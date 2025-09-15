Тест для путешественника: узнайте город России по одному фото – только 1 из 10 справится со всеми вопросами

Вы уверены, что хорошо знаете Россию? Думаете, сможете отличить набережную Самары от набережной Ярославля, а горы Кавказа от сопок Дальнего Востока? Пришло время проверить, насколько вы зоркий и опытный путешественник.

Вопросы

Вопрос 1:

А) Москва

Б) Казань

В) Санкт-Петербург

Вопрос 2:

А) Уфа

Б) Казань

В) Грозный

Вопрос 3:

А) Владивосток

Б) Мурманск

В) Сочи

Вопрос 4:

А) Выборг

Б) Калининград

В) Псков

Вопрос 5:

А) Екатеринбург

Б) Красноярск

В) Иркутск

Вопрос 6:

А) Великий Новгород

Б) Суздаль

В) Ростов Великий

Вопрос 7:

А) Краснодар

Б) Сочи

В) Новороссийск

Правильные ответы

1. Ответ: В) Санкт-Петербург

Почему: это Казанский кафедральный собор, расположенный на Невском проспекте. Его знаменитая колоннада — одна из визитных карточек города.

2. Ответ: Б) Казань

Почему: это знаменитая мечеть Кул-Шариф, построенная на территории Казанского Кремля и ставшая символом столицы Татарстана.

3. Ответ: А) Владивосток

Почему: это мост на остров Русский, построенный к саммиту АТЭС в 2012 году. Его изображение украшает купюру в 2000 рублей.

4. Ответ: Б) Калининград

Почему: это “Рыбная деревня” — этнографический и туристический комплекс в Калининграде, стилизованный под архитектуру старого Кёнигсберга.

5. Ответ: Б) Красноярск

Почему: это знаменитый природный заповедник “Столбы”, одна из главных достопримечательностей Красноярска и всей Сибири.

6. Ответ: Б) Суздаль

Почему: это вид на Суздальский кремль и его окрестности. Суздаль — город-музей под открытым небом, жемчужина Золотого кольца России.

7. Ответ: Б) Сочи

Почему: это олимпийский стадион “Фишт”, построенный к зимней Олимпиаде 2014 года. Сочетание моря, гор и ультрасовременной архитектуры безошибочно указывает на Сочи.

Ваши результаты

7 из 7: Вы — настоящий гуру путешествий по России! Вас не проведешь, вы узнаете любой уголок страны. Пора составлять собственные гиды!

5-6 из 7: Отличный результат! Вы много путешествовали или просто очень любознательны. Еще пара поездок — и вы станете экспертом.

3-4 из 7: Неплохо! Вы знаете главные туристические центры, но впереди еще много открытий. Россия ждет вас!

0-2 из 7: Похоже, ваше большое путешествие по России еще впереди! Это отличный повод начать планировать свою следующую поездку.