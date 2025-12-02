Муцениеце родила третьего ребенка Тесты Лолита стала идеальной партнершей для известного певца Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Вторник 2 декабря

20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете
Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете

Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете
190

Дело не только в малоподвижном образе жизни.

Вы считаете калории, ходите в зал, но вес стоит на месте? Возможно, виноват не ваш рацион, а то, что вы держите в руках прямо сейчас. Ученые выяснили: чем больше времени вы проводите в телефоне, тем сложнее избавиться от лишних килограммов.

Казалось бы, как связаны смартфон и лишний вес? Оказывается, связь прямая и довольно коварная. Вот что происходит с вашим телом, когда вы не выпускаете гаджет из рук.

Стресс копится незаметно

Каждое уведомление, каждое сообщение, каждый скролл ленты — это микростресс для мозга. Постоянная перегрузка информацией повышает уровень кортизола — гормона стресса. А высокий кортизол заставляет организм активнее откладывать жир, особенно в области живота. Ваше тело буквально запасается энергией "на черный день", который, по его мнению, уже наступил.

Вы едите, но не замечаете этого

Пролистываете ленту во время обеда? Тогда не удивляйтесь, что съедаете больше, чем планировали. Когда внимание сосредоточено на экране, мозг не получает сигналы насыщения вовремя. Вы едите быстрее, не жуете тщательно и в итоге переедаете. Это называется импульсивным приемом пищи — и он напрямую ведет к набору веса.

Сон разрушается от синего света

Листаете соцсети перед сном? Синий свет экрана подавляет выработку мелатонина — гормона, отвечающего за качественный сон. Плохой сон замедляет обмен веществ и восстановление организма. Результат: даже при правильном питании тело не может эффективно сжигать жир, потому что не успевает восстановиться за ночь.

Движения все меньше

Каждая минута, проведенная со смартфоном в руках, — это минута без физической активности. Час в телефоне — это час несожженных калорий. Казалось бы, мелочь, но именно эти "мелочи" накапливаются и превращаются в килограммы на весах.

Что делать?

Решение простое, но требует дисциплины: вводите "цифровые паузы". Откладывайте телефон во время еды и за час до сна. Практикуйте осознанное питание — сосредоточьтесь на вкусе, текстуре, процессе жевания. Ваше тело скажет "спасибо" и начнет сжигать жир эффективнее.

Помните: смартфон — полезный инструмент, но не позволяйте ему управлять вашим здоровьем и фигурой.

Шоу-бизнес в Telegram

2 декабря 2025, 20:40
Фото: freepik.com
Telegram / @bud_zdorov_new✓ Надежный источник

Звезды приготовили сюрприз: для кого-то декабрь станет месяцем страсти, признаний и долгожданной встречи. Узнайте, попали ли вы в список счастливчиков. Последний месяц года традиционно считается временем чудес и исполнения желаний.

