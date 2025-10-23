Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона

Елена Воробей оказалась в тюрьме Тесты Самойлова разводится с Джиганом Игры Сонник

Четверг 23 октября

18:37Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона 17:16Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление 16:41Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане 15:39"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения 13:22В 2025 году в Московской области обновят более 730 площадок для детей 12:5442-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом 11:54Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование 11:36Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 11:27Фигуристка Евгения Медведева сообщила о готовящейся серьезной операции на обе ноги 10:42Эксперты по недвижимости рассказали, сколько россияне готовы платить за аренду жилья 09:51В Петербурге волонтеры два дня спасли кошку из вентиляционной шахты 09:02Мусорщик рассказал о наиболее дорогих выброшенных предметах 06:25Бизнесмен предупредил россиян о новой схеме мошенников с помощью окон 03:38Омар Хайям объяснил, почему даже самый преданный партнер может изменить 00:14С 2026 года комиссии риелторов при сделках со вторичным жильем в России могут измениться 21:02Синоптики рассказали, когда наступят холода в разных регионах страны 20:05Всегда делали это неправильно: доктор Мясников рассказал, как надо измерять давление 19:24Почему 23 октября – лучший день для откровенных разговоров и принятия решений 18:46Стало известно, как разные типы сна влияют на наше здоровье 17:42"Рубли и золото": замминистра финансов дал россиянам четкий совет по хранению денег 16:32Осень на губах: выбираем идеальное средство для холодных месяцев 15:38Место проживания напрямую влияет на развитие диабета у детей – опубликованы результаты исследования 13:24Собянин: Реконструкция Московского ипподрома завершится через год 13:12Викторина о пандах появилась в проекте онлайн-трансляций из Московского зоопарка 12:34Лолита Милявская подробно рассказала об опыте столкновения с мошенниками 11:17Народный выбор: какое детское питание россияне считают лучшим 10:30Российские волонтеры спасли застрявшую на столбе рысь 08:45Финансовые специалисты подсчитали расходы россиян на кофе – исследование 06:49Омар Хайям назвал две привычки, которые делают человека счастливым – проверьте их наличие у себя 03:28Кардиолог рассказал о первом сигнале нарушений в работе сердечно-сосудистой системы 00:53Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с квартирами 21:17Верхнее или нижнее: какое артериальное давление опаснее? Доктор Мясников раскрыл главную ошибку в оценке гипертонии 19:06"Появляется больше предметов": Общественная палата объяснила, почему в России хотят ввести 12-летнее школьное образование 18:52"Сложный и чувствительный мозг": ученые объяснили, почему умные люди чаще злятся и раздражаются 17:46Три напитка, которые работают лучше дорогих добавок: что нужно пить каждый день для здоровья суставов и хрящей 16:30"И бросить жалко": юная пассия Григория Лепса спровоцировала скандал в Сети после громкого высказывания о нем 15:32День "Ознобиц": что нужно успеть сделать 21 октября, чтобы впустить в дом тепло и удачу, а не стужу? 12:50Почему вредно пытаться отоспаться на выходных – ответила врач-терапевт 12:04Юра Борисов появился на публике на фоне слухов о разводе 10:32Больная раком Маргарита Симоньян вышла на связь и сообщила о начале химиотерапии 10:19В Петербурге неравнодушные прохожие спасли зацепившуюся за провод ворону 09:43В России за год выросли объемы продаж автомобилей с пробегом 08:26Эксперты назвали новые способы получить скидку на жилье от застройщика 06:38Никите Михалкову – 80: вспоминаем лучшие режиссерские работы оскароносного мастера 03:16Сколько воды нужно пить в день – ученые дали точный ответ 00:49Эксперт назвал объекты для уплаты налога на недвижимость до 1 декабря 21:01Природные антидепрессанты на вашей тарелке: 4 продукта, которые спасут от хандры лучше таблеток 20:41"Мучает каждого второго после 40": доктор Мясников назвал главные причины ночных судорог и рассказал, что делать 19:38То самое чувство, когда вам 50: Пушкин описал его 200 лет назад в одном стихотворении 18:43Косметолог предупредила о скрытой опасности самого популярного средства от морщин
Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона

Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона
30

Знаменитое изречение может стать ловушкой, заставляя нас пассивно ждать, пока проблемы не "пройдут" сами, а станут нашей жизнью.

