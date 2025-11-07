Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ

Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России"Я не звезда, я хожу за колбасой": Розенбаум – о своем "военном" парфюме, нелюбви к звездам и настоящей России Какой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рожденияКакой урок пришла усвоить ваша душа? Ответ скрыт в дате вашего рождения Ни в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 годаНи в коем случае не берите это в руки в день долголетия и запретов, 29 октября 2025 года Подмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациямПодмосковье вышло в финал премии "Маршрут года" по 12 номинациям

Лента новостей

Четверг 6 ноября

00:23Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ 21:22Спортивные проекты Московской области масштабируют на федеральном уровне 20:35Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс 19:32Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам 18:25Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое 17:15Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 16:28Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем? 15:29Больничный по-новому: кто с 2026 года получит 100% зарплаты, а кто рискует остаться с копейками 14:1118-летнего спортсмена признали самым сексуальным мужчиной планеты 13:21Метеоролог сообщил о наступлении в Москве зимы уже на следующей неделе 12:02На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба – что это значит для человечества? 11:24Овечкин признан первым игроком в истории НХЛ, забившим 900 шайб 10:04Раскрыт простой и эффективный способ быстро заснуть при пробуждении ночью 08:37Россиян предупредили об опасности регулярного употребления мяса и молочки с антибиотиками 06:42Россиян предупредили о новой схеме мошенников с аккаунтами в сервисах продажи и аренды жилья 03:28Врач рассказал об особой опасности клубники для здоровья 00:27Ученые назвали способ восстановить зубную эмаль естественным путем 21:02РЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 20:29Древний "лайфхак" от Омара Хайяма: четыре строки, которые избавят от главного стресса современности 19:38Мясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 18:24Сердце колотится не зря: врач назвала главную опасность фильмов ужасов и кому их нельзя смотреть 17:42Кому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 16:21Ешьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет 15:34Свадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 14:40Нотариусы рассказали о самых частых причинах отказа россиян от своей недвижимости 13:09Чем хорош фен-выпрямитель Aero Straight 12:25Назван самый сексуальный мужчина 2025 года – победитель считает свое признание абсурдом 10:53Средиземноморская диета признала эффективной при лечении синдрома раздраженного кишечника 09:32Что делать, если соседи на дают спать по ночам – ответила юрист 09:04Специалист предупредила об опасности долгого использования разделочных досок на кухне 06:12Что нельзя делать 5 ноября в Яков день – приметы, обычаи и традиции 03:19Эксперт по недвижимости назвал цену самой дешевой однушки в Москве 00:27Почему женщины чаще становятся "эмоциональными лидерами" в семье? 21:06Срочно: после продолжительной болезни ушел из жизни Николаев 18:31Адвокат назвал способ борьбы с соседями-любителями накапливать хлам в квартире 16:48Врач предупредила об опасных последствиях позднего ужина 14:24Выявлен эффективный способ облегчить боль в коленях без лекарств 14:01В Подмосковье вручили награды ко Дню народного единства 12:16Юрист раскрыл способ вернуть деньги после аннулирования жилищной сделки 10:07День народного единства: что мы на самом деле празднуем 4 ноября? 06:49Что нельзя делать 4 ноября в день Осенней Казанской – приметы и поверья 03:07Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами 00:13Мужчина спас кошку от питона и попал под шквал критики – самая необычная история дня 18:27Забытый "суперфуд": почему врачи советуют есть немного сала каждый день, особенно зимой 16:57Избавляемся от посторонних ароматов в квартире – 4 способа избавиться от соседских запахов 14:18Жирная рыба и шпинат помогают эффективно бороться с депрессией – диетолог 12:37Евгению Плющенко – 43: вспоминаем путь фигуриста к вершине спортивной карьеры 10:2263 % россиян рассчитывают купить студию или однокомнатную квартиру – исследование 06:42Что нельзя делать 3 ноября в Иларионов день, чтобы не навлечь на себя беду 03:39Совместная радость снижает уровень стресса без лекарств – новое исследование
685
400
true
Dni.city
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.city»
235
35

Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ

Мыльный раствор помогает обнаружить дома утечку газа – эксперт по ЖКХ
62

В последнее время вопросы безопасности жилищного фонда в России становятся все более актуальными.

