Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым

Пятница 7 ноября

19:47Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым 18:23"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля 17:32Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки 16:16"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной 15:30Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали 13:58В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот 12:51В чем разница между ленью и выгоранием – это знание поможет сохранить здоровье 12:08Врач-реабилитолог призвал россиян не терпеть боль – так организм дает важные сигналы 11:08Российская путешественница предупредила о представляющих опасность для туристов блюдах 09:34Названы самые популярные направления для отдыха на Новый год в России 08:33Народный вердикт: россияне выбрали лучшего производителя витамина D3 06:41Россияне назвали источник вдохновения в работе – мнения мужчин и женщин разделились 03:07Люди стали отдавать предпочтение бюджетной бытовой технике – исследование 00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:34Ко Дню народного единства записано попурри "Музыка подружит нас" на 11 языках России и СНГ 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина
Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым

Откладывать бесполезно: психологи назвали одну фразу, которая мешает вам стать богатым
41

Психологи уверены: пока вы не избавитесь от одного ключевого убеждения, никакие курсы по инвестированию не помогут вам стать богатым.

Психологи, работающие с финансовым мышлением, называют самой разрушительной установкой фразу: "Деньги даются тяжелым трудом" или "Чтобы много зарабатывать, нужно очень много работать".

Как это работает

Это убеждение формирует так называемый "менталитет дефицита" и "менталитет тяжелого труда". Ваш мозг воспринимает богатство как нечто, что всегда связано с болью, страданиями и лишениями. Вы подсознательно саботируете возможности легкого заработка, потому что они не соответствуют вашей внутренней программе.

Парадокс

Люди, верящие в этот принцип, часто работают на износ, но при этом зарабатывают мало. Они бессознательно выбирают самую сложную дорогу, чтобы подтвердить свою внутреннюю установку.

Что делать, чтобы перенастроить мозг?

Замените фразу. Поменяйте ее на: "Деньги приходят легко, когда я занимаюсь любимым делом" или "Я получаю достойное вознаграждение за мою ценность".

Разрешите себе легкий доход. Начните принимать подарки, бонусы и комплименты без чувства вины и ощущения, что вы это "не заслужили".

Ищите рычаги. Богатые люди зарабатывают не потом, а рычагами: инвестициями, грамотным делегированием и уникальными идеями. Поймите, что ваша ценность не в часах работы, а в результате.

Если вы хотите много зарабатывать, перестаньте верить, что это должно быть мучительно сложно. Разрешите себе легкие деньги.

7 ноября 2025, 19:47
Фото: freepik.com
Psychology Today✓ Надежный источник

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля

"Анора" – это ошибка": Эмир Кустурица втоптал в грязь победителя Каннского фестиваля
Легендарный режиссер вынес свой вердикт главному европейскому кинособытию года, и этот вердикт – приговор. Во время встречи со студентами Эмир Кустурица не стал ходить вокруг да около и сразу высказал все, что думает о триумфаторе Канн — фильме "Анора".

Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки

Этот копеечный предмет из СССР облегчит жизнь каждой хозяйки
Он стоил копейки, а пользы приносил на миллион. И знаете что? Он до сих пор незаменим. В погоне за новомодными гаджетами и чудо-тряпками из микрофибры мы часто забываем о простых, но гениальных вещах, которые верой и правдой служили нашим мамам и бабушкам.

"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной

"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной
Самая обсуждаемая свадьба сезона получила вместо поздравлений ядовитый комментарий, который мгновенно стал главным светским скандалом. Пока певец Shaman и общественный деятель Екатерина Мизулина принимали поздравления, главная "королева хайпа" российского шоу-бизнеса Ксения Собчак готовила свой фирменный словесный удар.

Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали

Назван единственный продукт, который врачи советуют есть каждый день, и это не то, о чем вы подумали
Всего одна горсть этого продукта в день способна запустить в организме мощные процессы по защите сердца, улучшению памяти и борьбе со стрессом. В поиске "волшебной таблетки" для здоровья мы часто упускаем из виду простые и доступные продукты, способные творить чудеса.

В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот

В громкой истории аферы с квартирой Ларисы Долиной произошел новый поворот
Покупательница квартиры известной российской певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, решила обжаловать решение суда, признавшее сделку о купле-продаже недействительной. Информация о зарегистрированной кассационной жалобе появилась в распоряжении журналистов, что подтверждает дальнейшее развитие судебного разбирательства.

