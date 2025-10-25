Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты

Конец осени – традиционное время, когда на ценообразование начинают влиять новые сезонные факторы, а также логистические и производственные тенденции.

О том, какие продукты в российских магазинах могут пойти вверх, а какие, наоборот, станут доступнее, рассказала Финансы Mail Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам эксперта, дать точный прогноз на всю страну невозможно, поскольку ситуация в регионах сильно различается. Тем не менее, общие факторы позволяют выделить основные тренды.

Что будет дорожать: мясо и региональные риски

Ольга Лебединская обратила внимание на товары, рост цен на которые обусловлен долгосрочными или региональными проблемами:

1. Говядина: стабильный, но постоянный рост

Эксперт отметила, что одной из постоянных тенденций является небольшой, но стабильный рост цен на говядину. Причина кроется в изменении структуры производства:

"Сегодня 37% крупного рогатого скота выращивается в личных подсобных хозяйствах, этим занимаются пожилые крестьяне для дополнительного заработка. Но их дети и внуки, как правило, не заинтересованы в этом затратном бизнесе", — пояснила Лебединская.

Сокращение поголовья в ЛПХ из-за отсутствия преемственности приводит к уменьшению предложения, что неизбежно толкает цены вверх.

2. Молоко и молочные продукты: разница по регионам

Ситуация с молоком неоднородна. В целом по России наблюдается незначительный рост производства (на 0,25%), однако в некоторых ключевых регионах, например, в Ростовской области, показатель производства сократился на 10%. Такие региональные дисбалансы могут привести к локальному росту цен на молоко и молочные продукты.

3. Мука и макаронные изделия: эффект отложенного спроса

Эксперт отметила, что отмена экспортных пошлин на пшеницу теоретически должна была спровоцировать рост цен на муку и макароны. Однако, по ее мнению, однозначного и резкого скачка цен на эту продукцию в ноябре не будет. Тем не менее, фактор внешнего рынка сохраняется и может проявиться позднее.

Что станет дешевле в ноябре: крупы, фрукты и заморозка

Эксперт дала положительный прогноз относительно целого ряда товаров, включая базовые продукты питания:

Продукт Прогноз на ноябрь Примечание Рис и гречка Продолжится снижение цен (особенно на премиальные сорта) на 0,2–0,4%. Снижение связано с насыщением рынка после сбора урожая. Апельсины Продолжится значительное снижение цен. За предыдущий месяц апельсины уже потеряли в цене 8,47% (средняя цена снизилась до 144,9 рубля). Горох и фасоль Рост цен будет практически неощутимым (+0,19% к сентябрьским ценам). Цены остаются стабильными и доступными. Куры Продолжат снижение. Тенденция снижения цен на птицу, вероятно, сохранится. Замороженные ягоды Продолжат снижение. Окончание сезонных пиков спроса и логистические факторы. Рыбная продукция Продолжит снижение. Тенденция к стабилизации или снижению цен.

Таким образом, конец осени порадует потребителей более доступными ценами на основные крупы и цитрусовые, но может потребовать более внимательного подхода к покупке мясной и молочной продукции.