Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты
136

Клео.ру собрал интересные мероприятия, которые стоит посетить в декабре 2025 года.

Театр

Гастрономический мюзикл "МОСКВА ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА"

Фото: пресс-служба

Данная гастромузыкальная новинка – это результат работы команды создателей нашумевшего гастрономического мюзикла "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ". В новой постановке действие вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны – мистической, страстной, полной соблазнов. На сцене звучат знакомые хиты в новых аранжировках и живом исполнении, которые продолжат звучать и по завершении мюзикла, приглашая гостей потанцевать. Декорации, свет, звуко-визуальные эффекты, хореографические номера и, конечно, гастрономия – все это погружает зрителя в мир героев шоу. А за гастрономическую часть традиционно отвечает один из лучших ресторанных проектов России – Pinskiy&Co.

Где: театр "ОДЕОН", г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: каждую неделю со вторника по воскресенье
Билеты на сайте

Категория 12+

Симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА"

Фото: пресс-служба

Театр "ОДЕОН" представляет симфоническое мультимедийное шоу "МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА", где прозвучат фантастические хиты маэстро в новом, неожиданном свете. Мероприятие проходит в сопровождении Imperialis Orchestra – коллектива музыкантов, завоевавших признание у широкой публики. Важной частью атмосферы театра является утонченная авторская кухня. Все посетители смогут насладиться welcome drink и легким закусочным сетом. Устраиваясь за комфортными столиками, гости погрузятся в многогранный киномир Ханса Циммера.

Где: театр "ОДЕОН" (Малая сцена), г. Моcква, 3-я Ямского Поля ул., 15
Когда: 4, 10, 17 и 23 декабря
Билеты на сайте

Категория 12+

Мюзикл "Гладиатор"

Фото: пресс-служба

Рок-мюзикл переносит зрителей в Древний Рим – в те времена, где жажда свободы противостоит тирании. На сцене разворачивается трагическая история полководца, любимца императора, который становится жертвой предательства. Лишившись всего, он сохраняет лишь одну ценность – непреклонную силу духа и жажду мести. А позже, восстав из пепла, становится символом надежды и сопротивления для угнетенного народа. За режиссуру мюзикла отвечает Рамзила Минибаевй, а идею разработали Константин Скрипалев и Анна Скрипалева в сотрудничестве с Петром Елфимовым и Вадимом Лановым, которые написали музыку и тексты. Анна Скрипалева также является автором либретто.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 10 декабря в 19:00
Билеты на сайте

Категория 16+

Спектакль "Пиковая дама

Фото: пресс-служба

Бессмертная классика Пушкина не раз притягивала взгляды именитых режиссеров, но в данном случае результат превзошел все ожидания. Недаром ведь на фестивале в "Амурская осень" эта постановка собрала целый "урожай" главных наград: лучший спектакль, приз за лучшую женскую роль (Алена Яковлева) и приз за режиссуру (Олег Ильин). В причудливом переплетении романтики, реализма и мистики рождается поистине цельный художественный образ, восхищающий своей многогранностью.

Где: "Театр Гоголя", ул. Казакова, 8
Когда: 24 декабря в 19:00
Билеты на сайте

Категория: 12+

Драма "Двое на качелях"

Фото: пресс-служба

Трогательная, невероятно нежная, временами смешная и в то же время грустная – это все про постановку "Двое на качелях". На сцене разворачивается история о двух героях, которые настолько разные, что, кажется, никогда не смогут понять друг друга. Еще в 2013 году "Двое на качелях" были удостоены премии "Звезда Театрала -2013" в категории "Лучшая антреприза", и с тех пор постановка продолжает трогать сердца зрителей. В том числе – благодаря проникновенной игре актеров, исполняющих главные роли – Григорию Антипенко и Татьяне Арнтгольц.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6
Когда: 25 декабря в 19:00
Билеты на сайте

Категория 12+

Концерты

Трибьют-шоу "Легендарные хиты ХХ века: Стинг, Мадонна"

Фото: пресс-служба

Новый проект оркестра "Русская Филармония" увидит свет 4 декабря в Доме Музыки. Все песни прозвучат в уникальных аранжировках для большого симфонического оркестра. А группа бэк-вокала из 4 исполнителей придаст программе дополнительную выразительность и насыщенность. В образе Мадонны предстанет певица Кларисса Вики. Песни Стинга исполнит Аскер Бербеков, победитель 8-го сезона шоу "Голос".

Где: Московский международный дом музыки (Светлановский зал)
Когда: 4 декабря, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты рока & Queen"

Фото: пресс-служба

В Кремлевском дворце пройдет концерт симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" – "Золотые хиты рока & Queen". В центре программы – новая симфоническая интерпретация хитов Queen, Deep Purple, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe и Led Zeppelin. Мощные оркестровые партии сменяются рок-гитарными соло, а вокальные номера объединяют темперамент Симоне Романато, экспрессивную манеру Доминика Уоррена и узнаваемый тембр Аскара Бербекова. За пультом – итальянский дирижер Роберто Молинелли.

Где: Государственный Кремлевский Дворец
Когда: 7 декабря, 19:00
Билеты на сайте

Категория 6+

Новый год с МГАСО

Фото: пресс-служба

30 декабря 2025 г. Московский государственный академический симфонический оркестр в 26-ой раз представит традиционный концерт "Новый год с МГАСО" в Большом зале консерватории. Каждый раз оркестр переносит слушателей в чарующий мир праздничной Вены под музыку семейства Штраусов и их современников.

