Суббота 14 февраля

Эти звезды отмечают 14 февраля: почему праздник влюбленных вызывает столько споров в России:

25

Пока одни скупают плюшевых мишек, другие требуют навсегда забыть об этой дате, превращая обычный февральский день в арену для настоящих сражений.

Каждый год середина февраля делит общество на два непримиримых лагеря. Одни готовят романтические сюрпризы, а другие обвиняют праздник в излишней коммерции и чуждой эстетике. В социальных сетях и медиа не утихают дискуссии о том, стоит ли отмечать этот день. Мы решили разобраться, почему 14 февраля вызывает столько споров в России, и как к этой дате относятся те, чья жизнь всегда на виду.

Психологическая ловушка для одиночек

Одной из главных претензий к празднику эксперты называют так называемый "дефицит внимания". Психологи отмечают, что 14 февраля может стать серьезным испытанием для тех, кто в данный момент не состоит в отношениях. Социальное давление и идеальные картинки чужого счастья в ленте новостей часто вызывают чувство подавленности.

С другой стороны, для многих пар это редкая возможность отвлечься от бытовых проблем и бесконечной работы. В условиях затяжной зимы такой праздник работает как эмоциональная разрядка. Специалисты подчеркивают: если не возводить этот день в культ и не ждать от партнера невозможного, он приносит больше пользы, чем вреда.

Звездные миллионы: как празднует шоу-бизнес

Для российских знаменитостей этот день — еще один повод подтвердить свой статус и порадовать поклонников красивыми кадрами. Многие артисты не жалеют средств, чтобы превратить 14 февраля в настоящее шоу.

  • Оксана Самойлова и Джиган. Несмотря на разногласия в реальности, раньше эта семья была символом роскошных жестов. Рэпер традиционно заваливал дом букетами, которые не помещались в одну комнату, и дарил супруге дорогостоящие украшения. Для них это не просто дата, а часть личного бренда "идеальной семьи".
  • Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Одна из самых крепких пар телевидения предпочитает более душевный подход. Павел часто посвящает жене трогательные признания прямо со сцены, напоминая, что любовь не требует специального календаря, но праздник дает повод сказать об этом громче.
  • Клава Кока. Певица активно поддерживает романтическую атмосферу. Для нее 14 февраля — это время для подарков, свиданий и общения с аудиторией на тему искренних чувств.

Маркетинговый ход или добрая традиция

Критики праздника часто указывают на его коммерческую подоплеку. Действительно, выручка цветочных магазинов и ресторанов в этот день бьет все рекорды. Противники даты уверены, что любовь нужно доказывать делами, а не покупкой розовых открыток.

Тем не менее, большинство россиян относятся к празднику спокойно и позитивно. Многие находят компромисс: не впадают в фанатизм, но и не игнорируют возможность сделать приятное близкому человеку. В конечном итоге секрет популярности 14 февраля прост — людям всегда нужен повод, чтобы добавить в жизнь немного тепла и внимания, которого так не хватает в повседневной суете.

14 февраля 2026, 06:06
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Джигурда эротично поздравил с 14 февраля

День святого Валентина, или День всех влюбленных – праздник, который 14 февраля отмечают по всему миру. Особенно любят этот день звезды шоу-бизнеса. Эпатажный Никита Джигурда всегда верен себе. Он поздравил женщин эротическим четверостишьем
Ольга Бузова без ума от своего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова
У Вики Дайнеко самый грустный Валентин. По словам девушки, она никогда не любила этот праздник, и сегодня он ей ответил взаимностью. "Послал меня куда подальше от самых любимых. Буду конфетами заедать свою печаль", - поделилась певица наболевшим
Певица Татьяна Котова пожелала провести 14 февраля со своими любимыми
Певица Анна Седокова считает, что "любовь не должна быть совершенной, она должна быть настоящей"
У пышногрудой Алены Водонаевой "сладкое настроение с самого утра"
Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров
Бывшая возлбленная Тимати, модель Алена Шишкова с собакой
Елена Ваенга сначала отработала концерт, а потом ее ждал сюрприз дома
Анфиса Чехова с мужем Гурамом
Балерина Анастасия Влочкова любит кота. "Ко мне пришел мой Валентин...С Днем святого Валентина!" - написала знаменитость

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем
Павел Алексеевич Воля

Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

 Оксана Валерьевна Самойлова

Оксана Валерьевна Самойлова бизнесвумен

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни

"Слишком чисто – тоже не всегда хорошо": почему стерильный дом провоцирует опасные болезни
Многие родители даже не подозревают, что стремление к идеальному порядку в квартире может обернуться серьезными проблемами со здоровьем для всей семьи. В современном мире мы привыкли бороться за каждую пылинку, используя антисептики, мощные фильтры и ежедневную влажную уборку.

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем

Риск провести всю жизнь в одиночестве: почему 14 февраля по народному календарю считается опасным днем
Древние поверья на Трифона-перезимника таят в себе предостережения, способные в один момент изменить личную судьбу каждого человека. В то время как современный мир погружен в романтическую атмосферу праздника, народный календарь напоминает о совсем других традициях.

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой

Тест: угадайте названия советских фильмов по одному кадру со скорой
В советском кино часто можно было увидеть бригады скорой помощи, которые играли важную роль в развитии сюжета. Белые машины с красными крестами становились символами неожиданных поворотов, комичных ситуаций или трогательных моментов.

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт
Лариса Долина снова оказалась на слуху. В этот раз речь идет о предстоящем концерте артистки "Юбилей в кругу друзей", который состоится 11 марта в Коломне. Как сообщает РИА Новости, артистка может заработать почти три миллиона рублей на продаже билетов.

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь

Дмитрий Маликов довел до слез эмоциональную дочь
Дмитрий Маликов устроил трогательный сюрприз дочери в ее день рождения. Поступок артиста который не оставил наследницу равнодушной. В день, когда Стеше исполнилось 26 лет, певец создал видео из архивных фотографий, запечатлевших самые важные моменты их совместной жизни.

