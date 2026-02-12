Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Четверг 12 февраля

11:38"Apple блокирует аккаунты обычных россиян": за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас
"Apple блокирует аккаунты обычных россиян": за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас

"Apple блокирует аккаунты обычных россиян": за что ваш профиль могут заморозить прямо сейчас
8

Владельцы техники Apple по всей стране столкнулись с неожиданной проблемой, которая ставит под угрозу доступ к личным данным и оплаченным сервисам.

Пользователи устройств из России начали массово сообщать о странных уведомлениях в своих профилях, которые фактически лишают их возможности пользоваться привычными функциями смартфона. Ситуация затронула даже тех, кто никогда не был связан с политикой или крупным бизнесом. Как выяснилось, Apple блокирует аккаунты обычных россиян, чьи личные данные случайно совпали с данными из черных списков.

Под ударом — подписки и архивы

Первые жалобы начали поступать еще 6 февраля. Владельцы iPhone и Mac обнаружили в настройках своих профилей требование подтвердить личность. Сообщение сопровождается пометкой о совпадении с санкционным списком США.

Последствия такой "метки" оказываются критическими для комфортного использования гаджетов:

  • В App Store полностью отключается возможность совершать покупки;
  • Перестают продлеваться подписки на Apple Music и iCloud+;
  • Личные данные в облаке могут оказаться под угрозой из-за невозможности оплатить хранилище.

В профиле появляется настойчивая просьба прислать фотографию паспорта для верификации. Без этого шага восстановить полноценную работу устройства невозможно.

Опасное совпадение имен

Проблема кроется в работе автоматических алгоритмов компании. В американских санкционных списках числится около 9 тысяч граждан России. Система Apple сверяет фамилии, имена, даты рождения и регионы проживания пользователей с этим перечнем.

Главная сложность заключается в том, что под раздачу попадают полные тезки подсанкционных лиц. Если у человека распространенное имя и фамилия, риск ложной блокировки возрастает в разы. Алгоритм "сносит" профили обычных людей, не разбираясь в деталях, из-за чего под ударом оказались даже аккаунты с десятилетней историей и огромными архивами семейных фотографий.

Что делать и есть ли реакция компании

К 12 февраля количество жалоб значительно выросло, однако официальных комментариев от службы поддержки Apple до сих пор не последовало. Компания хранит молчание, пока обычные пользователи пытаются доказать, что они не имеют отношения к политическим спискам.

Специалисты рекомендуют не игнорировать плашку "Подтвердите свою личность", если она появилась в настройках. На данный момент отправка документов остается единственным способом вернуть доступ к накупленному контенту и своим файлам, хотя процедура проверки может занять неопределенное время.

12 февраля 2026, 11:38
Фото: сгенерировано ИИ
"Под федеральной охраной": вернувшийся из тюрьмы Михаил Ефремов пересел на премиальный минивэн и обзавелся свитой
Первые дни заслуженного артиста на свободе перед громкой театральной премьерой проходят в атмосфере строжайшей секретности и особого комфорта. Михаил Ефремов, вернувшийся к активной творческой жизни, судя по всему, решил радикально изменить свои повседневные привычки.

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам
В преддверии сессий миллионы молодых людей ищут магический способ моментально усвоить огромные объемы информации, надеясь на секретные достижения современной медицины. Александр Мясников в телеграм-канале поделился фрагментами своей новой книги, где затронул одну из самых больных тем для молодежи и их родителей — успешную сдачу экзаменов.

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово

"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово
После громкой истории с потерей элитного жилья в Хамовниках народная артистка была вынуждена пойти на определенные юридические хитрости, чтобы сохранить свои привилегии. Эпопея с квартирой Ларисы Долиной, за которой в прошлом году следила вся страна, подошла к финалу: певица официально съехала из проданного жилья.

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта

"Память будет как в молодости": врачи установили, сколько кофе нужно пить для защиты интеллекта
Масштабное исследование, длившееся почти полвека, раскрыло секрет долголетия нашего мозга и способности ясно мыслить в любом возрасте. Многие мечтают о том, чтобы их "память будет как в молодости", но мало кто знает, что ключ к этому может находиться на дне обычной кофейной чашки.

"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер

"Работает там, где другие "виснут": почему 10 миллионов россиян внезапно перешли на новый мессенджер
Похоже, в тени гигантов Telegram и WhatsApp на рынке мобильных приложений появился новый игрок, который набирает популярность с невероятной скоростью. В российском сегменте интернета произошли тектонические сдвиги, которые многие пропустили.

