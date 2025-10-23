Не ждите, что "пройдет само": как правильно понимать мудрость царя Соломона

Знаменитое изречение может стать ловушкой, заставляя нас пассивно ждать, пока проблемы не "пройдут" сами, а станут нашей жизнью.



Существует древняя притча о царе Соломоне, который попросил мудреца создать кольцо, способное утешать в печали и отрезвлять в радости. Мудрец принес ему кольцо с гравировкой: "И это тоже пройдет". В моменты скорби эта надпись дарила надежду, а в часы триумфа напоминала о скоротечности успеха, уча смирению.

Эта мудрость веками служила универсальным бальзамом для души. Она — как спасательный круг в бурном море эмоций, напоминание о том, что ни одно состояние, ни черная, ни белая полоса, не длится вечно. Мы повторяем ее, когда теряем работу, переживаем расставание или сталкиваемся с кризисом. Мы вспоминаем ее на вершине успеха, чтобы не впасть в гордыню.

И в этом ее великая сила. Но здесь же кроется и ее главная ловушка .

Интересный поворот: ловушка пассивного принятия

Что, если эта фраза — не мудрость, а самый изящный самообман? Мы так привыкли к ее утешительному шепоту, что перестали замечать, как она превращается в оправдание бездействия.

Представьте человека, застрявшего в токсичных отношениях. Каждый день приносит боль и унижение. "И это тоже пройдет", — говорит он себе, пассивно ожидая, когда шторм утихнет сам по себе. Но шторм не утихает, он лишь разрушает его личность.

Представьте сотрудника на ненавистной работе, который выгорает и теряет себя. "И это тоже пройдет", — повторяет он, словно мантру, откладывая поиск нового места и принятие сложного решения. Годы идут, а "это" не проходит — оно становится его жизнью.

В этих сценариях мудрость Соломона превращается из лекарства в яд. Она создает иллюзию, что достаточно просто переждать, перетерпеть, и Вселенная сама решит наши проблемы. Это уютный кокон смирения, который мешает нам взять в руки штурвал и сменить курс. Мы начинаем путать мудрость с покорностью, а принятие — с капитуляцией.

Когда "это" не проходит, а прорастает в нас

Но есть и более глубокий парадокс. Некоторые вещи не проходят бесследно. Они проходят, но оставляют после себя необратимые изменения.

Сильная душевная травма "пройдет", но оставит шрам, который навсегда изменит ваш взгляд на мир. Потеря близкого человека "пройдет" как острое горе, но превратится в тихую, постоянную тень в вашей душе. Великая любовь "пройдет", но оставит после себя опыт, который станет частью вашего фундамента.

Эти события не просто исчезают. Они становятся частью нашего внутреннего ландшафта. Говорить, что "и это тоже пройдет", — значит обесценивать глубину пережитого опыта. Это попытка стереть то, что на самом деле должно быть осмыслено и интегрировано в нашу личность. Шрам на душе — это не то, что нужно "переждать", а то, с чем нужно научиться жить.

Новая мудрость: не пройдет, а преобразует

Возможно, истинная мудрость кольца Соломона заключается не в пассивном ожидании, а в активном действии. Фразу стоит дополнить:

"И это тоже пройдет, но то, кем я стану после этого, зависит от меня".

Да, боль утихнет. Но станешь ли ты после нее сильнее или сломаешься? Радость схлынет. Но успеешь ли ты извлечь из нее вдохновение для будущих свершений? Кризис минует. Но выйдешь ли ты из него с ценным уроком или с пустыми руками?

Настоящая мудрость — не в том, чтобы просто наблюдать, как река жизни несет нас мимо разных берегов. А в том, чтобы в моменты шторма грести изо всех сил, а в моменты затишья — чинить лодку и наслаждаться солнцем.

Поэтому, когда в следующий раз жизнь бросит вам вызов, вспомните о кольце Соломона. Но не для того, чтобы впасть в утешительное бездействие, а чтобы спросить себя: "Это пройдет. Но каким я хочу быть, когда это закончится?"

Именно в этом вопросе, а не в самой фразе, и скрыта настоящая сила.