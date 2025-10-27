В России значительно вырос спрос населения на уходовую косметику – исследование

В последние годы в России наблюдается заметный рост интереса к уходовой косметике.

Это подтверждают результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир", которое показало, что все больше россиян обращают внимание на средства по уходу за кожей и волосами. Данная тенденция свидетельствует о том, что население становится более осведомленным о важности ухода за собой и стремится улучшить качество своей жизни.

Согласно данным исследования, 88% россиян совершили хотя бы одну покупку уходовой косметики в течение прошедшего года. Это говорит о том, что уходовая косметика становится неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Более того, активность потребителей заметно возросла: частота покупок увеличилась на 10% по сравнению с предыдущим годом. Это может быть связано с ростом доступности информации о различных продуктах и их преимуществах, а также с увеличением числа брендов, предлагающих качественную уходовую косметику.

Интересно, что изменились и демографические характеристики покупателей. Если в 2019 году средний возраст людей, впервые покупающих косметику, составлял 17 лет, то сейчас он снизился до 14 лет. Это указывает на то, что молодое поколение начинает заботиться о своей внешности гораздо раньше. При этом стоит отметить, что первое знакомство с косметикой происходит не с декоративных средств, а именно с уходовых продуктов. Молодежь все чаще выбирает уходовые средства через онлайн-магазины, что также подчеркивает значимость цифровых каналов в современном потреблении.

Согласно данным китайского Госстата, импорт косметики из Китая в Россию значительно увеличился с начала 2025 года. С января по сентябрь объем поставок вырос в 1,6 раза и составил 115,4 миллиона долларов. Наибольшей популярностью пользуются средства для ухода за кожей, а также продукты для гигиены полости рта и макияжа глаз и губ. Этот рост импорта свидетельствует о том, что российские потребители открыты для новых брендов и готовы экспериментировать с различными продуктами.

Можно сделать вывод о том, что спрос на уходовую косметику в России продолжает расти. Увеличение частоты покупок, изменение возрастной категории потребителей и рост импорта из Китая — все это подчеркивает важность ухода за собой в жизни современного россиянина. В будущем можно ожидать дальнейшего роста интереса к этой категории товаров, что будет способствовать развитию рынка и появлению новых брендов и продуктов.