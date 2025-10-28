Звезд обвинили в сговоре с мошенниками Тесты Кирилл Туриченко из "Иванушек" станет отцом Игры Сонник

Вторник 28 октября

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"

Не стало Романа Попова: чем запомнился звезда "Полицейского с Рублевки"
142

Актеру было всего 40 лет.

Печальная новость пришла для всех поклонников российского кино. После продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни Роман Попов. Зрители полюбили его за образ добродушного и неуклюжего следователя Игоря Мухича из сериала "Полицейский с Рублевки", но его творческий путь был гораздо шире этой, безусловно, звездной роли.

Роль, которая сделала его народным любимцем

Для миллионов зрителей Роман Попов навсегда останется Игорем Мухичем. Его персонаж в комедийном сериале "Полицейский с Рублевки" стал настоящим феноменом. Мухич – это не просто смешной и немного наивный следователь, это верный друг, который, несмотря на свою неуклюжесть, всегда готов прийти на помощь.

Попов сумел создать настолько яркий и живой образ, что его герой получил собственный спин-офф – сериал "Детективное агентство Мухича". Актер наделил своего персонажа невероятным обаянием, искренностью и добротой, за что его и полюбили по всей стране. Эта роль доказала, каким большим комедийным талантом он обладал.

Но его карьера началась задолго до этого проекта.

Творческий путь: от КВН до большого экрана

Роман Попов, как и многие комедийные артисты его поколения, начинал свой путь в КВН. Его талант был замечен, и вскоре он стал участником популярных юмористических шоу, таких как Comedy Club. Именно там он отточил свое мастерство и умение работать с публикой.

Постепенно он начал появляться в кино и сериалах, с каждым разом получая все более заметные роли. Он был органичен в комедийном жанре, но не боялся и других амплуа.

Ключевые работы в кино и на телевидении:

ГодНазваниеРоль
2009–2011"Гаражи"Эпизодическая роль
2012"Счастливы вместе"Эпизодическая роль
2016–2019"Полицейский с Рублевки" (сериал)Игорь Мухич
2017"Полицейский с Рублевки в Бескудниково"Игорь Мухич
2018"Каникулы президента"Полковник ФСО
2018"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"Игорь Мухич
2019"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"Игорь Мухич
2021–2024"Девушки с Макаровым"Начальник следственного отдела Синицын
2021"Полицейский с Рублевки. Мы тебя найдем"Игорь Мухич
2022"Детективное агентство Мухича"Игорь Мухич
2022"Сергий против нечисти"Журавлев

Этот список показывает, насколько востребованным артистом он был в последние годы.

Борьба, которая вызывала уважение

Несколько лет назад Роман Попов публично рассказал о своем диагнозе – онкологическом заболевании мозга. Он не скрывал свою борьбу, проходя курсы лечения и продолжая работать, когда это было возможно. Актер демонстрировал невероятную силу духа, оптимизм и волю к жизни, чем вызывал огромное уважение у коллег и поклонников.

К сожалению, после периода ремиссии болезнь вернулась. Его жизненный путь оборвался слишком рано.

Что останется после него

Роман Попов был ярким и самобытным артистом, который умел дарить людям радость и смех. Его персонажи, и в первую очередь Игорь Мухич, навсегда останутся в сердцах зрителей как символ доброты и искренности. Он покинул нас, но его работы в кино будут еще долго напоминать о его таланте.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2025, 14:34
Роман Попов. Фото: кадр из фильма "Полицейский с Рублевки"
Telegram @starhitru✓ Надежный источник

