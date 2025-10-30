Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Четверг 30 октября

"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме

"Любаня откинулась!": Успенская с юмором рассказала о пьяной погоне и ночи в американской тюрьме
54

Королева русского шансона Любовь Успенская поделилась шокирующей историей из своего прошлого, когда она жила в США.

Как сообщает "Комсомольская правда", исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" призналась, что однажды провела ночь в американской тюрьме после пьяной погони и даже успела вступить в конфликт с сокамерницами.

Как все началось

В эфире шоу "Вопрос ребром" 71-летняя звезда рассказала, что инцидент произошел после визита к врачу.

"Я упала дома, поскользнулась, получила ушиб ребер. Я поехала в Сан-Бернардино, там была русская клиника. Они проверили, что нет перелома. Мы от радости набухались. Я села за руль. Со мной четверо мужчин было", — вспоминает Успенская.

Празднование хороших новостей быстро вышло из-под контроля. Певица признается, что вела себя неподобающе: включила в машине громкую музыку и разогналась до 180 километров в час.

Погоня и арест

Такое поведение не могло остаться незамеченным. Вскоре за машиной Успенской увязалась полиция.

"Мусора за мной едут, мигают, сигналят, а я не слышу – музыка перекрывает. Потом они меня на обочину сдвинули. Я попала в тюрьму. Я тогда была в таком угаре!" — говорит артистка.

По ее словам, она была в таком состоянии, что едва могла говорить. После задержания ее доставили в участок и поместили в общую камеру.

Ночь в камере

В камере певицу, любимицу русской эмиграции, ждал неприятный сюрприз. Ее соседками оказались американские проститутки, которые сразу попытались установить свои порядки.

"Ко мне там начали проститутки приставать. А я среди них, певица… И тут эти проститутки: "А ну дай свой пиджак, мне холодно!" А я ей: "Я тебе сейчас такой пиджак дам!" — рассказывает Успенская о том, как дала жесткий отпор сокамерницам.

Она провела в камере всю ночь, отказываясь от тюремной еды, которую, по ее словам, тут же забирали соседки. Утром ее освободили.

"Когда я выходила, мои друзья и третий муж сказали: "Любаня откинулась!" — с юмором завершила свой рассказ певица.

Жизнь в США и возвращение в Россию

Эта история произошла в тот период, когда Любовь Успенская жила в США. Она уехала из СССР в 1977 году и около 15 лет выступала в русских ресторанах на Брайтон-Бич. В 1993 году, после записи первых альбомов, она приехала в Россию, где ее накрыла волна популярности, заставившая остаться на родине.

Интересно, что, уехав с советским паспортом и получив американское гражданство, артистка почти 30 лет жила и работала в Москве без российского паспорта. Лишь в 2024 году она наконец официально стала гражданкой России.

30 октября 2025, 10:30
Любовь Успенская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
