"Я – народная артистка": почему именно эта фраза сделала Долину идеальной мишенью для мошенников

История Ларисы Долиной, потерявшей крупную сумму денег в результате мошеннической схемы с продажей квартиры, получила шокирующее продолжение.

Результаты судебной психолого-психиатрической экспертизы, опубликованные изданием Baza, не только подтвердили факт психологического воздействия, но и раскрыли причину, по которой артистка оказалась такой легкой мишенью.



Оказывается, дело не только в изощренности мошенников, но и в особенностях личности самой звезды.

Отказ от экспертизы и "подозрительная" сделка

Покупательница квартиры, IT-специалист Полина Лурье, не заметила в ходе сделки ничего необычного. Единственным, что вызвало вопросы, стал отказ Долиной от стандартной процедуры: перед продажей артистка отказалась проходить диагностику у нарколога и психиатра. По словам инсайдеров, певица намекнула, что она "народная артистка" и никакие подобные экспертизы недопустимы.

Этот отказ, возможно, помешал увидеть первые признаки того, что артистка уже находится под серьезным влиянием.

Нарциссизм и высокая внушаемость: выводы экспертов

Судебная экспертиза, проведенная уже после скандала, дала детальное объяснение случившемуся. Специалисты установили, что певица не находилась под гипнозом, но попала под "серьезное психологическое воздействие" и в момент сделки не могла отдавать себе отчет о происходящем.

Причина кроется в ее психотипе, выявленном экспертами:

Нарциссический и истерический радикал. Эти черты проявляются в чрезмерной самоуверенности и самонадеянности. Человек не признает собственных слабостей и твердо убежден, что "со мной такое не случится".

Высокая внушаемость. При всей внешней самоуверенности, артистка оказалась очень внушаемой. Именно эта комбинация — внешняя неприступность и внутренняя податливость — сделала ее идеальной жертвой.

Невнимательность к деталям. Плотный график и постоянная нехватка времени привели к тому, что Долина была невнимательна к юридическим и финансовым деталям, чем мошенники и воспользовались.

Обработка по всем фронтам

Экспертиза показала, что мошенники работали очень тонко, используя полный арсенал психологических инструментов, чтобы подавить критическое мышление артистки:

Фотографии и видеозвонки;

Особые интонации и тембр голоса;

Постоянное эмоциональное давление.

Несмотря на то, что ранее Лариса Долина знала о подобных мошеннических схемах, ее личные особенности (самоуверенность в сочетании с внушаемостью) не позволили ей справиться с этой угрозой самостоятельно.

Эта история — тревожный звонок для каждого. Она доказывает, что высокий статус и знание о схемах не могут защитить, если преступники умеют находить и использовать самые уязвимые точки нашей личности.