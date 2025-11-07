Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ

В последнее время вопросы безопасности жилищного фонда в России становятся все более актуальными.

Одной из серьезных угроз, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов, является утечка газа. Об этом напоминает общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, который призвал россиян использовать мыльный раствор для выявления потенциальных утечек в своих квартирах.

По словам Бондаря, запах газа не всегда может служить надежным индикатором утечки. У некоторых людей обоняние может быть недостаточно острым, чтобы заметить даже малые концентрации газа в воздухе. В связи с этим он предлагает простой и доступный способ проверки: смешать воду с мылом или шампунем и нанести полученный раствор на места соединений труб, краны и швы. Если на этих участках появятся пузырьки, это будет свидетельствовать о наличии утечки.

Кроме визуального метода, Бондарь также упоминает о звуковых признаках утечки. При сильном выделении газа можно услышать шипение или свист, что особенно заметно в тихой комнате. Также важно помнить о том, что рукой можно ощутить прохладный поток газа у соединений. Эти простые советы могут помочь предотвратить серьезные аварии и сохранить жизни.

Если же утечка была обнаружена, Бондарь настоятельно рекомендует немедленно покинуть помещение и вызвать специалистов. Важно открыть окна для проветривания и закрыть краны, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения газа. Также стоит предупредить соседей о возникшей ситуации. При этом категорически запрещается зажигать спички, включать электрические приборы или пользоваться мобильными телефонами в помещениях с подозрением на утечку — даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, в последнее время россияне начали обращать внимание на качество коммунальных услуг. Например, недавно был озвучен способ получения компенсации за недостаточно горячую воду. Для этого необходимо измерить температуру воды и обратиться к коммунальщикам с просьбой о перерасчете. Такие меры показывают, что граждане становятся более осведомленными о своих правах и обязанностях коммунальных служб.