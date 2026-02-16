Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Лента новостей

Понедельник 16 февраля

16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик 12:10Джиган обвинил психологов в разрушении института семьи на фоне своего развода 10:09Суд принял решение о судьбе пирса Филиппа Киркорова 06:24Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог 03:11Какие лекарства в сезон гриппа необходимо держать в домашней аптечке 00:17Врач призвала россиян ограничить потребление блинов с беконом и майонезом 16:27Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа 14:23Изменившуюся Серябкину перестали узнавать – такой певицу еще не видели 12:21Девушки стали знакомиться с мужчинами методами отделов кадров – новый тренд 10:13Сколько стоит средний букет в День всех влюбленных и какие цветы лучше дарить 06:06Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России: 03:16"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни 00:39Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем 20:14Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой 17:14Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт 15:55Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь 14:21"Эффект ощутим, но волшебства ждать не стоит": вся правда о том, как пептиды меняют кожу на самом деле 13:17ТЕСТ "Пятница, 13-е": узнайте, дожили бы вы до финала в классическом фильме ужасов 12:07Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании 11:33Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина 10:11"Увеличили в два раза": Анна Семенович резко ответила на скандальные кадры из отпуска 09:18Антигистаминные – не панацея: почему в этом году весенняя аллергия станет опаснее и как к ней подготовиться 08:33"Нас подготавливают": Катя Лель раскрыла правду о будущей встрече с инопланетянами 06:02Почему весь мир боится пятницу 13-е: главные приметы и неожиданный взгляд ученых на "проклятую" дату 03:35Простые финики вызывают в организме необратимый процесс: ученые сделали неожиданное заявление 00:48"Крики приманят огонь": почему 13 февраля в доме должна стоять полная тишина 21:20Тест: угадайте советский фильм про отпуск по одному кадру 19:45Барановская больно уколола Аршавина после вынесенного судом решения 18:10Улицы Казани очистят от снега с помощью наземных беспилотников: роботы показали отличный результат 17:33Бабкина неожиданно для всех воссоединилась с бывшим гражданским мужем 16:08Боня пропала после шокирующего рассказала о преследовании: Никто не может защитить 14:36"5 секретов": раскрыт секрет идеальных тонких блинов на Масленицу без лишней возни 11:38Apple блокирует аккаунты обычных россиян: за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас 10:33"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой 09:18"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам 08:16"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово 06:45"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта 03:55"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер 00:08"Судьба пойдет по светлому пути": главный секрет благополучия в день Трех святителей, 12 февраля 21:18Тест: угадайте популярные советские фильмы по кадру с туманом и дождем 18:27Российская сцена потеряла выдающегося артиста – близкие и поклонники оплакивают актера
"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции

"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции
34

Поклонники балерины долгое время обсуждали пугающие подробности ее исчезновения, пока она не вышла на связь с откровенным признанием.

Анастасия Волочкова решила лично пресечь волну слухов, которые начали окружать ее имя. После того как в сети стали обсуждать возможные тяжелые диагнозы, артистка раскрыла правду о своем состоянии и хирургическом вмешательстве, которое ей пришлось перенести в Европе.

Как стало известно из сообщения самой балерины, она перенесла операцию на ноге в немецком госпитале святой Марии, расположенном в городе Мюльхайм. Хирургическое вмешательство проводилось под общим наркозом. Теперь привычный образ жизни звезды сильно изменился: временно ей приходится передвигаться с посторонней помощью.

"Да, это моя плата за успех. Вы хотели видеть меня бедной, серой, убогой, на костылях? Пожалуйста: вот они — костылюшки", — заявила Анастасия.

Она подчеркнула, что прилетела на них прямо из Германии, доверив свое здоровье местным специалистам, которых считает лучшими в своем деле.

Ответ на слухи об онкологии

Главной причиной выхода в эфир стали домыслы фанатов и прессы о серьезных заболеваниях. Волочкова отметила, что в интернете уже начали "слагать легенды" о наличии у нее онкологии. Артистка поспешила успокоить аудиторию: причина операции была исключительно профессиональной и связана с нагрузками на стопы.

Несмотря на сложность процедуры, восстановление идет стахановскими темпами. По словам балерины, немецкие медики были поражены ее выносливостью. В то время как обычные пациенты долго приходят в себя, Анастасия начала активно двигаться уже на вторые сутки.

Вернувшись в свой подмосковный особняк, балерина не упустила возможности ответить недоброжелателям. Ее возмутило, что вместо сочувствия некоторые люди начали злорадствовать из-за ее временной беспомощности.

Звезда напомнила критикам о своих достижениях и достатке, отметив, что даже на костылях она остается хозяйкой роскошного дома. По мнению Волочковой, завистникам стоит больше внимания уделять собственной жизни и оставаться людьми в любой ситуации, а не приписывать другим страшные диагнозы ради хайпа.

16 февраля 2026, 16:21
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах

"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах
Известный телеврач сделал неожиданное признание, объяснив, почему больше не отговаривает пациентов от приема популярных добавок. Споры вокруг биологически активных добавок не утихают годами: одни считают их спасением от всех бед, другие — бесполезной тратой денег.

Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины

Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины
Масленичная неделя начинается с особого дня, у которого есть свои негласные правила и даже неожиданные запреты. "Встреча": как правильно начать неделюНачалась одна из самых вкусных и веселых недель в году — Масленица.

В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке

В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке
О печальном событии сообщил ее сын, рассказав о яркой и смелой карьере матери, которую запомнили миллионы зрителей. Недавно стало известно, что на 80-м году жизни покинула этот мир советская актриса Людмила Солоденко.

"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным

"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным
Звезда сериалов о маньяках поделилась неожиданными подробностями своей профессии, в которой есть место не только страшному, но и волшебному. Юлия Афанасьева стала широко известна благодаря роли старшего лейтенанта Ирины Овсянниковой в нашумевших проектах "Чикатило" и "Тень Чикатило".

Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование

Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование
Более 30% россиян испытывают страх перед покупкой квартир в новостройках. Об этом стало известно благодаря недавнему исследованию, проведенному девелоперской компанией Ortiga Development. Данный факт подчеркивает важные аспекты, связанные с рынком недвижимости и психологией потребителей.