Существует древняя притча о царе Соломоне, который попросил мудреца создать кольцо, способное утешать в печали и отрезвлять в радости. Мудрец принес ему кольцо с гравировкой: "И это тоже пройдет". В моменты скорби эта надпись дарила надежду, а в часы триумфа напоминала о скоротечности успеха, уча смирению.

Эта мудрость веками служила универсальным бальзамом для души. Она — как спасательный круг в бурном море эмоций, напоминание о том, что ни одно состояние, ни черная, ни белая полоса, не длится вечно. Мы повторяем ее, когда теряем работу, переживаем расставание или сталкиваемся с кризисом. Мы вспоминаем ее на вершине успеха, чтобы не впасть в гордыню.

И в этом ее великая сила. Но здесь же кроется и ее главная ловушка.

Интересный поворот: ловушка пассивного принятия

Что, если эта фраза — не мудрость, а самый изящный самообман? Мы так привыкли к ее утешительному шепоту, что перестали замечать, как она превращается в оправдание бездействия.

Представьте человека, застрявшего в токсичных отношениях. Каждый день приносит боль и унижение. "И это тоже пройдет", — говорит он себе, пассивно ожидая, когда шторм утихнет сам по себе. Но шторм не утихает, он лишь разрушает его личность.

Представьте сотрудника на ненавистной работе, который выгорает и теряет себя. "И это тоже пройдет", — повторяет он, словно мантру, откладывая поиск нового места и принятие сложного решения. Годы идут, а "это" не проходит — оно становится его жизнью.

В этих сценариях мудрость Соломона превращается из лекарства в яд. Она создает иллюзию, что достаточно просто переждать, перетерпеть, и Вселенная сама решит наши проблемы. Это уютный кокон смирения, который мешает нам взять в руки штурвал и сменить курс. Мы начинаем путать мудрость с покорностью, а принятие — с капитуляцией.

Когда "это" не проходит, а прорастает в нас

Но есть и более глубокий парадокс. Некоторые вещи не проходят бесследно. Они проходят, но оставляют после себя необратимые изменения.

Сильная душевная травма "пройдет", но оставит шрам, который навсегда изменит ваш взгляд на мир. Потеря близкого человека "пройдет" как острое горе, но превратится в тихую, постоянную тень в вашей душе. Великая любовь "пройдет", но оставит после себя опыт, который станет частью вашего фундамента.

Эти события не просто исчезают. Они становятся частью нашего внутреннего ландшафта. Говорить, что "и это тоже пройдет", — значит обесценивать глубину пережитого опыта. Это попытка стереть то, что на самом деле должно быть осмыслено и интегрировано в нашу личность. Шрам на душе — это не то, что нужно "переждать", а то, с чем нужно научиться жить.

Новая мудрость: не пройдет, а преобразует

Возможно, истинная мудрость кольца Соломона заключается не в пассивном ожидании, а в активном действии. Фразу стоит дополнить:

"И это тоже пройдет, но то, кем я стану после этого, зависит от меня".

Да, боль утихнет. Но станешь ли ты после нее сильнее или сломаешься? Радость схлынет. Но успеешь ли ты извлечь из нее вдохновение для будущих свершений? Кризис минует. Но выйдешь ли ты из него с ценным уроком или с пустыми руками?

Настоящая мудрость — не в том, чтобы просто наблюдать, как река жизни несет нас мимо разных берегов. А в том, чтобы в моменты шторма грести изо всех сил, а в моменты затишья — чинить лодку и наслаждаться солнцем.

Поэтому, когда в следующий раз жизнь бросит вам вызов, вспомните о кольце Соломона. Но не для того, чтобы впасть в утешительное бездействие, а чтобы спросить себя: "Это пройдет. Но каким я хочу быть, когда это закончится?"

Именно в этом вопросе, а не в самой фразе, и скрыта настоящая сила.

23 октября 2025, 18:37
Фото сгенерировано нейросетью
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Секрет долголетия оказался у вас в голове, и это не позитивное мышление
Устрицы без паники: как есть морепродукты, чтобы сойти за своего в любом ресторане
"Тихая" блокировка? Что происходит с Telegram и WhatsApp и ждать ли полного отключения
42-летний солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко впервые готовится стать отцом
Какая марка производит лучший витамин D3? Клео.ру запустил новое голосование
