Очередь из чужих мужей: Седокову атакуют ревнивые жены, не дав опомниться после трагедии

Казалось бы, после недавней трагедии Анне Седоковой нужен покой, но вместо этого певица оказалась в эпицентре настоящей войны, которую ей объявили ревнивые жены ее многочисленных поклонников.



Все началось с одного сообщения, которое больше походило на ультиматум из боевика. Некая дама, чей муж, видимо, пополнил армию поклонников Седоковой, прислала певице гневную тираду: "Не рекомендую общаться и спать с чужими мужчинами, особенно, с моим. В противном случае ты пожалеешь, что со мной связалась".

Вместо того чтобы испугаться, Анна включила режим детектива, сообщает StarHit. Она предположила, что это либо "странный преследователь", либо "какая-то сумасшедшая баба". После короткого расследования выяснилось, что источник угроз — ревнивая супруга соседа, который всего-то раз помог певице занести цветы в квартиру.

И тут выясняется, что этот случай — лишь верхушка айсберга. Оказалось, телефон Анны буквально разрывается от сообщений мужчин, а ей приходится отбиваться не только от них, но и от их вторых половин.

"Таких много, правда, — признается сама артистка. — На рабочем и не такое случается".

Получается, пока одни сочувствуют, другие выстраиваются в виртуальную очередь из чужих мужей, создавая певице проблемы на ровном месте.

Но за этой комичной ситуацией скрывается настоящая боль. Седокова, которая не так давно пережила потерю бывшего мужа, обратилась ко всем ревнивицам с отчаянным призывом: "Девочки, пожалуйста! Не всегда виновата женщина, нужно иногда спросить у своего парня или мужа: "Как ты смеешь писать другим!".

Особенно артистку задело то, что в угрозах упомянули имя ее покойного экс-супруга. Тут ирония заканчивается. "Никто и никогда не смеет упоминать его имя в плохом ключе, — жестко заявила Анна. — Хотела меня опозорить? Давай. Мне как будто бы терять нечего".

В итоге история, которая начиналась как забавный анекдот о любвеобильном соседе, обернулась напоминанием о том, через что на самом деле проходит певица. И пока одни борются за внимание своих неверных мужей, она продолжает бороться со своей собственной, настоящей болью.