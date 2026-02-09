Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Лента новостей

Понедельник 9 февраля

Понедельник 9 февраля

13:18Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик 12:19"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 11:54Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья 11:06"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 10:17"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию
Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве

Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве
99

В последние годы в Москве открылось множество клиник, которые с гордостью называют себя центрами флебологии. Однако среди этого многообразия становится все труднее разобраться, какие из них действительно являются инновационными, а какие просто используют громкие названия для привлечения клиентов.

Клео.ру запустил новое народное голосование, в котором каждый желающий может выбрать лучшую клинику флебологии в Москве. Это отличная возможность выразить свое мнение и помочь другим сделать осознанный выбор. Рейтинг особенно актуален для тех, кто встревожен из-за того, что вены на ногах резко стали заметны.

Участники голосования

В рейтинге участвуют наиболее востребованные у современных горожан клиники. В списке представлены девять хорошо известных наименований:

1. Инновационный сосудистый центр — учреждение акцентирует внимание на современных методах диагностики и лечения заболеваний вен;

2. Многопрофильная клиника "Чудо доктор" — популярная клиника, предлагающая широкий спектр медицинских услуг, включая флебологию;

3. Международный медицинский центр "ОН Клиник" — известен своим качественным обслуживанием и разнообразием предлагаемых медицинских услуг;

4. Сеть клиник "МЕДСИ" — одна из крупнейших сетей в Москве, предоставляющая услуги по лечению в различных направлениях;

5. Сеть клиник "Столица" — крупный игрок на рынке медицинских услуг, который также активно занимается лечением венозных заболеваний;

6. Сеть клиник лазерной хирургии "Варикоза.нет" — специализируется на лазерном лечении варикозного расширения вен и других заболеваний;

7. Сеть медицинских клиник "СМ-Клиника" — предлагает комплексный подход к лечению различных заболеваний;

8. ФНКЦ ФМБА России — среди врачей клиники академики, доктора наук, профессоры и лауреаты многих премий;

9. Центр флебологии — государственное учреждение, активно занимающееся лечением венозных заболеваний.

О народных рейтингах

Клео.ру предлагает не просто списки популярных клиник, а составляет объективную картину народных предпочтений. Рейтинги формируются на основе живого голосования, в котором участвуют тысячи людей. Это позволяет избежать субъективности экспертов и дает возможность каждому высказать свое мнение.

Зачем нужны рейтинги?

Сегодня покупатели сталкиваются с несколькими основными проблемами при выборе медицинских услуг:

  • Огромное количество вариантов — сотни клиник с похожими предложениями затрудняют выбор.
  • Недоверие к отзывам — многие рейтинги могут быть накручены или основаны на субъективных мнениях.
  • Разрыв между популярностью и качеством — популярные клиники не всегда предлагают высококачественные услуги.

Как принять участие в голосовании?

Проголосовать может любой желающий. Для этого достаточно зайти в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или в телеграм-канал и выбрать интересующую категорию. Вы можете выбрать один, два или даже три варианта в каждой категории.

Рейтинги Клео.ру не просто ранжируют различные продукты и услуги — они создают культуру осознанного потребления и помогают потребителям сделать лучший выбор. Выбирайте с Клео.ру — выбирайте с умом.

9 февраля 2026, 15:50
Фото: Freepik
Клео.ру✓ Надежный источник

Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик

Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик
Мы помним каждую интонацию Алисы Фрейндлих и походку "от бедра" Лии Ахеджаковой. Но готовы ли вы поручиться, что помните, сколько на самом деле детей было у Новосельцева и какую именно рыбу он приготовил для Калугиной? "Служебный роман" — это не просто кино, это инструкция по выживанию в статистическом учреждении и пособие по преображению из "сухаря" в красавицу.

"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце

"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце
Многие привычные методы профилактики инфаркта безнадежно устарели, а некоторые популярные таблетки оказались вовсе не такими страшными, как принято считать. В современной медицине подходы к защите сосудов и сердца меняются стремительно.

Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья

Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья
Новые подробности жизни народной артистки после громкого скандала с недвижимостью удивили даже ее преданных поклонников. После затянувшихся судебных разбирательств Лариса Долина официально рассталась со своей роскошной пятикомнатной квартирой в Хамовниках.

"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом

"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом
Громкое празднование юбилея бывшей невесты Григория Лепса обернулось не только баснословными тратами, но и неожиданным признанием ее самого близкого человека. На днях Аврора Киба официально отметила свое 20-летие.

"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию

"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию
Известная телеведущая и икона стиля решилась на неожиданный шаг, чтобы раз и навсегда прекратить поток слухов и домыслов вокруг своего имени. Светлана Бондарчук официально презентовала свою книгу "Наивно это было и даже смешно.

