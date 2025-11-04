Фармацевт предупредил о несовместимости кофе с определенными лекарствами

Фармацевт Ян Бадд сделал важное заявление о том, что сочетание кофе с некоторыми лекарственными средствами может привести к нежелательным последствиям для здоровья.

По словам специалиста, кофеин, содержащийся в кофе, часто добавляется в препараты для лечения простуды и гриппа. Это делается для того, чтобы помочь пациентам справиться с сонливостью и повысить общую бодрость. Однако, если одновременно употреблять кофе и эти лекарства, может возникнуть чрезмерная стимуляция нервной системы. Это, в свою очередь, может привести к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления и повышенной раздражительности.

Фармацевт также акцентировал внимание на том, что кофе несовместим с такими популярными обезболивающими средствами, как ибупрофен и парацетамол. Обезболивающие препараты могут раздражать слизистую оболочку желудка, а кофе создает кислую среду, что усиливает это раздражение. В результате повышается риск развития язвы желудка, а также может возникнуть изжога — довольно неприятное состояние, которое доставляет массу дискомфорта.

Кроме того, Бадд отметил, что кофе может снижать эффективность некоторых препаратов, предназначенных для контроля артериального давления и лечения остеопороза. Он не призывает полностью отказываться от кофе при приеме этих медикаментов, но советует подождать не менее 30 минут после приема лекарства перед тем, как пить кофе. Это поможет минимизировать возможные негативные взаимодействия.

Фармацевт также предупредил о рисках, связанных с употреблением кофеина на фоне приема антидепрессантов. Избыток кофеина может задерживать выведение ингибиторов обратного захвата серотонина из организма, что может усилить их побочные эффекты. В редких случаях это приводит к резкому повышению уровня серотонина в крови, что проявляется такими симптомами, как спутанность сознания, учащенное сердцебиение и дрожь. В таких ситуациях требуется срочная медицинская помощь.

Кроме того, гастроэнтеролог Ольга Чистик добавила, что людям с чувствительным пищеварением следует быть осторожными с кофе. Употребление этого напитка может вызвать боли в животе и частые позывы к туалету у пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это еще одно подтверждение того, что кофе может оказывать негативное влияние на здоровье в определенных условиях.