Одной из серьезных угроз, с которой сталкиваются жители многоквартирных домов, является утечка газа. Об этом напоминает общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, который призвал россиян использовать мыльный раствор для выявления потенциальных утечек в своих квартирах.

По словам Бондаря, запах газа не всегда может служить надежным индикатором утечки. У некоторых людей обоняние может быть недостаточно острым, чтобы заметить даже малые концентрации газа в воздухе. В связи с этим он предлагает простой и доступный способ проверки: смешать воду с мылом или шампунем и нанести полученный раствор на места соединений труб, краны и швы. Если на этих участках появятся пузырьки, это будет свидетельствовать о наличии утечки.

Кроме визуального метода, Бондарь также упоминает о звуковых признаках утечки. При сильном выделении газа можно услышать шипение или свист, что особенно заметно в тихой комнате. Также важно помнить о том, что рукой можно ощутить прохладный поток газа у соединений. Эти простые советы могут помочь предотвратить серьезные аварии и сохранить жизни.

Если же утечка была обнаружена, Бондарь настоятельно рекомендует немедленно покинуть помещение и вызвать специалистов. Важно открыть окна для проветривания и закрыть краны, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения газа. Также стоит предупредить соседей о возникшей ситуации. При этом категорически запрещается зажигать спички, включать электрические приборы или пользоваться мобильными телефонами в помещениях с подозрением на утечку — даже малейшая искра может привести к катастрофическим последствиям.

Кроме того, в последнее время россияне начали обращать внимание на качество коммунальных услуг. Например, недавно был озвучен способ получения компенсации за недостаточно горячую воду. Для этого необходимо измерить температуру воды и обратиться к коммунальщикам с просьбой о перерасчете. Такие меры показывают, что граждане становятся более осведомленными о своих правах и обязанностях коммунальных служб.

Шоу-бизнес в Telegram

7 ноября 2025, 00:23
Фото: Freepik
NEWS.ru✓ Надежный источник

По теме

Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс

Нас обманывали: "залипать" в телефон перед сном можно – но есть один важный нюанс
Новое исследование канадских ученых буквально разделило всех на тех, кому можно, и тех, кому категорически нельзя. Исследователи из университетов Торонто и Лаваля решили копнуть глубже и опросили больше тысячи взрослых об их вечерних привычках.

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам

Зарплата за борщ и чистые носки: мужей в России хотят обязать платить женам
Представьте: каждый месяц на карту вашей жены приходит фиксированная сумма не от вас, а по закону. За то, что она ведет хозяйство. Группа общественных деятелей выступила с предложением, которое может навсегда изменить правила игры в российских семьях.

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое

Принц Гарри не против: Меган Маркл снова взялась за старое
Казалось, дни Голливуда для нее остались в прошлом, но герцогиня Сассекская решила иначе. Меган Маркл снова взялась за старое и вернулась на съемочную площадку.

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов

Три копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов
В эпоху многоступенчатых систем ухода за кожей и бесконечных баночек от мировых брендов, профессиональные визажисты и бьюти-эксперты до сих пор держат в своих чемоданчиках старые, проверенные средства. Эти "копеечные" кремы, созданные еще в советские времена, обладают настолько сильными, а главное, понятными составами, что легко дают фору дорогостоящему люксу.

Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?

Что будет, если каждое утро пить теплую воду с лимоном, медом и имбирем?
Существует простой и доступный рецепт утреннего напитка, который многие называют "эликсиром для сосудов". Забота о здоровье сердца и сосудов — это не всегда про дорогие лекарства и сложные процедуры.

Выбор читателей

05/11СрдМясо, яйца и шоколад: доктор Мясников отменил строгие диеты и назвал 8 главных продуктов для здоровья 05/11СрдСвадьба, в которую верили не все: Shaman и Екатерина Мизулина официально стали мужем и женой 06/11ЧтвТри копеечных советских крема, которые работают лучше люкса: советы визажистов 05/11СрдКому досталось наследство Юрия Николаева: раскрыта последняя воля телеведущего 05/11СрдРЖД изменили правила покупки билета в плацкарте: что нужно знать 05/11СрдЕшьте это каждый день: врач назвал главный продукт, который чистит сосуды после 40 лет