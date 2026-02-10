Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Вторник 10 февраля

"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной

"От 50-60 тысяч": где россиянам дешево отдохнуть этой весной
200

Многие путешественники уже сейчас бронируют туры на ближайшие месяцы, стараясь найти идеальное сочетание комфортной погоды и приятной цены.

Весенний сезон традиционно считается временем перемен, и российские туристы не исключение. Спрос на зарубежные поездки в этот период заметно растет, а предпочтения смещаются в сторону стран, где уже можно погреться на солнце и даже искупаться. Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Артур Мурадян в своем телеграм-канале поделился актуальными данными о том, какие направления сейчас лидируют на рынке.

Лидеры бюджетного отдыха

По словам эксперта, если рассматривать наиболее доступные предложения, то пальму первенства удерживает страна пирамид. Именно здесь можно найти самый экономный отдых на море в начале сезона. Как отметил специалист, в Египте подходящие "варианты начинаются от 50–60 тысяч" рублей на одного человека.

Для тех, кто готов потратить чуть больше ради высокого сервиса, отличным выбором станут Объединенные Арабские Эмираты. После зимы там наступает комфортный "бархатный сезон", когда еще нет изнуряющей жары. Стоимость туров в ОАЭ этой весной стартует от 70–80 тысяч рублей.

Экзотика и городской туризм

Помимо привычных направлений, огромный интерес у россиян вызывают страны Юго-Восточной Азии. Этой весной в топе запросов оказались:

  • Таиланд с его белоснежными пляжами;
  • Вьетнам, предлагающий уникальную культуру и кухню.

Эти страны привлекают тех, кто соскучился по настоящему тропическому лету и готов к длительному перелету.

Что происходит с Турцией

Турция также остается в центре внимания туристов, но здесь есть свои особенности. Пока основная часть путешественников выбирает Стамбул — идеальное место для весенних прогулок и шопинга.

Массовый поток на пляжные курорты, такие как Анталья, ожидается ближе к концу апреля и началу мая. Однако уже сейчас эксперты фиксируют рост спроса на это направление по сравнению с прошлым годом. Это говорит о том, что многие предпочитают бронировать отели заранее, пока цены еще не достигли пиковых летних значений.

Шоу-бизнес в Telegram

10 февраля 2026, 06:13
Фото: freepik.com
Telegram / @tv360✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

