"Apple блокирует аккаунты обычных россиян": за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас

Владельцы техники Apple по всей стране столкнулись с неожиданной проблемой, которая ставит под угрозу доступ к личным данным и оплаченным сервисам.



Пользователи устройств из России начали массово сообщать о странных уведомлениях в своих профилях, которые фактически лишают их возможности пользоваться привычными функциями смартфона. Ситуация затронула даже тех, кто никогда не был связан с политикой или крупным бизнесом. Как выяснилось, Apple блокирует аккаунты обычных россиян, чьи личные данные случайно совпали с данными из черных списков.

Под ударом — подписки и архивы

Первые жалобы начали поступать еще 6 февраля. Владельцы iPhone и Mac обнаружили в настройках своих профилей требование подтвердить личность. Сообщение сопровождается пометкой о совпадении с санкционным списком США.

Последствия такой "метки" оказываются критическими для комфортного использования гаджетов:

В App Store полностью отключается возможность совершать покупки;

Перестают продлеваться подписки на Apple Music и iCloud+;

Личные данные в облаке могут оказаться под угрозой из-за невозможности оплатить хранилище.

В профиле появляется настойчивая просьба прислать фотографию паспорта для верификации. Без этого шага восстановить полноценную работу устройства невозможно.

Опасное совпадение имен

Проблема кроется в работе автоматических алгоритмов компании. В американских санкционных списках числится около 9 тысяч граждан России. Система Apple сверяет фамилии, имена, даты рождения и регионы проживания пользователей с этим перечнем.

Главная сложность заключается в том, что под раздачу попадают полные тезки подсанкционных лиц. Если у человека распространенное имя и фамилия, риск ложной блокировки возрастает в разы. Алгоритм "сносит" профили обычных людей, не разбираясь в деталях, из-за чего под ударом оказались даже аккаунты с десятилетней историей и огромными архивами семейных фотографий.

Что делать и есть ли реакция компании

К 12 февраля количество жалоб значительно выросло, однако официальных комментариев от службы поддержки Apple до сих пор не последовало. Компания хранит молчание, пока обычные пользователи пытаются доказать, что они не имеют отношения к политическим спискам.

Специалисты рекомендуют не игнорировать плашку "Подтвердите свою личность", если она появилась в настройках. На данный момент отправка документов остается единственным способом вернуть доступ к накупленному контенту и своим файлам, хотя процедура проверки может занять неопределенное время.