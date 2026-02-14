Визажист раскрыла самые распространенные ошибки невест при выборе свадебного образа

Свадьба – это один из самых важных дней в жизни многих людей. Выбор идеального образа становится для невест настоящим испытанием.

Визажист Селена Маршанд рассказала о самых распространенных ошибках, которые совершают невесты при создании своего свадебного стиля. Ее советы помогут избежать распространенных заблуждений и сделать так, чтобы в этот день вы выглядели безупречно.

Одной из главных ошибок, по словам Маршанд, является стремление невест повторить макияж знаменитостей, не учитывая свои индивидуальные особенности. Например, блондинки часто пытаются создать образ в стиле Ким Кардашьян.

"Если вы блондинка со светлой кожей, не пытайтесь сделать мейкап как у Ким, потому что это будет выглядеть совершенно иначе", — предупредила визажист.

Вместо этого она рекомендует выбирать образы, которые соответствуют вашему цветотипу и чертам лица. Это поможет создать гармоничный и естественный вид.

Еще одной распространенной ошибкой является чрезмерное увлечение косметикой. Многие невесты считают, что на свадебной фотосессии необходимо использовать много макияжа, чтобы выглядеть эффектно. Однако Селена Маршанд утверждает, что это заблуждение.

"Я всегда говорю своим клиентам: лучше всего выглядеть вживую, и это отразится на вашем внешнем виде на снимках", — отметила она.

Естественный макияж подчеркнет вашу красоту и сделает образы более живыми и привлекательными. Не стоит выходить за рамки своей зоны комфорта только потому, что это ваш свадебный день. Важно оставаться верной себе и тому, что заставляет вас чувствовать себя красивой.

Кроме того, визажист советовала обратить внимание на выбор средств для макияжа. Невесты часто игнорируют важность качественной косметики, которая подходит именно для их типа кожи. Например, если у вас жирная кожа, стоит выбирать матирующие средства, а для сухой кожи — увлажняющие. Неправильно подобранные продукты могут испортить весь образ и создать эффект "маски" на лице.

Не менее важным аспектом является подготовка кожи перед нанесением макияжа. Многие невесты забывают о необходимости ухаживать за кожей заранее. Регулярное очищение, увлажнение и использование масок помогут подготовить кожу к важному дню. "Чем лучше ваша кожа, тем легче будет создать идеальный макияж»" — подчеркнула Маршанд.

Также стоит помнить о том, что свадебный образ должен быть гармоничным. Невесты часто сосредотачиваются только на макияже и забывают о других элементах: прическе, аксессуарах и платье. Все эти детали должны сочетаться между собой и подчеркивать ваш стиль.



