Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами

Вопросы
Вопрос 1:
А) Москва
Б) Казань
В) Санкт-Петербург
Вопрос 2:
А) Уфа
Б) Казань
В) Грозный
Вопрос 3:
А) Владивосток
Б) Мурманск
В) Сочи
Вопрос 4:
А) Выборг
Б) Калининград
В) Псков
Вопрос 5:
А) Екатеринбург
Б) Красноярск
В) Иркутск
Вопрос 6:
А) Великий Новгород
Б) Суздаль
В) Ростов Великий
Вопрос 7:
А) Краснодар
Б) Сочи
В) Новороссийск
Правильные ответы
1. Ответ: В) Санкт-Петербург
Почему: это Казанский кафедральный собор, расположенный на Невском проспекте. Его знаменитая колоннада — одна из визитных карточек города.
2. Ответ: Б) Казань
Почему: это знаменитая мечеть Кул-Шариф, построенная на территории Казанского Кремля и ставшая символом столицы Татарстана.
3. Ответ: А) Владивосток
Почему: это мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году. Его изображение украшает купюру в 2000 рублей.
4. Ответ: Б) Калининград
Почему: это “Рыбная деревня” — этнографический и туристический комплекс в Калининграде, стилизованный под архитектуру старого Кёнигсберга.
5. Ответ: Б) Красноярск
Почему: это знаменитый природный заповедник “Столбы”, одна из главных достопримечательностей Красноярска и всей Сибири.
6. Ответ: Б) Суздаль
Почему: это вид на Суздальский кремль и его окрестности. Суздаль — город-музей под открытым небом, жемчужина Золотого кольца России.
7. Ответ: Б) Сочи
Почему: это олимпийский стадион “Фишт”, построенный к зимней Олимпиаде 2014 года. Сочетание моря, гор и ультрасовременной архитектуры безошибочно указывает на Сочи.
Ваши результаты
7 из 7: Вы — настоящий гуру путешествий по России! Вас не проведешь, вы узнаете любой уголок страны. Пора составлять собственные гиды!
5-6 из 7: Отличный результат! Вы много путешествовали или просто очень любознательны. Еще пара поездок — и вы станете экспертом.
3-4 из 7: Неплохо! Вы знаете главные туристические центры, но впереди еще много открытий. Россия ждет вас!
0-2 из 7: Похоже, ваше большое путешествие по России еще впереди! Это отличный повод начать планировать свою следующую поездку.