Секрет долголетия из СССР: как "живая вода" помогла легендарному хирургу Углову дожить до 103 лет

Что же это за "эликсир молодости" и каково его реальное действие на организм?

В советское время, когда информация о здоровом образе жизни передавалась из уст в уста, особую популярность приобрел рецепт напитка, названного в народе "живой водой". Его авторство приписывают Федору Григорьевичу Углову — легендарному советскому хирургу, академику и общественному деятелю, который прожил 103 года, до последних дней сохраняя ясность ума и работоспособность.

Кто такой Федор Углов?

Федор Углов (1904–2008) — личность поистине феноменальная. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса как старейший практикующий хирург в мире, проведя последнюю операцию в возрасте 100 лет. Пережив две мировые войны и блокаду Ленинграда, он не только спас тысячи жизней за операционным столом, но и стал активным пропагандистом здорового образа жизни.

Углов был убежденным сторонником трезвости, считая отказ от алкоголя и табака главным условием долголетия. Его система здоровья основывалась на простых принципах: физическая и умственная активность, умеренность в еде, режим труда и отдыха и любовь к Родине.

Рецепт "живой воды"

Напиток, который академик, по слухам, употреблял каждый вечер, поражает своей простотой. Для его приготовления не нужны редкие или дорогие компоненты — все необходимое найдется на любой кухне.

Состав:

1 стакан кефира комнатной температуры;

1 чайная ложка растительного масла (подсолнечного или оливкового);

1 чайная ложка натурального меда;

0,5 чайной ложки молотой корицы.

Все ингредиенты необходимо тщательно перемешать до однородной консистенции. Употреблять напиток рекомендовалось вечером, примерно за час до сна. Сам Углов подчеркивал важность качества продуктов: кефир должен быть свежим, а мед — натуральным.

Как это работает? Взгляд с точки зрения науки

Академик Углов считал, что основа здоровья — это правильная работа пищеварительной системы. Каждый компонент его напитка выполняет определенную функцию, направленную на поддержание здоровья кишечника.

Кефир. Этот кисломолочный продукт — известный источник пробиотиков (полезных лакто– и бифидобактерий). Они помогают восстанавливать и поддерживать здоровую микрофлору кишечника, которая отвечает не только за пищеварение, но и за иммунитет.

Растительное масло. Улучшает перистальтику кишечника, помогая бороться с запорами. Также оно способствует усвоению жирорастворимых витаминов.

Мед. Выступает в роли пребиотика — то есть, служит пищей для полезных бактерий в кишечнике. Кроме того, мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Корица. Эта пряность известна как природный антисептик. Она помогает подавлять рост патогенных микроорганизмов и может оказывать противовоспалительное действие.

По утверждениям, регулярное употребление такого напитка способствует очищению организма, нормализации пищеварения и улучшению общего самочувствия.

Миф или реальность?

Современная медицина и диетология относятся к "рецепту Углова" с осторожным оптимизмом. Специалисты подтверждают, что каждый из ингредиентов по-своему полезен для организма, а их сочетание действительно может благотворно влиять на работу желудочно-кишечного тракта.

Однако важно понимать, что "живая вода" — это не панацея и не лекарство от всех болезней. Сам Федор Углов был примером комплексного подхода к здоровью. Его долголетие — результат не только вечернего стакана кефира, но и всей его жизненной философии: постоянной активности, умеренности в питании и полного отказа от вредных привычек.

Таким образом, напиток академика Углова можно рассматривать как полезную пищевую добавку и хорошую вечернюю привычку, которая в сочетании с другими принципами здорового образа жизни может внести свой вклад в укрепление здоровья и активное долголетие. Перед регулярным употреблением напитка рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.