Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Вторник 2 декабря

Вторник 2 декабря

16:36Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности 16:04"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре 14:55Агата Муцениеце в третий раз стала мамой 13:09Горожане могут найти четвероногого друга с помощью сервиса "Моспитомец" 13:04Сергей Собянин сообщил об открытии в Москве пищевого технопарка 12:12Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег 10:53Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор 10:03Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими 08:59Орлова сообщила о болезни отца: Есть вещи, которые должны оставаться внутри семьи 06:46Эксперты выяснили предпочтения россиян старше 55 лет при выборе партнера 03:10Для зумеров важно наличие на работе кофемашин и зон отдыха – исследование 00:18Названы самые востребованные у россиян страны для отдыха в декабре 21:08Что повесить на елку в 2026 году, чтобы Новый год подарил изобилие 20:09Пострадавшая от народного гнева Долина решилась на отчаяный шаг 19:26Борющаяся с онкологией Симоньян впервые появилась на публике: "Волосы выпали" 18:14Этот полезный продукт поможет легко сбросить вес: но есть нюанс 17:37ЭКО не поможет: доктор Мясников назвал идеальный возраст женщин для беременности и родов 16:34Попавшая в опалу у народа Лариса Долина угодила в эпицентр нового скандала 15:36Главная ошибка худеющих: почему такая тренировка мешает сжигать жир 13:59Как быстро уснуть после внезапного пробуждения – врач-сомнолог дал действенный совет 13:35Топ 5 новогодних подарков в год Лошади для самых близких 12:54 Сенаторы проконтролировали ход реализации строительства объектов обращения с отходами 12:53В Москве подписали соглашение о намерениях в сфере экологии в рамках сотрудничества России и Вьетнама 12:15Прилюдная драка и угрозы: имя Филиппа Киркорова втянули в громкий инцидент 10:05Пересильд впервые открыто высказалась об отношениях дочери с молодым певцом 08:4077-летнюю Поргину экстренно госпитализировали в прединсультном состоянии 06:38Эксперт по безопасности дал россиянам советы по защите квартиры от воров в Новый год 03:245 уютных детективов с интригующим сюжетом 00:57Гастроэнтеролог назвал идеальный продукт для укрепления здоровья – включите его в свой рацион 16:072026 – год Красной Огненной Лошади: главные символы и приметы, которые сулят перемены 14:35Что делать, если вы опаздываете на самолет – эксперты назвали точный порядок действий 12:0762-летнюю Лолиту назвали идеальной партнершей для Джигана: Самойлова номер два 10:11Кардиолог назвала опасные последствия употребления нескольких чашек кофе в день 06:57Не злите Огненную Лошадь: как правильно готовиться встречать Новый 2026 год, чтобы привлечь удачу 03:16Кардиолог назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина 00:29Поцелуи стимулируют выработку слюны и защищают от кариеса – стоматолог 16:48Бородина рассекретила доходы Сердюкова: Альфонс в глазах общества 14:36Адвокат предупредил об ответственности и наказании за неправильные гирлянды 12:23Россияне полюбили встречать день рождения в самолетах и поездах в 2025 году – исследование 10:06Репутация Долиной пострадала из-за резонансного дела с квартирой – адвокат Жорин 06:12Врач раскрыла специю за 20 рублей, которая заменит половину аптечки 03:14Елка не на том месте: как украсить дом к 2026 году, чтобы впустить в него счастье и достаток 00:04Деньги потекут рекой: что нужно сделать 29 ноября, чтобы кошелек стал полным 20:07Певица Слава резко раскритиковала Долину из-за нашумевшей ситуации с квартирой 19:50В Индии трибунал объявил о безопасности асбестоцемента при контролируемом использовании 19:49В Подмосковье завершен пилотный этап проекта "Цифровая котельная" 18:31Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей жены 16:35Егор Кончаловский подробно рассказал о работе над фильмом "Авиатор" 16:10Лучшие новогодние шоу в Москве: представления на любой вкус для всей семьи 14:09Звезда турецких сериалов сделала громкое заявление о России
Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к специалисту – они могут указывать на серьезное заболевание.

В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева рассказала о трех признаках мочекаменной болезни, которые требуют срочного визита к врачу. По ее словам, многие россияне не воспринимают эти симптомы всерьез, хотя они могут сигнализировать о серьезной проблеме со здоровьем.

"Красные флаги мочекаменной болезни, когда вам надо мчаться к врачу — резкая боль в пояснице, боль при мочеиспускании, кровь в моче", — предупредила Малышева в эфире программы.

Телеведущая подчеркнула, что эти симптомы нельзя терпеть или пытаться лечить самостоятельно народными методами. Любой из перечисленных признаков — повод для немедленного обращения к урологу или вызова скорой помощи, если боль становится невыносимой.

