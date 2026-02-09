48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак

48-летняя телеведущая Анфиса Чехова объявила о своем замужестве с актером Александром Златопольским.

Известно, что свадьба состоялась 5 февраля в роскошном "Барвиха Luxury Village" на Рублевке. Событие стало настоящим сюрпризом для поклонников артистки.

Анфиса поделилась своими страхами, связанными с официальным браком. Она призналась, что долгое время избегала этого шага.

На торжестве телеведущая выбрала классическое белое платье прямого кроя, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Глубокий V-образный вырез добавил наряду элегантности, а естественный макияж с акцентом на нюдовую помаду подчеркнул ее красоту.

Жених Александр выглядел стильно в смокинге с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. В момент фотосессии он обнимал Анфису за талию, а она держала в руках букет белых роз.

Хоть пара и отметила свое замужество в узком кругу близких, Анфиса пообещала, что в теплое время года они устроят шумное торжество для друзей и родственников. "Это тоже было красиво и душевно", — отозвалась она о скромной церемонии.

Чехова призналась, что только начинает привыкать к своему новому статусу жены. "Это мой первый официальный брак. Всю жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой", — сообщила она поклонникам.

Также Анфиса рассказала, что у нее было множество предложений выйти замуж, но она решилась на этот шаг только сейчас. "Свадьба с Сашей еще впереди, когда станет тепло. Мы мечтаем провести ее на природе", — добавила она. Сейчас пара наслаждается медовым месяцем и исследует изменения в своей жизни после получения нового статуса.

"Это так непривычно для меня! Я долго боялась выходить замуж. Но, возможно, просто встретила того, с кем не страшно и хочется быть вместе навсегда", — резюмировала Анфиса.

Стоит отметить, что Анфиса и Александр познакомились на вручении премии, где она была ведущей, а он — лауреатом. Первоначально Чехова скептически относилась к избраннику, но вскоре ответила на его настойчивые ухаживания. В Париже, во время романтического отдыха, актер сделал ей предложение руки и сердца.