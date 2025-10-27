Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

27 октября

Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости

Ваша утренняя чашка кофе может спасти вам жизнь: и дело не в бодрости
354

Миллионы людей начинают день с кофе, чтобы взбодриться и настроиться на работу. У этого популярного напитка есть куда более важная суперсила – он защищает один из главных органов нашего тела.

Новое масштабное исследование показало, что регулярное употребление кофе связано со значительно более низким риском развития хронических заболеваний печени. Речь идет не только о всем известной жировой болезни, но и о более серьезных состояниях, таких как фиброз.

Печень — это наш главный фильтр, который ежедневно трудится, чтобы очищать организм. Оказывается, простая и приятная привычка может стать для нее настоящей поддержкой. Но насколько эта поддержка серьезна?

Как кофе работает: цифры и факты

Ученые проанализировали данные почти полумиллиона человек и пришли к впечатляющим выводам. У тех, кто регулярно пьет кофе, риск развития хронических заболеваний печени снижается почти на 20%.

Но и это еще не все. Вероятность смерти от проблем с печенью у кофеманов была меньше на целых 49%. Пока что исследователи не могут со стопроцентной уверенностью сказать, какой именно механизм за этим стоит. Предполагается, что дело в химических соединениях, содержащихся в кофейных зернах, которые обладают противовоспалительными и защитными свойствами.

И вот здесь нас ждет самый интересный вывод.

Неважно, какой кофе вы пьете

Обычно все полезные свойства кофе приписывают кофеину. Но в этом исследовании выяснилось, что защитный эффект для печени оказывают все виды напитка:

  • Молотый (с кофеином)
  • Растворимый
  • Даже кофе без кофеина

Это значит, что волшебные свойства скрыты в самом зерне, а не только в его бодрящем компоненте. Поэтому даже если вам противопоказан кофеин, вы все равно можете получить этот полезный бонус.

Что все это значит для вас

Конечно, ученые подчеркивают: кофе — это не лекарство. Его не стоит начинать пить литрами, если вы его не любите, или игнорировать рекомендации врача.

Однако если вы уже наслаждаетесь своей утренней (или дневной) чашкой ароматного напитка, теперь у вас есть еще один весомый повод не отказываться от этой привычки. Можете считать это не просто приятным ритуалом, а небольшим и вкусным вкладом в здоровье вашей печени.

Шоу-бизнес в Telegram

27 октября 2025, 08:52
Фото: freepik.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

