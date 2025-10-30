Куда не пустят без денег: список стран, где туристам проверяют баланс на карте

"У меня есть обратный билет, значит, меня пропустят!" — так думают многие туристы. Но в некоторых странах этого недостаточно. Для этого пограничники все чаще просят показать "финансовую подушку".

Где требуют показать деньги

Страны Шенгенской зоны. Здесь жесткие правила. От туриста могут потребовать доказать наличие средств — в среднем, от 40 до 70 евро на каждый день пребывания. Если поездка длится 10 дней, на карте должно быть не менее 400–700 евро.

Великобритания. Требования здесь более индивидуальны, но вас могут попросить показать выписки со счета, подтверждающие, что у вас достаточно средств для покрытия всех расходов.

Некоторые страны Юго-Восточной Азии. Хотя большинство направлений (Турция, Египет) не требуют выписок, в некоторых государствах (например, в Японии или иногда в Индонезии) при возникновении вопросов о цели визита могут запросить подтверждение платежеспособности.

США и Канада. Здесь обычно просят показать доказательства того, что у вас есть причины вернуться домой (семья, работа), но при наличии туристической визы офицер может попросить показать, что у вас есть деньги для пребывания.

Как доказать платежеспособность

Банковская выписка. Идеально — распечатка с мокрой печатью банка на английском языке.

Наличные. Быстро, но менее удобно.

Брони отелей и оплаченные билеты. Чем больше у вас оплаченных заранее услуг, тем меньше вопросов.

Перед поездкой всегда проверяйте официальные требования консульств. Недостаток средств — одна из самых частых причин отказа во въезде.