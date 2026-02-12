"Боится потерять пенсию": выяснилось, зачем Долиной "двушка" в Лефортово

После громкой истории с потерей элитного жилья в Хамовниках народная артистка была вынуждена пойти на определенные юридические хитрости, чтобы сохранить свои привилегии.



Эпопея с квартирой Ларисы Долиной, за которой в прошлом году следила вся страна, подошла к финалу: певица официально съехала из проданного жилья. Однако ее новый адрес регистрации вызвал немало вопросов. Как сообщает издание "Московский Комсомолец", артистка прописалась в обычном пятиэтажном доме в районе Лефортово, хотя фактически там не проживает.

Секрет старой инвестиции

Квартира, ставшая новым официальным местом жительства звезды, — это стандартная "двушка" площадью всего 50 квадратных метров. Эту недвижимость Долина приобрела еще 20 лет назад в качестве инвестиции. Сейчас в ней живут ее дочь и внучка, а рыночная стоимость такого жилья оценивается в 20–25 миллионов рублей.

Сама Лариса Александровна предпочла более комфортные условия: она снимает просторную современную квартиру ближе к центру города. Звезда не скрывает, что в будущем планирует выкупить арендованное жилье, но пока у нее просто нет на это средств. Тем не менее, регистрироваться по новому адресу или в своем подмосковном особняке она не спешит.

Выгода московской прописки

У экспертов и окружения певицы есть вполне логичное объяснение, почему артистка выбрала именно Лефортово, а не свой загородный "дворец". Основная причина кроется в сохранении столичных льгот. Специалисты прямо заявляют, что Лариса Александровна "боится потерять пенсию", ведь в Москве выплаты и надбавки существенно выше, чем в Подмосковье.

Кроме того, статус москвича дает массу других преимуществ, которые теряются при переезде за пределы МКАД. Если бы Долина прописалась в своем доме в области, она бы автоматически лишилась части городских доплат, положенных народным артистам с московской регистрацией.