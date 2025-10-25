Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Елена Воробей попала в тюрьму Пенсия для Примадонны: стало известно, какую сумму Россия ежемесячно платит Алле Пугачевой Правило двух литров – миф: доктор Мясников назвал реальную норму воды в день "Как Покров встретишь, так год и проведешь": что нельзя делать 14 октября, чтобы не привлечь несчастье и беду

Суббота 25 октября

Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения
97

В вечной погоне за молодостью ума мы готовы на многое: сложные диеты, дорогие биодобавки и изнурительные тренировки. Но что, если один из самых мощных защитников нашего мозга уже давно ждет нас на полке со специями?

Бразильские ученые сделали открытие, которое может изменить наш взгляд на привычную зелень. Речь идет об американском (или лаймовом) базилике. Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nutrients, показало, что эта ароматная трава способна эффективно защищать мозг от возрастных изменений.

Два главных врага мозга — и как базилик с ними борется

С возрастом наш мозг сталкивается с двумя основными угрозами: окислительным стрессом и хроническим воспалением. Ученые решили проверить, как экстракт базилика повлияет на эти процессы.

В ходе экспериментов на грызунах они сосредоточились на гиппокампе — области мозга, которая отвечает за память и способность к обучению, и которая одной из первых страдает при старении.

1. Борьба с "клеточной ржавчиной" (окислительным стрессом)

Окислительный стресс — это, по сути, процесс "ржавления" наших клеток под действием агрессивных молекул, так называемых активных форм кислорода.

Что показал эксперимент: Даже у пожилых крыс экстракт базилика значительно снижал количество этих вредных молекул. Он буквально создавал щит, предотвращая повреждение клеточных мембран в мозге.

2. Тушение "тихого пожара" (воспаления)

Хроническое, вялотекущее воспаление — еще один фактор, который ускоряет старение мозга и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.

Что показал эксперимент: Длительное употребление базилика приводило к снижению уровня ключевых маркеров воспаления (провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β). Растение действовало как природное противовоспалительное средство, успокаивая "пожар" в тканях мозга.

В чем секрет?

По мнению исследователей, волшебное действие базилика объясняется высоким содержанием фенольных соединений. Это мощные природные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают наши клетки от повреждений.

Будущее — в тарелке

Ученые считают, что их открытие имеет огромный потенциал. Американский базилик может стать основой для создания функциональных продуктов питания или биологически активных добавок, направленных на замедление старения мозга и поддержание когнитивных функций в зрелом возрасте.

Хотя исследования проводились на животных и для окончательных выводов нужны клинические испытания на людях, уже сегодня ясно одно: добавить щепотку ароматного базилика в салат или пасту — это простой, вкусный и, как оказалось, невероятно полезный шаг на пути к здоровому долголетию.

25 октября 2025, 21:11
Фото: freepik.com
Журнал Nutrients✓ Надежный источник

Новое открытие ученых позволит снизить риски тяжелых последствий для матери и ребенка при преэклампсии
Преэклампсия представляет собой одно из самых серьезных осложнений беременности, которое ежегодно поражает миллионы женщин и оказывает значительное влияние на здоровье будущих поколений. До недавнего времени причины возникновения состояния преэклампсии оставались недостаточно изученными, несмотря на многочисленные научные изыскания.

Что подешевеет, а что подорожает в магазинах к концу осени: прогноз эксперта по ценам на мясо, крупы и фрукты
Конец осени – традиционное время, когда на ценообразование начинают влиять новые сезонные факторы, а также логистические и производственные тенденции. О том, какие продукты в российских магазинах могут пойти вверх, а какие, наоборот, станут доступнее, рассказала Финансы Mail Ольга Лебединская, кандидат экономических наук и доцент кафедры статистики РЭУ им.

"Весь год будете плакать": что категорически нельзя делать 25 октября, в День Андрона Звездочета
25 октября, согласно народному календарю, наступает день, посвященный святым мученикам Прову, Тараху и Андронику. В народе этот праздник известен как День Андрона Звездочета.

Как правильно вести себя при утечке газа – пошаговое руководство
Утечка газа в доме или квартире – это серьезная угроза, способная привести к взрыву, пожару или отравлению. Важно знать, как правильно действовать в такой ситуации, чтобы минимизировать риски для себя и окружающих. Рассмотрим основные шаги, которые необходимо предпринять при обнаружении утечки газа. Признаки утечки газа Первым делом стоит научиться распознавать утечку газа.

Меган Маркл и Принц Гарри призвали запретить ИИ ради спасения человечества
Принц Гарри и Меган Маркл сделали громкое заявление. Они призвали к запрету на разработку искусственного интеллекта (ИИ) с целью защиты человечества. В своем заявлении они присоединились к группе ученых и общественных деятелей, среди которых такие известные личности, как сооснователь Apple Стив Возняк и актер Стивен Фрай.

