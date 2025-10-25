Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Суббота 25 октября

Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты

124

Конец осени – традиционное время, когда на ценообразование начинают влиять новые сезонные факторы, а также логистические и производственные тенденции.

О том, какие продукты в российских магазинах могут пойти вверх, а какие, наоборот, станут доступнее, рассказала Финансы Mail Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По словам эксперта, дать точный прогноз на всю страну невозможно, поскольку ситуация в регионах сильно различается. Тем не менее, общие факторы позволяют выделить основные тренды.

Что будет дорожать: мясо и региональные риски

Ольга Лебединская обратила внимание на товары, рост цен на которые обусловлен долгосрочными или региональными проблемами:

1. Говядина: стабильный, но постоянный рост

Эксперт отметила, что одной из постоянных тенденций является небольшой, но стабильный рост цен на говядину. Причина кроется в изменении структуры производства:

"Сегодня 37% крупного рогатого скота выращивается в личных подсобных хозяйствах, этим занимаются пожилые крестьяне для дополнительного заработка. Но их дети и внуки, как правило, не заинтересованы в этом затратном бизнесе", — пояснила Лебединская.

Сокращение поголовья в ЛПХ из-за отсутствия преемственности приводит к уменьшению предложения, что неизбежно толкает цены вверх.

2. Молоко и молочные продукты: разница по регионам
Ситуация с молоком неоднородна. В целом по России наблюдается незначительный рост производства (на 0,25%), однако в некоторых ключевых регионах, например, в Ростовской области, показатель производства сократился на 10%. Такие региональные дисбалансы могут привести к локальному росту цен на молоко и молочные продукты.

3. Мука и макаронные изделия: эффект отложенного спроса
Эксперт отметила, что отмена экспортных пошлин на пшеницу теоретически должна была спровоцировать рост цен на муку и макароны. Однако, по ее мнению, однозначного и резкого скачка цен на эту продукцию в ноябре не будет. Тем не менее, фактор внешнего рынка сохраняется и может проявиться позднее.

Что станет дешевле в ноябре: крупы, фрукты и заморозка

Эксперт дала положительный прогноз относительно целого ряда товаров, включая базовые продукты питания:

ПродуктПрогноз на ноябрьПримечание
Рис и гречкаПродолжится снижение цен (особенно на премиальные сорта) на 0,2–0,4%.Снижение связано с насыщением рынка после сбора урожая.
АпельсиныПродолжится значительное снижение цен.За предыдущий месяц апельсины уже потеряли в цене 8,47% (средняя цена снизилась до 144,9 рубля).
Горох и фасольРост цен будет практически неощутимым (+0,19% к сентябрьским ценам).Цены остаются стабильными и доступными.
КурыПродолжат снижение.Тенденция снижения цен на птицу, вероятно, сохранится.
Замороженные ягодыПродолжат снижение.Окончание сезонных пиков спроса и логистические факторы.
Рыбная продукцияПродолжит снижение.Тенденция к стабилизации или снижению цен.

Таким образом, конец осени порадует потребителей более доступными ценами на основные крупы и цитрусовые, но может потребовать более внимательного подхода к покупке мясной и молочной продукции.

Шоу-бизнес в Telegram

25 октября 2025, 15:32
Фото: freepik.com
Финансы Mail✓ Надежный источник

Защитник печени: назван один овощ, который мощно очищает организм от токсинов

"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета

25 октября, согласно народному календарю, наступает день, посвященный святым мученикам Прову, Тараху и Андронику. В народе этот праздник известен как *День Андрона Звездочета*.

Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство

Утечка газа в доме или квартире – это серьезная угроза, способная привести к взрыву, пожару или отравлению. Важно знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы минимизировать риски для себя и окружающих. Рассмотрим основные шаги, которые необходимо предпринять при обнаружении утечки газа. Признаки утечки газа Первым делом стоит научиться распознавать утечку газа.

Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества

Принц Гарри и Меган Маркл сделали громкое заявление. Они призвали к запрету на разработку искусственного интеллекта (ИИ) с целью защиты человечества. В своем заявлении они присоединились к группе ученых и общественных деятелей, среди которых такие известные личности, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай.

Врач предупредили россиян назвали о главной опасности лапши быстрого приготовления

Россияне все чаще прибегают к удобству лапши быстрого приготовления, однако, как утверждает врач-диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова из "СМ-Клиника", этот продукт таит в себе множество опасностей для здоровья. Она подробно рассказала о вредных компонентах, содержащихся в популярных упаковках с лапшой. Основная угроза заключается в усилителях вкуса, которые часто добавляются в лапшу.

Секрет кардиологов: эта копеечная пряность спасет ваши сосуды

Проблемы с сердцем и сосудами не возникают за один день. По данным Телеграм-канала "Будь здоров!", существует доступное и натуральное средство для поддержания здоровья сердца, которое часто недооценивают.

