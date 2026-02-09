43-летний солист "Иванушек" Турченко впервые стал отцом

43-летний солист популярной группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко стал отцом.

Это радостное событие произошло в одном из частных роддомов Москвы. Сам артист с удовольствием поделился новостью с журналистами.

Кирилл сообщил, что его жена Даша подарила ему сына весом 3600 граммов и ростом 53 сантиметра. Туриченко с гордостью сообщил о том, что рождение ребенка стало для него важнейшим событием последних месяцев.

"Мы с Дашей стали родителями! Это невероятное чувство, которое трудно описать словами", — поделился артист своими эмоциями.

Примечательно, что Кирилл связывает появление сына с творческим процессом. Он анонсировал выход новой песни, в которой отразит свои переживания и эмоции, связанные с ожиданием ребенка.

"Все, что я хотел бы сказать, вы услышите в песне, которая выйдет уже 13 февраля. Я написал ее совсем недавно", — отметил исполнитель.

Кирилл Туриченко известен не только как певец, но и как актер и телеведущий. Он стал популярным после присоединения к группе "Иванушки International", основанной в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко. За годы своей карьеры он успел завоевать сердца множества поклонников благодаря своему таланту и харизме.