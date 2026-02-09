Бывшая Лепса с размахом отметила 20-летие Тесты Стало известно, где прописалась Долина Игры Сонник

Понедельник 9 февраля

43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом
Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью
Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"
48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак
Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве
Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик
"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце
Не дворец: Лариса Долина выбрала неожиданный адрес после потери элитного жилья
"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом
"Боже, о ком это?": Светлана Бондарчук раскрыла, зачем на самом деле написала автобиографию
"Влияет на множество систем": ученые случайно обнаружили, что лекарство от диабета может поворачивать старение вспять
"Будет другой образ, другой стиль": как скандал с квартирой и "прослушкой" заставил Ларису Долину начать жизнь с нуля
"Выбрасывайте подсолнечное масло": нутрициолог рассказала, как превратить блины в полезное лакомство
Роковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду
Этот простой ритуал перед сном приводит к бессоннице: почему привычное расслабление может выйти боком
Психологи назвали 5 речевых привычек, которые заставляют окружающих сомневаться в вашем интеллекте
Чувства и чувствительность: 5 романов в духе новой искренности
Этот секрет Сократа избавит вас от лишних ссор: три сита мудрости
"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку
Мясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все
Сладкая опасность: зимние напитки, которые вредят организму
День, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня
Психолог назвала 5 типов тещ, которые могут разрушить ваш брак
Эти продукты повышают риск деменции: едите их каждый день
Тайная просьба исполнилась: друг Кати Лель раскрыл истинный источник ее новой популярности
Длинные ноги оказались признаком слабой страсти: врач раскрыла правду о темпераменте
"Счастье любит тишину": почему 7 февраля добрые дела могут обернуться бедой для всей семьи
Бабкину подняли на смех из-за странного вида: Будто пчелы ее покусали
Ходченкову втянули в разборки с комунальщиками: подала встречный иск
Эксперт по недвижимости озвучил внушительную стоимость джаз-клуба Долиной
Главная опасность авокадо, о которой все молчали: почему врачи советуют убрать его из ежедневного рациона
"Надо же протянуть удовольствие": муж Пугачевой Галкин* ответил на мольбы фанаток раздеться
"Муж побил?": певице Жасмин пришлось ответить на самый страшный вопрос о своей травме
Не любовница, а "шарлатаны": Джиган наконец назвал неожиданного виновника развода с Самойловой
Мы теряем поколение: ученые зафиксировали то, чего боялись больше всего – дети впервые стали глупее родителей
Врач рассказала, какую овсянку лучше выбросить, чтобы не угробить здоровье
Не смог ответить на школьный вопрос: вот настоящая причина краха карьеры знаменитого юмориста в России
Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм "Мираж"?
Дубцова взвыла от боли после уколов: Один врач говорит одно делать, другой – другое
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Принадлежащую Алсу виллу у моря не могут продать уже несколько лет – цена упала на 100 миллионов
У Нагиева нашли автопарк с премиальными авто после известия о владении жильем в Дубае
Буланова оказалась вымотана погодными условиями: Приходится танцевать на морозе
Диетолог попробовала есть популярный овощ каждый день – результаты вас удивят
Сын Плющенко и Рудковской впервые рассказал, какие девушки ему нравятся
Этот ТЕСТ завалят даже знатоки: 5 каверзных вопросов по советским фильмам, на которые ответит только истинный киноман
Только зная эту мудрость, вы сможете простить любую обиду: назван главный секрет Омара Хайяма
43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом

43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом
275

43-летний солист популярной группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко стал отцом.

Это радостное событие произошло в одном из частных роддомов Москвы. Сам артист с удовольствием поделился новостью с журналистами.

Кирилл сообщил, что его жена Даша подарила ему сына весом 3600 граммов и ростом 53 сантиметра. Туриченко с гордостью сообщил о том, что рождение ребенка стало для него важнейшим событием последних месяцев.

"Мы с Дашей стали родителями! Это невероятное чувство, которое трудно описать словами", — поделился артист своими эмоциями.

Примечательно, что Кирилл связывает появление сына с творческим процессом. Он анонсировал выход новой песни, в которой отразит свои переживания и эмоции, связанные с ожиданием ребенка.

"Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно", — отметил исполнитель.

Кирилл Туриченко известен не только как певец, но и как актер и телеведущий. Он стал популярным после присоединения к группе "Иванушки International", основанной в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. За годы своей карьеры он успел завоевать сердца множества поклонников благодаря своему таланту и харизме.

Шоу-бизнес в Telegram

9 февраля 2026, 21:18
Кирилл Туриченко. Кадр: YouTube -канал "FAMETIME TV"
StarHit✓ Надежный источник

42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью

Тест: угадайте знаковые советские фильмы по одному кадру с лошадью
Советское кино стало настоящим кладезем не только ярких человеческих характеров, но и запоминающихся четвероногих персонажей. Лошади в фильмах часто играли ключевую роль, становясь верными спутниками главных героев или важными элементами сюжета.

Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"

Сыгравшая главную роль в фильме Бузова заговорила о премии "Оскар"
Ольга Бузова заявила о своей амбициозной мечте – получить премию "Оскар". Певица, актриса и телеведущая открыто высказала свои мысли о будущем в киноиндустрии.

48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак

48-летняя Анфиса Чехова вышла замуж: Первый официальный брак
48-летняя телеведущая Анфиса Чехова объявила о своем замужестве с актером Александром Златопольским. Известно, что свадьба состоялась 5 февраля в роскошном "Барвиха Luxury Village" на Рублевке.

Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве

Выбираем вместе: Клео.ру запустил честное голосование за лучшую клинику флебологии в Москве
В последние годы в Москве открылось множество клиник, которые с гордостью называют себя центрами флебологии. Однако среди этого многообразия становится все труднее разобраться, какие из них действительно являются инновационными, а какие просто используют громкие названия для привлечения клиентов. Клео.

Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик

Тест: 8 вопросов по "Служебному роману", которые поставят вас в тупик
Мы помним каждую интонацию Алисы Фрейндлих и походку "от бедра" Лии Ахеджаковой. Но готовы ли вы поручиться, что помните, сколько на самом деле детей было у Новосельцева и какую именно рыбу он приготовил для Калугиной? "Служебный роман" — это не просто кино, это инструкция по выживанию в статистическом учреждении и пособие по преображению из "сухаря" в красавицу.

09/02Пнд"Безопасней, чем аспирин или парацетамол": доктор Мясников объяснил, как сегодня правильно защищать сердце 
08/02ВскДень, когда грань стирается: что будет, если 8 февраля открыть окно – опасные приметы и строгие запреты дня 
09/02Пнд"Я реально была в шоке": мать Авроры Кибы при Собчак раскрыла правду о романе дочери с Лепсом 
08/02Вск"Любить – это значит иногда и помочь не дрогнуть перед казнью": Бехтерева объяснила родителям их главную ошибку 
08/02ВскМясников научил спасать жизнь одним движением: прием, который работает, когда секунды решают все 
09/02ПндРоковая ошибка 9 февраля: почему привычное мытье головы в этот день может навлечь большую беду