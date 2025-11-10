Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Понедельник 10 ноября

10:16Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии
Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии

Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии
165

Казалось бы, после недавней трагедии Анне Седоковой нужен покой, но вместо этого певица оказалась в эпицентре настоящей войны, которую ей объявили ревнивые жены ее многочисленных поклонников.

Все началось с одного сообщения, которое больше походило на ультиматум из боевика. Некая дама, чей муж, видимо, пополнил армию поклонников Седоковой, прислала певице гневную тираду: "Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась".

Вместо того чтобы испугаться, Анна включила режим детектива, сообщает StarHit. Она предположила, что это либо "странный преследователь", либо "какая-то сумасшедшая баба". После короткого расследования выяснилось, что источник угроз — ревнивая супруга соседа, который всего-то раз помог певице занести цветы в квартиру.

И тут выясняется, что этот случай — лишь верхушка айсберга. Оказалось, телефон Анны буквально разрывается от сообщений мужчин, а ей приходится отбиваться не только от них, но и от их вторых половин.

"Таких много, правда, — признается сама артистка. — На рабочем и не такое случается".

Получается, пока одни сочувствуют, другие выстраиваются в виртуальную очередь из чужих мужей, создавая певице проблемы на ровном месте.

Но за этой комичной ситуацией скрывается настоящая боль. Седокова, которая не так давно пережила потерю бывшего мужа, обратилась ко всем ревнивицам с отчаянным призывом: "Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда спросить у своего парня или мужа: "Как ты смеешь писать другим!".

Особенно артистку задело то, что в угрозах упомянули имя ее покойного экс-супруга. Тут ирония заканчивается. "Никто и никогда не смеет упоминать его имя в плохом ключе, — жестко заявила Анна. — Хотела меня опозорить? Давай. Мне как будто бы терять нечего".

В итоге история, которая начиналась как забавный анекдот о любвеобильном соседе, обернулась напоминанием о том, через что на самом деле проходит певица. И пока одни борются за внимание своих неверных мужей, она продолжает бороться со своей собственной, настоящей болью.

10 ноября 2025, 10:16
Анна Седокова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
StarHit✓ Надежный источник

Литвинова, Седокова и другие артистки возненавидели школу: почему?

Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье

Черный список ВОЗ: 7 продуктов, которые незаметно портят ваше здоровье
Думаете, главный враг здоровья – это стресс и плохая экология? Всемирная организация здравоохранения уверена, что один из главных "преступников" прячется гораздо ближе – на полках наших кухонных шкафов и холодильников.

Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья

Спецоперация "Квартира": Лариса Долина думала, что ловит мошенников, а на самом деле лишилась жилья
Новые детали в деле о продаже квартиры Ларисы Долиной звучат как сценарий шпионского фильма, в котором главная героиня до последнего не понимала, что она – жертва, а не спецагент. Похоже, Лариса Александровна была уверена, что участвует в сверхсекретной операции по поимке преступников.

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября

День, когда смех приводит к слезам: что категорически запрещено делать 10 ноября
10 ноября в народном календаре – день не простой, а великий. 10 ноября отмечается праздник Параскевы Пятницы, одной из самых почитаемых и строгих святых на Руси.

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств

Золотая пятерка: специи, которые врачи советуют есть каждый день вместо лекарств
Щепотка перца в суп, палочка корицы в кофе, зубчик чеснока в салат – мы используем приправы каждый день, чтобы сделать еду вкуснее. Врач Ирина Баранова в своем Telegram-канале рассказала о пяти самых полезных специях, которые должны быть на каждой кухне.

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи

Ученые научились заживлять кожу без шрамов с помощью обычной специи
Исследователи из Пенсильванского университета официально подтвердили: в этом скромном растении действительно скрыта суперсила. Все началось, как это часто бывает в 21 веке, с завирусившегося тренда.

