные деньги сделать ремонт в загородном доме, помочь с жильем дочери и сестре, но теперь все планы летят в тартарары.

Свое возмущение Слава завершила едким сарказмом в адрес "виновницы торжества", намекнув на участие Долиной в шоу "Маска": "Теперь, видимо, чтобы оплатить ремонт сестры, мне надо будет одеться в костюм лося и посмешить всю страну".

28 ноября 2025, 08:25
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети

Ваша квартира будет выглядеть дорого: 5 хитростей, которые используют дизайнеры, а вам они обойдутся в копейки

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Готовы отправиться в прошлое без машины времени? Давайте проверим, сможете ли вы узнать предметы и привычки, которые были неотъемлемой частью жизни в СССР. Выберите один правильный вариант ответа.

Стали известны гонорары российских звезд за новогодние корпоративы, и эти цифры способны вызвать головокружение посильнее шампанского. Пока одни компании ломают голову над бюджетом для новогодней вечеринки, другие уже выстраиваются в очередь к самым дорогим артистам страны, чьи аппетиты растут с каждым годом.

В Гурьев день, 28 ноября, который открывает 40-дневный Рождественский пост, наши предки верили, что одно неверное действие способно вымести из дома удачу и деньги на весь год вперед. 28 ноября — не просто дата в календаре, а важный рубеж.

Филипп Киркоров поделился интересными подробностями о личной жизни своей дочери Аллы-Виктории. В свежем интервью певец откровенно рассказал о том, как юная наследница привлекает внимание мальчиков, а также подчеркнул, что она уже стала "знатной невесткой".

Любовь Успенская в преддверии Дня матери поделилась своими мыслями о подарках и ценностях, которые для нее важны. Она отметила, что материальные подарки не имеют для нее особого значения.

