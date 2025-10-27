Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Понедельник 27 октября

Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов

Массовая зависимость: как безобидный спрей превращает мужчин 30–45 лет в хирургических пациентов
1

Эпидемия, о масштабах которой предпочитают молчать, уже давно набрала силу в России. Она касается не гриппа, а медикаментозного ринита – зависимости от обычных назальных спреев.

Только за последний год россияне потратили на средства от насморка ошеломляющие 42 миллиарда рублей. То, что начинается как невинное лечение простуды, быстро превращается в замкнутый круг, финал которого часто наступает на операционном столе.

Насморк, который не заканчивается: механизм привыкания

В основе проблемы лежит активное вещество ксилометазолин (содержащееся в популярных спреях). Этот компонент мгновенно сужает сосуды в носу, устраняя отек и позволяя дышать.

Но вот в чем ловушка:

  1. После прекращения действия спрея (через 4–6 часов) отек возвращается с удвоенной силой, поскольку слизистая оболочка перестает сужаться самостоятельно. Это называется "эффект рикошета".
  2. Чтобы снова дышать, человек использует спрей чаще и дольше, чем положено.
  3. Если продолжать использование дольше 5–7 дней, сосуды необратимо привыкают к внешней стимуляции. Развивается медикаментозный ринит — хроническое состояние, при котором нос постоянно заложен без помощи лекарства.

Удар по самому работоспособному возрасту

Статистика московских врачей выявила самую уязвимую группу, которая чаще всего страдает от этого недуга: мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, сообщает Telegram-канал "ЧП". Это активная часть населения, которая не может позволить себе болеть. Им необходимо быстрое решение, чтобы оставаться в строю, и они готовы злоупотреблять спреями ради мгновенного облегчения, в итоге становясь хроническими пациентами.

Финал ловушки: вазотомия носа

Самая тревожная часть этой истории — необратимые последствия. Длительное применение ксилометазолина приводит к хроническому расширению сосудов и гипертрофии (разрастанию) слизистой оболочки. Когда консервативные методы лечения уже бессильны, врачи вынуждены прибегать к хирургии.

Единственным выходом для таких пациентов становится вазотомия носа — операция, при которой врач разрушает расширенные сосуды под слизистой, чтобы вернуть носу способность дышать. Московские клиники подтверждают: масштабы проблемы таковы, что они проводят до шести таких операций ежедневно.

Главный совет: не превышайте срок

Чтобы не попасть в этот дорогостоящий и опасный круг, необходимо строго соблюдать простое правило, указанное в любой инструкции: никогда не используйте сосудосуживающие спреи дольше 5–7 дней подряд!

Если насморк не проходит в течение недели, не занимайтесь самолечением. Обратитесь к ЛОР-врачу. Только специалист сможет выявить истинную причину отека и подобрать безопасное лечение, спасая вас от хирургического вмешательства.

27 октября 2025, 13:16
Фото: freepik.com
