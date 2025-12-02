Три тревожных сигнала, которые нельзя игнорировать: доктор Малышева предупредила о скрытой опасности

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева назвала симптомы, при которых нужно немедленно обращаться к специалисту – они могут указывать на серьезное заболевание.



В эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале Елена Малышева рассказала о трех признаках мочекаменной болезни, которые требуют срочного визита к врачу. По ее словам, многие россияне не воспринимают эти симптомы всерьез, хотя они могут сигнализировать о серьезной проблеме со здоровьем.

"Красные флаги мочекаменной болезни, когда вам надо мчаться к врачу — резкая боль в пояснице, боль при мочеиспускании, кровь в моче", — предупредила Малышева в эфире программы.

Телеведущая подчеркнула, что эти симптомы нельзя терпеть или пытаться лечить самостоятельно народными методами. Любой из перечисленных признаков — повод для немедленного обращения к урологу или вызова скорой помощи, если боль становится невыносимой.

Приглашенный в программу врач-уролог Алексей Морозов дал рекомендации по первой помощи при появлении этих симптомов. До обращения к специалисту он посоветовал принять спазмолитические препараты, которые помогут снять острый болевой синдром. Также доктор рекомендовал лечь в горячую ванну — тепло способствует расслаблению гладкой мускулатуры мочевыводящих путей и может облегчить прохождение камня.

По словам уролога, облегчить состояние поможет и смена положения тела — лучше лечь на спину или на бок. Морозов объяснил, что при определенном расположении тела камень может сместиться и уменьшить давление на стенки мочеточника, что временно снизит интенсивность боли.

Врач также обратил внимание зрителей на то, что мочекаменная болезнь чаще встречается у мужчин, особенно в возрасте после 40 лет. Это связано с особенностями обмена веществ, питания и образа жизни. Недостаточное потребление воды, избыток белковой пищи, малоподвижный образ жизни — все это факторы риска развития камней в почках и мочевыводящих путях.

Телеведущая отметила, что мужчины часто игнорируют проблемы со здоровьем и откладывают визит к врачу до последнего. Поэтому внимательность близких людей может сыграть решающую роль в своевременной диагностике заболевания.



Специалисты напоминают, что профилактика мочекаменной болезни включает в себя соблюдение питьевого режима — не менее 2 литров чистой воды в день, сбалансированное питание с ограничением соли и животных белков, регулярные физические нагрузки и ежегодные профилактические осмотры у уролога для мужчин старше 40 лет.

При своевременном обращении к врачу и правильном лечении прогноз при мочекаменной болезни благоприятный. Современная медицина располагает эффективными методами лечения, включая консервативную терапию, дробление камней ультразвуком и малоинвазивные хирургические вмешательства.