Среда 3 декабря

Среда 3 декабря
Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую

Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую
88

Телеведущая Дана Борисова, едва победив одну пагубную привычку, откровенно рассказала о новой зависимости, которая помогает ей оставаться стройной, но таит в себе серьезную опасность.

Речь идет о нашумевшем препарате "Оземпик" — лекарстве для диабетиков, которое звезды по всему миру приспособили для экстренного похудения. Дана Борисова не стала скрывать: она тоже попала в эту ловушку. Телеведущая призналась, что сидит на уколах, которые позволяют ей не думать о диетах, но эта легкость имеет свою цену.

"Подсела я, короче"

По словам Даны, она оказалась в замкнутом круге. Как только она прекращает делать инъекции, вес начинает возвращаться, что заставляет ее снова браться за шприц.

"Подсела я на "Оземпик", короче", — честно призналась звезда.

Она объяснила, что теперь ей гораздо проще жить: можно есть все что хочется, ведь препарат быстро сгоняет набранные килограммы. Но за этой иллюзией контроля скрывается настоящая зависимость от препарата, который, к тому же, имеет побочные эффекты.

Предупреждение от звезды

Несмотря на кажущееся удобство, Дана прекрасно осознает риски и не советует никому повторять ее опыт. Она подчеркнула, что начала курс только после консультации со специалистом и предостерегла поклонников от самолечения.

"Есть свои побочки, конечно, но это зависит от организма, поэтому без консультации врача я никому не рекомендую начинать курс", — заявила Борисова.

Ее слова звучат как предупреждение всем, кто в погоне за идеальной фигурой готов прибегнуть к "волшебной таблетке", не думая о последствиях. Сама телеведущая, по ее словам, в попытке снизить вред для организма полностью отказалась от алкоголя и газированных напитков.

Шоу-бизнес в Telegram

3 декабря 2025, 19:43
Дана Борисова. Фото: RuTube / @HEATshowbiz
"Общественная служба новостей"✓ Надежный источник

