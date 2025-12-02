Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование

Зумеры все более активно входят в рынок труда. Их требования к рабочему месту становятся важным аспектом для работодателей.

Согласно результатам опроса, проведенного девелоперской компанией "Сумма Элементов" совместно с hh.ru, ключевыми факторами для молодых специалистов в России являются наличие комфортных зон отдыха, кофемашин и возможность перекусов на рабочем месте.

Исследование, проведенное в 2025 году, охватило респондентов разных возрастных групп, однако особое внимание было уделено молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Оказалось, что 47% опрошенных зумеров считают наличие пространства для отдыха крайне важным. Это подчеркивает необходимость создания комфортной атмосферы, где сотрудники могут отвлечься от повседневных задач и восстановить свои силы.

Кофемашины и возможность перекусов в офисе также заняли значимое место в списке предпочтений молодежи. 41% респондентов отметили, что эти элементы являются необходимыми для продуктивной работы. Это говорит о том, что зумеры ценят не только функциональность рабочего места, но и его уют и комфорт.

Кроме того, среди других важных факторов, влияющих на выбор рабочего места, выделяются чистота и порядок в офисе (72%), наличие современной техники (72%) и удобной мебели (69%). Также значимыми критериями стали хорошая звукоизоляция (51%), отсутствие сквозняков (29%) и понятная планировка пространства (22%). Эти данные подчеркивают, что молодые специалисты ищут не просто место для работы, а полноценную среду, способствующую их комфорту и эффективности.

Елена Маслова, директор по стратегии и инвестициям в коммерческую недвижимость ГК "Сумма Элементов", отметила важность учета этих предпочтений работодателями. Для привлечения молодежи недостаточно предлагать высокую зарплату; необходимо создавать комфортные условия для работы. Это может стать решающим фактором при выборе места работы для зумеров.

Интересно, что российские зумеры менее склонны возвращаться в офисы по сравнению с более старшими поколениями. По данным компании October Group, только 12,1% молодых респондентов хотят работать в офисе. Большинство из них предпочитают фриланс или удаленную работу, что также указывает на изменения в подходах к трудовой деятельности.

Работодателям стоит внимательно присмотреться к потребностям нового поколения сотрудников. Создание комфортной рабочей среды с учетом пожеланий зумеров может стать ключом к успешному привлечению и удержанию талантливых специалистов в компании.