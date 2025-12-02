Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Вторник 2 декабря

14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России 13:22Почему папилломы возвращаются снова и снова – ответ вас удивит 12:47Найдено копеечное средство от бессонницы: оно продается в каждом магазине и работает лучше дорогих таблеток
Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Агата Муцениеце в третий раз стала мамой
141

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала многодетной мамой.

Вчера в московской клинике Лапино она родила свою третью дочь, от аккордеониста Петра Дранги. Эта радостная новость была подтверждена журналистами издания Super, которые сообщили о счастливом событии в жизни актрисы.

Несмотря на то, что Муцениеце пока не спешит делиться подробностями о рождении ребенка, она уже опубликовала в своем блоге несколько фотографий, связанных с беременностью. Это может говорить о том, что актриса предпочитает немного подождать с официальным объявлением, чтобы насладиться моментом в кругу семьи. Многие поклонники с нетерпением ждут подробностей и уже начали обсуждать это событие в социальных сетях.

Агата Муцениеце уже воспитывает двоих детей от своего бывшего мужа, актера Павла Прилучного. У пары есть сын Тимофей и дочь Мия. Несмотря на то что их брак закончился в 2020 году, отношения между экс-супругами продолжают вызывать интерес у публики. Они все еще обсуждают вопросы воспитания общих детей и пытаются найти компромисс относительно того, с кем должны жить наследники. Тем не менее, по последним данным, им удалось продвинуться в этом вопросе и прийти к более конструктивному диалогу.

Что касается личной жизни Агаты, то она явно нашла свое счастье с Петром Дрангой. Их отношения стали известны широкой публике в начале этого года, когда они рассекретили свои чувства. Петр сделал предложение руки и сердца своей избраннице весной, и теперь пара готовится к свадьбе. Это событие стало знаковым не только для них, но и для их близких и поклонников, которые искренне радуются за молодую пару.

Вместе с тем, личная жизнь Павла Прилучного также не стоит на месте. Актер вступил в новый брак с Зепюр Брутян, с которой у него родился сын Микаэль. Таким образом, оба бывших супруга нашли свое счастье и строят новые отношения, что наверняка положительно скажется на их детях.

2 декабря 2025, 14:55
Агата Муцениеце. Кадр: YouTube
Super✓ Надежный источник

Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег

Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег
В Китае разразилась необычная история, которая привлекла внимание пользователей социальных сетей. 40-летний житель города Хэнъян, Хуан Чжунчэн, женился всего через четыре часа после свидания вслепую, организованного девятью свахами.

Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор

Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор
В последнее время в российском обществе наблюдается интересная тенденция, связанная с покупкой недвижимости у пожилых людей. Риелтор Константин Барсуков, член Российской гильдии риелторов, поделился своим мнением по этому поводу.

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими
Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать базовые уходовые средства? Сложность заключается в том, чтобы найти продукт, который подойдет именно вам и не навредит коже. Каждый день мы ищем способы быстро вернуть коже свежесть, особенно когда времени на сон и отдых почти нет.

Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи

Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи
Ольга Орлова продолжает активно делиться своей жизнью с подписчиками в социальных сетях. В своих постах известная российская певица и телеведущая не только рассказывает о карьере и личных событиях, но и затрагивает темы, касающиеся ее семьи.

Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера

Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера
В современном мире, где технологии стремительно развиваются, а социальные сети становятся неотъемлемой частью нашей жизни, поиск партнера также претерпевает изменения. Соцсеть "Одноклассники" совместно с дейтинг-сервисом "ОК Знакомства" провели исследование, в котором выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе спутника жизни.

