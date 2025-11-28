Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва

Эхо громкой судебной тяжбы Ларисы Долиной неожиданно ударило по ее коллеге по цеху, превратившись в настоящее проклятие для всех звезд, кто решил продать свою недвижимость.



Казалось бы, история с квартирой Ларисы Долиной давно отгремела, но ее последствия оказались куда разрушительнее, чем можно было представить. Неожиданной жертвой этого скандала стала певица Слава, которая записала эмоциональное видеообращение, находясь на грани нервного срыва. Да, квартирный скандал Долиной аукнулся Славе, и теперь артистка не может продать свою элитную недвижимость в центре Москвы.

В чем дело? По словам Славы, у нее сорвалось уже две сделки. Потенциальные покупатели, узнав, что квартира принадлежит знаменитости, впадают в панику и разрывают договоренности. Всему виной "синдром Долиной": люди панически боятся, что артистка в любой момент может передумать и попытается оспорить сделку в суде.

Рынок отреагировал на прецедент мгновенно. Теперь для продажи квартиры от Славы требуют пройти унизительную процедуру доказательства своей адекватности: предоставить справки из психоневрологического диспансера и института им. Сербского, а саму сделку записать на видео в присутствии психолога, который будет проводить "допрос".

"Меня трясет, я говорить даже нормально не могу!" — призналась доведенная до отчаяния певица, которая сейчас действительно на грани срыва.

Она планировала на вырученные деньги сделать ремонт в загородном доме, помочь с жильем дочери и сестре, но теперь все планы летят в тартарары.

Свое возмущение Слава завершила едким сарказмом в адрес "виновницы торжества", намекнув на участие Долиной в шоу "Маска": "Теперь, видимо, чтобы оплатить ремонт сестры, мне надо будет одеться в костюм лося и посмешить всю страну".