Когда: 30 декабря, 19:00
Где: Большой зал Консерватории им. П. И. Чайковского
Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детское новогоднее шоу "История игрушек"

Фото: пресс-служба

20 декабря в концертном зале "Москва" на территории парка "Остров Мечты" состоится премьера грандиозного новогоднего шоу "История игрушек". Впервые на одной сцене соберутся любимые герои телеканала "МУЛЬТ": Сказочный Патруль, Геройчики, Турбозавры, Ум и Хрум, а также Кот Басик. "История игрушек" обещает стать настоящей феерией: зрителей ждет шоу с участием свыше 200 артистов, 300 уникальными костюмами и ожившими на сцене 50 персонажами.

Когда: 20-21 декабря, 24-30 декабря 2025 г., 2-8 января 2026 г.
Где: парк "Остров мечты", проспект Андропова, д.1
Билеты на сайте

Категория 0+

"Секрет Новогодних Игрушек": путешествие в Музыколандию

Фото: пресс-служба

Этой зимой сцена Live Арены преобразится в сказочный город Музыколандию. С 24 по 27 декабря здесь развернется мультижанровое шоу "Секрет Новогодних игрушек" – новая работа от создателей "Рождества в Музыколандии". В центре сюжета – трогательная история девочки Светы, которая, взрослея, начинает терять интерес к своим куклам. Однако в волшебную новогоднюю ночь грань между реальностью и вымыслом стирается, и игрушки отправляются в невероятное путешествие.

Когда: 24-27 декабря
Где: Live Арена
Билеты на сайте

Категория 0+

Киноелка "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе"

Фото: пресс-служба

В год 130-летия российского кинематографа на "Мосфильме" состоится ежегодная "Киноелка" для всей семьи, которая в этом сезоне получила название "К Звездам! Миссия: Снеговики в Космосе". В основе сюжета шоу – межгалактическое приключение помощников Деда Мороза, которым подвластны любые испытания. Снеговики и их верные друзья – Кнопка, Соловей, Стрекоза, Пчелка, Пингвины и Муравей отправятся за звездой с небес, исполняющей все детские желания на Земле.

Когда: с 20 декабря по 8 января
Где: киноконцерн "Мосфильм", ул. Мосфильмовская д. 1
Билеты на сайте

Категория 0+

Музыкальная сказка "Двенадцать месяцев"

Фото: пресс-служба

Эта музыкальная сказка унесет в волшебный мир, где капризная королева требует увидеть подснежники посреди зимней стужи, а отважная девочка отправляется в зачарованный лес в поисках редкого цветка. На своем пути она встретит двенадцать братьев‑месяцев, у каждого из которых свой характер и особая сила, и именно с их помощью происходят по‑настоящему удивительные события.

Где: Дворец на Яузе и Театр Гоголя
Когда: 21 декабря в 11:00, 28 декабря в 12:00
Билеты на сайте

Категория 0+

Музыкальная сказка "Морозко"

Фото: пресс-служба

Еще одна сказка, сюжет которой мы знаем с детства. Однако в этой постановке он предстанет в совершенно новом, неожиданном свете. История развернется в заснеженном лесу, прямо у знаменитой избушки на курьих ножках. Здесь, под присмотром Бабы Яги, живут две девушки с совершенно разными характерами: добрая и трудолюбивая Настенька и избалованная, капризная Марфушка. Колдовство Бабы Яги затеяно не просто так – оно должно привести в лес самого Принца, ведь какая же сказка обойдется без настоящей, всепобеждающей любви?

Где: КЗ "Измайлово"
Когда: 29 декабря в 11:00 и 13:00
31 декабря в 11:00
2 января в 11:00 и 14:00
4 января в 11:00 и 14:00
Билеты на сайте

Категория 0+

Выставки

Планета Филумизм

Фото: пресс-служба

В Столичной галерее художников будет проходить выставка произведений художника Игоря Рязанцева (Rene Reza), выполненных в самобытном авторском стиле. Игорь Рязанцев – единственный в мире художник, который придумал и запатентовал в 2011 году новый стиль живописи XXI века "Филумизм". Филумизм происходит от латинского слова filum – "нить". Суть техники заключается в том, чтобы писать не кистью, а шприцем. То есть выдавливать краску, в данном случае акрил, через иглу шприца и укладывать ее на поверхность холста в виде тонких цветных нитей, создавая своеобразный нетканый акриловый гобелен.

Где: Столичная галерея художников, Ленинградский проспект д. 24
Когда: со 2 по 9 декабря

Категория 6+

"Fashion in Art"

Фото: пресс-служба

18 декабря 2025 года в Столичной Галерее Художников откроется очередная выставка проекта Volkhonka Art Project – "Fashion in Art". На VIP-открытии состоится показ новой коллекции Bliss AlenaNega. В арт экспозиции будут представлены модные наряды от эпохи Барокко XVII века в исполнении европейских художников Гвидо Рени и Рамиреса Ареллано – до современных женских костюмов в исполнении ведущих русских художников Евгения Севастьянова, Владимира Грига, Марии Малининой, Юрия Резника, Михаила Блинова.

Где: Столичная галерея художников, Ленинградский проспект д. 24
Когда: 19 и 20 декабря, с 13:00 до 21:00

Категория 6+

Играть в футбол – добрая традиция

Традиционный благотворительный турнир по футболу в пользу фонда "Линия Жизни" состоится в декабре в манеже Академии "Спартак" имени Ф.Ф. Черенкова. Часть средств от организационного взноса пойдет на благотворительность.

Где: Манеж Футбольной академии "Спартак" им. Ф.Ф. Черенкова
Когда: 21 декабря

Категория 12+

3 декабря 2025, 12:52
Фото: teksomolika / freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