Приглашенный в программу врач-уролог Алексей Морозов дал рекомендации по первой помощи при появлении этих симптомов. До обращения к специалисту он посоветовал принять спазмолитические препараты, которые помогут снять острый болевой синдром. Также доктор рекомендовал лечь в горячую ванну — тепло способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и может облегчить прохождение камня.

По словам уролога, облегчить состояние поможет и смена положения тела — лучше лечь на спину или на бок. Морозов объяснил, что при определенном расположении тела камень может сместиться и уменьшить давление на стенки мочеточника, что временно снизит интенсивность боли.

Врач также обратил внимание зрителей на то, что мочекаменная болезнь чаще встречается у мужчин, особенно в возрасте после 40 лет. Это связано с особенностями обмена веществ, питания и образа жизни. Недостаточное потребление воды, избыток белковой пищи, малоподвижный образ жизни — все это факторы риска развития камней в почках и мочевыводящих путях.

Телеведущая отметила, что мужчины часто игнорируют проблемы со здоровьем и откладывают визит к врачу до последнего. Поэтому внимательность близких людей может сыграть решающую роль в своевременной диагностике заболевания.

Специалисты напоминают, что профилактика мочекаменной болезни включает в себя соблюдение питьевого режима — не менее 2 литров чистой воды в день, сбалансированное питание с ограничением соли и животных белков, регулярные физические нагрузки и ежегодные профилактические осмотры у уролога для мужчин старше 40 лет.

При своевременном обращении к врачу и правильном лечении прогноз при мочекаменной болезни благоприятный. Современная медицина располагает эффективными методами лечения, включая консервативную терапию, дробление камней ультразвуком и малоинвазивные хирургические вмешательства.

2 декабря 2025, 16:36
Елена Малышева. Фото: кадр из программы "Жить здорово!"
Первый Канал / "Жить здорово!"✓ Надежный источник

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

Легендарный космонавт Алексей Леонов.
Режиссер Дмитрий Киселев.
Певица Юлия Самойлова с мужем.
Актер Константин Хабенский.
Команда, работавшая над картиной.
Актеры Александра Урсуляк и Евгений Миронов.
Продюсер Тимур Бекмамбетов.
Министр культуры России Владимир Мединский.
Актер Гоша Куценко со спутницей.
Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Ингрид Олеринская.
Режиссер Александр Стриженов с женой и дочерью (справа).
Актер Игорь Петренко с женой, актрисой Кристиной Бродской.
Участник группы "Ума Турман" Сергей Кристовский со спутницей.
Актер, продюсер и шоумен Андрей Фомин (справа).
Актриса Екатерина Архарова.
Актеры Евгений Миронов и Александра Урсуляк, певец Филипп Киркоров.
Актер Антон Богданов.
Ведущие Арина Шарапова и Елена Малышева с сыном.
Шоумен Михаил Галустян.
Киновед, кинокритик, генеральный директор компании "Роскино" Екатерина Мцитуридзе и продюсер и режиссер Игорь Угольников.
Космонавт Валентина Терешкова.

"Давайте оставаться людьми": Хабенский раскрыл тайну симфонического чуда в Большом театре

В этот вечер музыка, литература и кинематограф объединились, чтобы поставить вопросы смысла и эмпатии. На днях в Бетховенском зале Большого театра прошел необычный творческий вечер — симфонический спектакль "Авиатор", приуроченный к выходу одноименного фильма Егора Кончаловского.

Агата Муцениеце в третий раз стала мамой

Известная российская актриса Агата Муцениеце стала многодетной мамой. Вчера в московской клинике Лапино она родила свою третью дочь, от аккордеониста Петра Дранги.

Мужчина женился через 4 часа после свидания вслепую и лишился всех своих денег

В Китае разразилась необычная история, которая привлекла внимание пользователей социальных сетей. 40-летний житель города Хэнъян, Хуан Чжунчэн, женился всего через четыре часа после свидания вслепую, организованного девятью свахами.

Что такое "эффект Долиной" и как он влияет на рынок недвижимости – объяснил риелтор

В последнее время в российском обществе наблюдается интересная тенденция, связанная с покупкой недвижимости у пожилых людей. Риелтор Константин Барсуков, член Российской гильдии риелторов, поделился своим мнением по этому поводу.

Народный выбор: какие гидрогелевые патчи потребители считают лучшими

Казалось бы, что может быть проще, чем выбрать базовые уходовые средства? Сложность заключается в том, чтобы найти продукт, который подойдет именно вам и не навредит коже. Каждый день мы ищем способы быстро вернуть коже свежесть, особенно когда времени на сон и отдых почти нет.

