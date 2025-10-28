Синоптик призвала москвичей готовиться к дождям вместо снега

Синоптики сообщили, что москвичам в ближайшие дни не стоит ожидать снега, особенно в преддверии ноябрьских праздников.

Татьяна Позднякова, известный метеоролог, выступила с предупреждением, что погода в столице будет далеким от зимнего сценария. По её словам, температура воздуха в это время вряд ли опустится ниже нуля, что делает вероятность появления снежного покрова крайне низкой.

В период с 2 по 4 ноября жители Москвы столкнутся с дождливыми днями. По прогнозам Поздняковой, осадки будут местами довольно сильными, что может привести к тому, что общая норма по осадкам будет выполнена. "В праздничные дни мы ожидаем осадки, временами сильные. Что же до снега, то, по разным моделям, снег не выпадет", — отметила синоптик. Это заявление стало неожиданным для многих, кто надеялся на традиционное зимнее убранство города в начале ноября.

Интересно, что в конце октября в Москве были замечены цветущие ромашки на Рязанском проспекте. Этот факт еще раз подчеркивает аномально теплую погоду для этого времени года. Местные жители и гости столицы могут наблюдать за тем, как природа реагирует на изменения климата. Цветение ромашек в конце октября — это явление, которое вызывает удивление и даже недоумение, так как обычно именно в это время года начинаются первые заморозки и снегопады.

Погода в Москве продолжает удивлять своим разнообразием. В то время как некоторые горожане предпочли бы насладиться снежными пейзажами, другие радуются теплым осенним дням. Тем не менее, синоптики призывают быть готовыми к дождям и не забывать об осенней одежде. Важно помнить, что даже несмотря на отсутствие снега, осадки могут сделать улицы скользкими и мокрыми.

Москвичам стоит подготовиться к дождливым ноябрьским праздникам. С учетом прогноза Поздняковой, стоит запланировать активное времяпрепровождение под крышей или взять с собой зонт при выходе на улицу. Погода может оказаться капризной, но это не повод для уныния. Ноябрьские праздники всегда можно провести весело и с пользой, даже если за окном не будет зимней сказки.