Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями

Зачем SHAMAN снял обручальное кольцо Тесты Ушла из жизни бывшая жена Ефремова Игры Сонник

Топ новостей недели

Расставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другогоРасставшаяся с Авербухом Арзамасова расцвела в объятиях другого Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Принято решение о продаже и сносе недвижимости Пугачевой в Подмосковье Лариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертваЛариса Долина опять оказалась замешана в скандальную историю с продажей квартиры: новая жертва "Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой"Это уже повреждение мозга": врач-нарколог вынес жесткий вердикт Волочковой

Лента новостей

Четверг 4 декабря

09:56Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями 09:03Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки 06:51Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование 03:07Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт 00:15Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте 20:21"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов 20:16Снял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 19:43Дана Борисова призналась в страшной зависимости: Никому не рекомендую 19:18Спор о мирном атоме: как путешествие блогера-скептика и ученого стало фильмом о будущем планеты 18:56"Полетим в Лапландию, нарядим синего слона": разведенные Дибровы раскрыли совместные планы на Новый год 17:16"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 13:50Эти фразы категорически нельзя использовать при общении с родителями – рекомендации психотерапевта 13:37Майли Сайрус подтвердила помолвку и подготовку к свадьбе с молодым музыкантом 12:52Афиша мероприятий на декабрь-2025: выставки, спектакли и концерты 12:07Туроператоры назвали подешевевшие в декабре направления для отдыха 11:39Домашняя кошка спасла российскую семью от ядовитой змеи на Бали 10:55Дарья Неретина: от свадебного организатора до основательницы международного проекта Wed Vibes Media 10:25Адвокат назвал главную ошибку Долиной в громком деле с мошенничеством 09:06Ушла из жизни бывшая жена Михаила Ефремова – судьба актрисы была крайне трагичной 06:44Синоптик предупредил москвичей о длительном туманном периоде 03:16Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты 00:22Россиянка спасла атакованного стаей ворон краснокнижного зверя 21:30"Даже небольшие дозы могут стать критическими": доктор Мясников раскрыл страшную правду про энергетики 20:40Врачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 20:05Астролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча 18:47"Похоже на троллинг": пользователи сети "рвут и мечут" из-за приглашения оскандалившейся Долиной в Госдуму 17:23Что ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями

Адвокат назвала эффективные способы бороться с шумными соседями
170

Вопрос шумных соседей становится все более актуальным для россиян, особенно в условиях многоквартирных домов, где звукоизоляция зачастую оставляет желать лучшего.

Адвокат Станислав Рыбчинский отметил, что в России нет единого законодательного акта, который бы регулировал уровень шума. Вместо этого существуют локальные законы, которые могут варьироваться в зависимости от региона.

По словам Рыбчинского, россияне имеют право на тишину в определенные часы. Например, в Москве действует закон "О соблюдении покоя граждан и тишины", который четко определяет временные рамки для допустимого уровня шума. В будние дни жители могут шуметь с 07:00 до 22:00, а в праздничные дни — до 23:00. Кроме того, предусмотрен тихий час с 13:00 до 15:00, а также полная тишина в воскресенье и в нерабочие праздничные дни. Таким образом, если соседи нарушают эти правила, у жителей есть возможность защитить свои права.

Если соседи продолжают создавать шум после установленного времени, Рыбчинский рекомендует вызывать полицию. Правоохранительные органы могут зафиксировать нарушение и составить протокол. Штраф за нарушение закона о тишине может составлять от одной до трех тысяч рублей, что является достаточно серьезным стимулом для соблюдения правил.

Однако помимо обращения к правоохранительным органам, существуют и более практичные решения для борьбы с шумом. Например, строительный эксперт Федор Васильев предложил обшить стены квартиры гипсоволокнистыми листами. Это позволит значительно улучшить звукоизоляцию и создать более комфортные условия для проживания. Такой подход может стать долгосрочным решением проблемы, особенно для тех, кто устал от постоянного шума.

Кроме того, стоит рассмотреть возможность использования звукоизоляционных материалов при ремонте или отделке квартиры. Такие материалы могут включать специальные панели, ковры и даже потолочные конструкции, которые помогут минимизировать звук, проникающий из соседних квартир. Важно помнить, что создание комфортной атмосферы в своем доме — это не только вопрос личного комфорта, но и забота о собственном психоэмоциональном состоянии.

Шоу-бизнес в Telegram

4 декабря 2025, 09:56
Фото: Freepik
Прайм✓ Надежный источник

По теме

Что делать, если соседи регулярно оставляют на лестничной клетке мусорные пакеты

Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки

Самайлова решилась рассказать правду о скандальном разводе с Джиганом: Мы выйдем за рамки
Оксана Самойлова решилась поделиться своей историей развода с рэпером Джиганом в новом реалити-шоу "Быть Джиганом и Оксаной". Публика сначала сопереживала Оксане, когда предпринимательница объявила о своем намерении разорвать брак, предполагая, что она устала от выходок мужа.

Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование

Кофе снижает вероятность развития болезней печени и почек – исследование
Кофе давно стал неотъемлемой частью жизни миллионов людей по всему миру. Однако его влияние на здоровье выходит далеко за пределы привычного бодрствования. Недавние исследования, освещенные в журнале Food Function (FF), указывают на то, что кофе может быть защитником от заболеваний печени и почек.

Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт

Где больше всего в России подорожала новогодняя аренда коттеджей – рассказал эксперт
В последние годы аренда загородных домов на новогодние праздники стала особенно популярной среди россиян. Однако в этом году рынок аренды показал заметные изменения, и эксперты отмечают значительное подорожание коттеджей. Главный аналитик компании "Циан" Алексей Попов сообщил, что наибольший рост цен наблюдается в Ивановской, Владимирской и Рязанской областях.

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте

Российских туристов предупредили о новой мошеннической схеме в Египте
Россиянам, отправляющимся отдыхать в Египет, настоятельно рекомендуют быть особенно внимательными к новой мошеннической схеме, которая затрагивает путешественников, особенно тех, кто путешествует в одиночку. Известно, мошенники представляются фотографами и предлагают сделать фотографии отдыхающим на их мобильные устройства.

"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов

"Долина перевернула судебную практику с ног на голову": почему Верховный суд может отменить решение нижестоящих судов
Битва за элитную квартиру Ларисы Долиной выходит на финишную прямую, и теперь от решения Верховного суда зависит не только судьба миллионов, но и ответ на вопрос: все ли равны перед законом? Скандал с недвижимостью народной артистки, которая стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, гремит уже не первый год.

Выбор читателей

03/12СрдСнял кольцо через месяц после свадьбы: что на самом деле происходит в семье SHAMANа? 02/12ВтрАгата Муцениеце в третий раз стала мамой 03/12Срд"Врет, что все сделала сама": кто на самом деле стоит за успехом Ларисы Долиной 02/12ВтрЧто ни в коем случае нельзя ставить на стол в Новый год Лошади 2026, чтобы не навлечь несчастье на всю семью 02/12ВтрВрачи молчат: эта привычка добавляет вам 5-7 кг в год, и вы даже не подозреваете 02/12ВтрАстролог назвал три знака зодиака, которых в декабре 2025 ждет судьбоносная встреча