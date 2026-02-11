Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

03:16"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих
"Единственные нормальные люди – это те, кого вы плохо знаете": легендарный психолог раскрыл правду об окружающих

156

Знаменитый мыслитель и психиатр Альфред Адлер оставил после себя глубокие наблюдения, которые заставляют по-новому взглянуть на наши отношения с близкими и самими собой.

Мировая психология во многом обязана своим развитием Альфреду Адлеру, австрийскому психиатру и основателю индивидуальной психологии. Он был учеником Фрейда, но в какой-то момент решительно пошел своим путем, отказавшись верить, что человеком движут только инстинкты. В честь дня рождения великого ученого телеграм-канал "Записки Натальи Бехтеревой" опубликовал подборку его самых точных и порой резких высказываний о человеческой природе.

Секрет идеальных незнакомцев

Одной из самых ироничных и в то же время честных мыслей Адлера стала фраза о том, что "единственные нормальные люди — это те, кого вы плохо знаете". Это наблюдение подчеркивает склонность человека идеализировать тех, с кем он не знаком близко. Чем больше мы узнаем другого, тем яснее видим его несовершенства, страхи и внутренние конфликты.

Адлер считал, что два человека не могут быть абсолютно идентичными, так как природа слишком богата на стимулы и ошибки. Принимать эту разность — один из главных вызовов для любого из нас.

Как общаться с трудными людьми

Психолог оставил простое, но крайне эффективное правило для тех, кто вынужден взаимодействовать со сложными личностями. Он советовал помнить: когда человек ведет себя вызывающе или тяжело, он просто стремится утвердить свое превосходство. Если смотреть на ситуацию с этой точки зрения, общаться становится гораздо легче, так как мотивы собеседника становятся прозрачными.

Адлер также призывал не верить словам, а доверять только движению. По его мнению, настоящая жизнь происходит на уровне событий и действий, а не красивых фраз. Он часто повторял: "Всегда легче бороться за свои принципы, чем жить в соответствии с ними".

Двигатель прогресса и смысл жизни

Интересен взгляд Адлера на фундаментальные вещи, такие как смерть и чувство неполноценности. Он называл смерть "великим благословением", так как без нее человечество лишилось бы стимула для развития и творчества.

Что касается чувства неполноценности, то Адлер не считал его изъяном. Напротив, быть человеком — значит обладать этим чувством, которое постоянно подталкивает нас к самосовершенствованию и новым завоеваниям.

В конечном итоге Адлер был уверен, что жизнь сама по себе не имеет смысла. Мы сами определяем себя тем значением, которое придаем ситуациям. Какой бы смысл ни имела жизнь, его должен создать сам человек, сохраняя при этом разум и следуя зову сердца.

Шоу-бизнес в Telegram

11 февраля 2026, 03:16
Фото: freepik.com
Telegram / @bekhterevans✓ Надежный источник

