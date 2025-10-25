Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты

О том, какие продукты в российских магазинах могут пойти вверх, а какие, наоборот, станут доступнее, рассказала Финансы Mail Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По словам эксперта, дать точный прогноз на всю страну невозможно, поскольку ситуация в регионах сильно различается. Тем не менее, общие факторы позволяют выделить основные тренды.
Что будет дорожать: мясо и региональные риски
Ольга Лебединская обратила внимание на товары, рост цен на которые обусловлен долгосрочными или региональными проблемами:
1. Говядина: стабильный, но постоянный рост
Эксперт отметила, что одной из постоянных тенденций является небольшой, но стабильный рост цен на говядину. Причина кроется в изменении структуры производства:
"Сегодня 37% крупного рогатого скота выращивается в личных подсобных хозяйствах, этим занимаются пожилые крестьяне для дополнительного заработка. Но их дети и внуки, как правило, не заинтересованы в этом затратном бизнесе", — пояснила Лебединская.
Сокращение поголовья в ЛПХ из-за отсутствия преемственности приводит к уменьшению предложения, что неизбежно толкает цены вверх.
2. Молоко и молочные продукты: разница по регионам
Ситуация с молоком неоднородна. В целом по России наблюдается незначительный рост производства (на 0,25%), однако в некоторых ключевых регионах, например, в Ростовской области, показатель производства сократился на 10%. Такие региональные дисбалансы могут привести к локальному росту цен на молоко и молочные продукты.
3. Мука и макаронные изделия: эффект отложенного спроса
Эксперт отметила, что отмена экспортных пошлин на пшеницу теоретически должна была спровоцировать рост цен на муку и макароны. Однако, по ее мнению, однозначного и резкого скачка цен на эту продукцию в ноябре не будет. Тем не менее, фактор внешнего рынка сохраняется и может проявиться позднее.
Что станет дешевле в ноябре: крупы, фрукты и заморозка
Эксперт дала положительный прогноз относительно целого ряда товаров, включая базовые продукты питания:
|Продукт
|Прогноз на ноябрь
|Примечание
|Рис и гречка
|Продолжится снижение цен (особенно на премиальные сорта) на 0,2–0,4%.
|Снижение связано с насыщением рынка после сбора урожая.
|Апельсины
|Продолжится значительное снижение цен.
|За предыдущий месяц апельсины уже потеряли в цене 8,47% (средняя цена снизилась до 144,9 рубля).
|Горох и фасоль
|Рост цен будет практически неощутимым (+0,19% к сентябрьским ценам).
|Цены остаются стабильными и доступными.
|Куры
|Продолжат снижение.
|Тенденция снижения цен на птицу, вероятно, сохранится.
|Замороженные ягоды
|Продолжат снижение.
|Окончание сезонных пиков спроса и логистические факторы.
|Рыбная продукция
|Продолжит снижение.
|Тенденция к стабилизации или снижению цен.
Таким образом, конец осени порадует потребителей более доступными ценами на основные крупы и цитрусовые, но может потребовать более внимательного подхода к покупке мясной и молочной продукции.