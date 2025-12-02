Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала многодетной мамой.

Вчера в московской клинике Лапино она родила свою третью дочь, от аккордеониста Петра Дранги. Эта радостная новость была подтверждена журналистами издания Super, которые сообщили о счастливом событии в жизни актрисы.

Несмотря на то, что Муцениеце пока не спешит делиться подробностями о рождении ребенка, она уже опубликовала в своем блоге несколько фотографий, связанных с беременностью. Это может говорить о том, что актриса предпочитает немного подождать с официальным объявлением, чтобы насладиться моментом в кругу семьи. Многие поклонники с нетерпением ждут подробностей и уже начали обсуждать это событие в социальных сетях.

Агата Муцениеце уже воспитывает двоих детей от своего бывшего мужа, актера Павла Прилучного. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на то что их брак закончился в 2020 году, отношения между экс-супругами продолжают вызывать интерес у публики. Они все еще обсуждают вопросы воспитания общих детей и пытаются найти компромисс относительно того, с кем должны жить наследники. Тем не менее, по последним данным, им удалось продвинуться в этом вопросе и прийти к более конструктивному диалогу.

Что касается личной жизни Агаты, то она явно нашла свое счастье с Петром Дрангой. Их отношения стали известны широкой публике в начале этого года, когда они рассекретили свои чувства. Петр сделал предложение руки и сердца своей избраннице весной, и теперь пара готовится к свадьбе. Это событие стало знаковым не только для них, но и для их близких и поклонников, которые искренне радуются за молодую пару.

Вместе с тем, личная жизнь Павла Прилучного также не стоит на месте. Актер вступил в новый брак с Зепюр Брутян, с которой у него родился сын Микаэль. Таким образом, оба бывших супруга нашли свое счастье и строят новые отношения, что наверняка положительно скажется на их детях.