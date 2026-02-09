Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"

Ольга Бузова заявила о своей амбициозной мечте – получить премию "Оскар".

Певица, актриса и телеведущая открыто высказала свои мысли о будущем в киноиндустрии. Также она выразила уверенность в собственных актерских способностях. Бузова отметила, что верит в качество российского кино и в свою возможность стать частью его успешной истории.

"Я очень верю в свою актерскую карьеру. Я очень верю в наше кино", — заявила Ольга.

Артистка призналась, что мечтает не только о международных наградах, но и о российских премиях. Однако она хочет получать их за действительно выдающиеся роли.

Бузова подчеркнула, что готова принимать смелые вызовы и не боится играть сложные и неоднозначные персонажи, даже если это будет отрицательный герой. "Я могу сыграть даже профурсетку", — добавила она с юмором.

Кроме того, певица рассказала о своей феноменальной памяти. Ольга призналась, что в школе у нее возникали сложности с геометрией и высшей математикой, из-за чего ей приходилось зазубривать информацию. Однако этот навык оказался весьма полезным в ее карьере.

"Я запоминаю все с первого раза", — сообщила она.

Напомним, 5 февраля в столичном кинотеатре "Октябрь" состоялось важное для Ольги и ее поклонников событие, — премьера комедии "Равиоли Оли", где знаменитость исполнила главную роль. Мероприятие выдалось масштабным: десятки звездных гостей во главе с Филиппом Киркоровым и сама Бузова в роскошном наряде.