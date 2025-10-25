Дешевле таблеток, вкуснее диет: ученые выяснили, какая пряность защищает мозг от старения

Бразильские ученые сделали открытие, которое может изменить наш взгляд на привычную зелень. Речь идет об американском (или лаймовом) базилике. Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале Nutrients, показало, что эта ароматная трава способна эффективно защищать мозг от возрастных изменений.
Два главных врага мозга — и как базилик с ними борется
С возрастом наш мозг сталкивается с двумя основными угрозами: окислительным стрессом и хроническим воспалением. Ученые решили проверить, как экстракт базилика повлияет на эти процессы.
В ходе экспериментов на грызунах они сосредоточились на гиппокампе — области мозга, которая отвечает за память и способность к обучению, и которая одной из первых страдает при старении.
1. Борьба с "клеточной ржавчиной" (окислительным стрессом)
Окислительный стресс — это, по сути, процесс "ржавления" наших клеток под действием агрессивных молекул, так называемых активных форм кислорода.
Что показал эксперимент: Даже у пожилых крыс экстракт базилика значительно снижал количество этих вредных молекул. Он буквально создавал щит, предотвращая повреждение клеточных мембран в мозге.
2. Тушение "тихого пожара" (воспаления)
Хроническое, вялотекущее воспаление — еще один фактор, который ускоряет старение мозга и повышает риск нейродегенеративных заболеваний.
Что показал эксперимент: Длительное употребление базилика приводило к снижению уровня ключевых маркеров воспаления (провоспалительных цитокинов TNF-α и IL-1β). Растение действовало как природное противовоспалительное средство, успокаивая "пожар" в тканях мозга.
В чем секрет?
По мнению исследователей, волшебное действие базилика объясняется высоким содержанием фенольных соединений. Это мощные природные антиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы и защищают наши клетки от повреждений.
Будущее — в тарелке
Ученые считают, что их открытие имеет огромный потенциал. Американский базилик может стать основой для создания функциональных продуктов питания или биологически активных добавок, направленных на замедление старения мозга и поддержание когнитивных функций в зрелом возрасте.
Хотя исследования проводились на животных и для окончательных выводов нужны клинические испытания на людях, уже сегодня ясно одно: добавить щепотку ароматного базилика в салат или пасту — это простой, вкусный и, как оказалось, невероятно полезный шаг на пути к здоровому долголетию.