Инициативная группа спасла собаку из погреба в Ленобласти

В Кировском районе Ленинградской области произошел трогательный случай, который привлек внимание местных жителей и любителей животных.

Спасательная группа "Кошкиспас" оказала помощь 15-летнему псу по имени Кубик, который оказался в затруднительном положении, заблокировавшись в подвале. Этот пес породы водолаз, весом около 70 килограммов, стал настоящим героем этой истории.

По информации из телеграм-канала "Ленобласть для друзей", Кубик случайно попал в узкое пространство подвала и не смог выбраться самостоятельно. Хозяева собаки забили тревогу, когда заметили, что их любимец пропал. Не дождавшись помощи, они обратились к спасателям, которые быстро отреагировали на вызов.

Когда команда "Кошкиспас" прибыла на место происшествия, они столкнулись с трудной задачей. Обычные методы спасения не сработали, и стало ясно, что нужно принимать более радикальные меры. Один из спасателей, Никита, решился спуститься в подвал, чтобы помочь Кубику. Он понимал, что пес находится в стрессе и нуждается в поддержке.

Спасатель аккуратно наклонился к Кубику и надел на него специальную фиксирующую повязку. Несмотря на то что собака выглядела истощенной и обессиленной, она не проявляла агрессии. Кубик лишь жалобно скулил, выражая свое беспокойство. В это время его хозяева снаружи подбадривали его ласковыми словами, стараясь успокоить своего четвероногого друга.

После того как повязка была надежно закреплена, Никита и сыновья хозяйки начали процесс извлечения Кубика из подвала. Это было непростое дело, учитывая размеры собаки и ограниченное пространство. Однако благодаря совместным усилиям им удалось вытащить пса на свежий воздух. Освобожденный Кубик выглядел уставшим, но счастливым. Его сразу же осмотрели, чтобы удостовериться в отсутствии травм.

После спасательной операции Кубика бережно отвезли к машине, где его ждали заботливые хозяева. Эта история стала ярким примером того, как важно быть внимательным к своим питомцам и как быстро может понадобиться помощь профессионалов в экстренной ситуации.