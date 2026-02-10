Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 10 февраля

Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта

Куда сходить в России: афиша главных событий февраля-марта
125

Солнце все ярче, тепла все больше, дни все длиннее. А значит, и настроение будет лучше! Поднять его помогут интересные события из нашей подборки!

СОЧИ

Зимний фестиваль искусств

На этот фестиваль съезжаются ведущие мировые музыканты и артисты, многочисленные туристы, представители российских и зарубежных СМИ. Среди участников фестиваля 2026 года: Юрий Башмет и Денис Мацуев, Денис Родькин и Ильдар Абдразаков, Вадим Репин и Витторио Григоло, Евгений Миронов и Константин Хабенский и многие-многие другие. На фестивале выступят артисты и коллективы из ЮАР, Китая, Италии, Кубы и других стран мира.

С 18 июля по 1 марта, Сочи.

Фото: пресс-служба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

"Золотой граммофон"

В конце прошлого года проводимая "Русским радио" церемония "Золотой граммофон" отметила 30-летие. Тогда в Москве концерт шли два дня. А в первые месяц весны звезды эстрады приедут в Санкт-Петербург. Среди участников: Сергей Лазарев, Александр Панайотов, Артур Пирожков, Жасмин, ANNA ASTI, Ирина Дубцова, Денис Майданов, Александра Воробьёва, Artik & Asti, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Мари Краймбрери, Алексей Чумаков, Денис Клявер и другие популярные исполнители.

15 марта, Ледовый дворец.

МОСКВА

"Изумрудный город"

Шоу режиссера Максима Романова "Изумрудный город" наполнено зрелищными цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнастки-каучук, воздушные гимнасты на полотнах, работающие без страховки, акробаты на роликах, гимнасты на дорожке, живой вокал от солистов московских театров и авторская музыка от композитора Андрея Зубца на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит Анастасия Дятлова – участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица", в роли Гудвина — солист первых составов московских мюзиклов Владимир Дыбский.

С 14 февраля по 29 марта, "Планета КВН".

Фото: пресс-служба

"Камера обскура"

В центре повествования спектакля Вячеслава Долгачева (инсценировка А. Спирина и Е. Ермаковой) — судьба Бруно Кречмара, примерного семьянина и успешного искусствоведа. Его размеренная, благополучная жизнь рушится в одночасье, когда герой оказывается во власти всепоглощающей страсти к молодой девушке. Постепенно он теряет всё: семью, покой, материальное благополучие, собственное достоинство. Но противостоять наваждению уже невозможно — "камера обскура" захлопнулась, тёмная любовная страсть затягивает на дно. Режиссер исследует вечные темы: природу страсти, хрупкость человеческого счастья и тонкую грань между реальностью и иллюзией.

12, 22 февраля, 7 и 27 марта, Новый драматический театр.

Фото: пресс-служба

"Восьмиклассница"

Театр Маяковского продолжает серию спектаклей на социально-значимые темы для подростковой аудитории. Новый спектакль Дмитрия Крестьянкина и Ивана Куркина поставлен в жанре форум-театра. В центре сюжета оказывается школьница Ната, она живет с папой, недавно сменила школу и, пытаясь освоиться в новом коллективе, начинает ходить в секцию волейбола. На одной из тренировок она сталкивается с проявлением нездорового внимания со стороны тренера.

21, 22 февраля, 12, 28 марта, Театр им. Вл. Маяковского.

Фото: пресс-служба

"Без свидетелей"

Герои — бывшие супруги, случайно оказавшиеся наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы, на которые невозможно ответить без внутреннего риска. Это история одной встречи, одного разговора и одной ночи. История в которой прошлое внезапно возвращается, заставляя героев заново прожить то, что, казалось, давно осталось позади. История о том, можно ли отпустить прошлое, если чувства всё ещё живы. В ролях: Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Режиссер-постановщик: Никита Михалков,

25 и 26 марта, "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Фото: пресс-служба

"Соборная площадь"

"Соборная площадь"– спектакль в постановке Эдуарда Боякова; ко-продукция Театра на Малой Ордынке и Кинопарка "Москино". Это мультимедийное представление, в котором в зрелищной форме раскрываются драматичные исторические события Смутного времени. В главных ролях: Валерий Николаев, Елена Захарова.

21 и 22 февраля, Театр на Малой Ордынке.

Фото: пресс-служба

10 февраля 2026, 22:54
Фото: Дни.ру

Куда сходить в Москве: афиша c 8 по 15 февраля

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: Пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru

