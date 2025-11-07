"Вас не укачало? А нас уже тошнит": Собчак "благословила" брак Shaman и Мизулиной

Самая обсуждаемая свадьба сезона получила вместо поздравлений ядовитый комментарий, который мгновенно стал главным светским скандалом.



Пока певец Shaman и общественный деятель Екатерина Мизулина принимали поздравления, главная "королева хайпа" российского шоу-бизнеса Ксения Собчак готовила свой фирменный словесный удар. В новом выпуске своего YouTube-шоу она не оставила камня на камне от идиллии молодоженов.

Обратившись к паре, Собчак с ледяной иронией пожелала им счастливого плавания по "бурному морю совместной жизни", после чего добавила фразу, обреченную стать мемом: "Главное, чтобы не укачало". Но вишенкой на торте стал финальный панчлайн, озвучивший мысли многих скептиков: "А то многих на берегу уже, глядя на вас, немножко подташнивает".

Само торжество с самого начала выглядело как хорошо продуманный перформанс. Отказ от традиционного смокинга и белого платья в пользу одинаковых рубашек цвета хаки, необычный выбор места для церемонии — все это только подогревало слухи, что этот союз — нечто большее, чем просто история любви. Их роман и до этого развивался под прицелом камер: совместные публичные выходы, нашумевшая сцена с "почти поцелуем" в одной из школ — пара явно наслаждалась всеобщим вниманием.

Пока новоиспеченная семья наслаждается статусом самой громкой пары страны, вся светская тусовка замерла в ожидании: выдержит ли их семейная лодка шторм такой славы, или пророчество Ксении сбудется раньше, чем все думают?